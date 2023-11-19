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ŞİLE SU KESİNTİSİ - Şile'de sular ne zaman gelecek? (19 Kasım 2023)

Şile'de 19 Kasım Pazar günü hangi mahallelerde su kesintisi olacağı vatandaşlar tarafından merak ediliyor. İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi (İSKİ) tarafından yapılan planlı çalışmalar kapsamında ilçe ve mahallelerde yapılan kesintiler, İSKİ'nin resmi internet sitesinde anlık olarak paylaşılıyor. Yapılan duyuruda suların ne zaman geleceği de bildirilirken İSKİ İstanbul Şile su kesintisi olan mahalleleri ve 19 Kasım 2023 sular ne zaman gelecek? sorusunun cevabını haberimizde derledik...

Haberler Haberleri Giriş Tarihi: 19 Kasım 2023 Pazar 14:30 Güncelleme Tarihi: 19 Kasım 2023 Pazar 14:40
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ŞİLE SU KESİNTİSİ - Şile'de sular ne zaman gelecek? (19 Kasım 2023)

ŞİLE SU KESİNTİSİ 19 KASIM | İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi'nce yürütülen çalışmalar kapsamında, Şile'de bazı mahallelerinde planlı olarak su kesintileri yapılacağı duyuruldu. Arıza kaynaklı yapılan çalışmalarda İSKİ, internet sitesinde suların gideceği mahalleleri tek tek bildirip vatandaşları uyarırken evde su olmadığını gören kişiler ise arama motorlarında 19 Kasım 2023 sular ne zaman gelecek? sorusunun cevabını araştırıyor. İşte İSKİ İstanbul Şile 19 Kasım Pazar günü planlı su kesintisi yaşanacak mahalleler...

ŞİLE'DE SULAR NE ZAMAN GELECEK?

ETKİLENEN MAHALLELER: AKÇAKESE MAH, GÖÇE MAH, KALEM MAH

AÇIKLAMA: İÇME SUYU HATLARINDA MEYDANA GELEN ARIZA SEBEBIYLE 100 MM ÇAPLI ŞEBEKE HATTI ARIZASI

BAŞLAMA TARİHİ: 19/11/2023

BİTİŞ TARİHİ : Çalışmanın tahmini olarak 19/11/2023 tarihinde saat 17:30 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.

İSKİ İLÇELERE GÖRE SU KESİNTİLERİ LİSTESİ İÇİN TIKLAYIN

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