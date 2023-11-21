PAZAR GÜNÜ KAR YAĞACAK MI? | Meteoroloji duyurdu: Geri sayım başlasın! İstanbul'a kar geliyor

PAZAR GÜNÜ KAR YAĞACAK MI? | Meteoroloji Genel Müdürlüğü, uzun vadeli hava tahmin raporunda, İstanbul'da kar yağışı için tarih verdi. Günlerdir etkisini sürdüren yağışlar şehirde hafta sonu şiddetini artırarak devam ederken hava sıcaklığında da ani düşüşler kaydedildi. Yurt genelinde hafta sonu birçok ilde sarı ve turuncu alarm verilirken Bartın'da köyleri su bastı, İstanbul çıkışlı uçak seferleri iptal edildi, Şile'de dere taştı. Bu olumsuzlukların ardından yeni hafta ile birlikte yurt genelinde fırtına ve kuvvetli yağış etkisini kaybetti. Peki İstanbul'a ne zaman kar yağacak? İşte detaylar...

METEOROLOJİ YENİ RAPORU YAYINLADI

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün resmi internet sitesinde yayımlanan orta ve uzun vadeli hava tahmin raporunda, İstanbul ile birlikte Marmara'nın kıyısı ve Ege'de başlayacak yağışların hafta sonuna dek devam edeceği kaydedildi. Çarşamba günü yağmur şeklinde görülecek yağışların hafta sonu ise yurdun birçok noktasında kar yağışına dönüşmesi bekleniyor. Özellikle kuzey ve iç kesimlerde kar yağışı görülmesi ihtimalinin yüksek olduğuna değinen uzmanlar, İstanbul'da da Pazar günü kar beklendiğini kaydederek yaşanabilecek olumsuzluklara karşı vatandaşları uyardı.

İSTANBUL 5 GÜNLÜK HAVA DURUMU

⛅21 Kasım Salı: Parçalı Bulutlu 16°C

☔22 Kasım Çarşamba: Kuvvetli Sağanak Yağışlı 18°C

⛈23 Kasım Perşembe: Sağanak Yağışlı 15°C

🌧24 Kasım Cuma: Sağanak Yağışlı 17°C

⛅25 Kasım Cumartesi: Sağanak Yağışlı 19°C

METEOROLOJİ AYLIK TAHMİN

2023 - 2024 KIŞ NASIL GEÇECEK, KAR YAĞACAK MI?

Türkiye'de 2023-2024 kışı, genel olarak yağışlı ve soğuk geçecek. Özellikle kasım ayının ortalarından itibaren yağışların artması ve hava sıcaklıklarının düşmesi bekleniyor. Dünya Meteoroloji Örgütü'nün (WMO) tahminlerine göre, 2023-2024 kışı, Kuzey Yarımküre'de ortalamanın üzerinde yağışlı geçecek. Bu durum, Türkiye'de de yağışların artması anlamına geliyor. Özellikle Marmara, Karadeniz, İç Anadolu ve Doğu Anadolu bölgeleri, yağışların yoğun hissedileceği bölgeler olacak.

Hava sıcaklıkları açısından ise, 2023-2024 kışı, Türkiye'de ortalamanın üzerinde soğuk geçecek. Özellikle kasım ve aralık aylarında, hava sıcaklıklarının mevsim normallerinin altında olması bekleniyor.

İSTANBUL'DA KIŞ NASIL GEÇECEK?

İstanbul'da ise, 2023-2024 kışı, yağışlı ve soğuk geçecek. Kasım ayından itibaren yağışların artması ve hava sıcaklıklarının düşmesi bekleniyor. Aralık ayından itibaren ise, kar yağışının görülmesi ihtimali artacak. Elbette, bu tahminler, kesin olarak gerçekleşeceği anlamına gelmez. Hava durumu, tahmin edilmesi zor bir olgudur ve her zaman değişkenlik gösterebilir. Ancak, genel olarak bakıldığında, Türkiye'de 2023-2024 kışı, yağışlı ve soğuk geçecek gibi görünüyor.

Ulusal Meteoroloji Dairesi (MGM), 2023-2024 kışında Türkiye'de genel olarak yağışların ortalamalar civarında ya da ortalamaların üzerinde olmasını bekliyor. Bu, özellikle kuzey ve kuzeydoğu bölgelerde kar yağışı olasılığını artırıyor.

MGM, 2023-2024 kışında Türkiye'de sıcaklıkların ortalamanın altında olmasını bekliyor. Bu, özellikle kış aylarında soğuk hava koşullarına karşı hazırlıklı olunması gerektiği anlamına geliyor.