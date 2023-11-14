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VERGİSİZ TELEFON BAŞVURU EKRANI | 📱 Vergisiz telefon desteği ne kadar, nasıl başvurulur?

Gençlere vergisiz telefon satışı için detaylar Resmi Gazete'de yayımlandı. Milyonlarca gencin beklediği vergisiz cep telefonu ve 10 GB internet desteğinden yararlanmak isteyenler arama motorlarında 'Vergisiz telefon başvuru ekranı, Vergisiz telefon desteği ne kadar, kaç TL? Kimler başvurabilir, nasıl başvurulur?' sorgulamaları yapıyor. e-Devlet adım adım vergisiz telefon başvurusu ve detaylar haberimizde...

Haberler Haberleri Giriş Tarihi: 14 Kasım 2023 Salı 09:40 Güncelleme Tarihi: 14 Kasım 2023 Salı 10:00
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VERGİSİZ TELEFON BAŞVURU EKRANI | 📱 Vergisiz telefon desteği ne kadar, nasıl başvurulur?

VERGİSİZ TELEFON BAŞVURU EKRANI | Vergisiz telefon almak için bekleyen binlerce genç için detaylar Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi. Gençlik ve Spor Bakanlığı'nın bilişim sistemi üzeinden yapılacak olan vergisiz telefon satışlarıyla ilgili arama motorlarında sorgulanan 'Vergisiz telefon desteği ne kadar, kaç TL? Kimler başvurabilir, nasıl başvurulur?' sorularının cevabını sizler için derledik. İşte detaylar...

VERGİSİZ TELEFON SATIŞINA KİMLER BAŞVURABİLİR? BAŞVURU ŞARTLARI

📲Teknolojik cihaz desteğine başvuru şartları belirlendi. Buna göre, başvuru şartları şöyle sıralandı:

📲Satın alım tarihi itibari ile 26 yaşından gün almamış Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı ve açık öğretim programları hariç bir yükseköğretim programına kayıtlı öğrenciler başvuru yapabilecek.

📲Cihazın, vergiler dahil nihai satış fiyatı 9 bin 500 lirayı geçemeyecek ve cihaz ikinci el olamayacak.

📲Satın alınan teknolojik cihaza ilişkin elektronik ortamda düzenlenen fatura olması ve faturanın desteği alacak öğrencinin Türkiye Cumhuriyeti Kimlik Numarasını da içerecek şekilde adına düzenlenmiş olması şartı da aranacak.

📲Satın alınan elektronik cihaz için bildirilen IBAN numarasının da öğrenciye ait olması zorunlu olacak.

📌GSB VERGİSİZ TELEFON BAŞVURUSU YAPMAK İÇİN TIKLAYIN📌

VERGİSİZ TELEFON DESTEĞİNE NASIL BAŞVURULUR?

Vergisiz telefon ve bilgisayar satışı için başvurular Gençlik ve Spor Bakanlığının bilişim sistemi üzerinden alınacak. Başvurular kimlik doğrulaması ile yapılacak ve başvuruda, kimlik bilgileri, fatura numarası, fatura tarihi ve teknolojik cihazın satın alındığı firmanın vergi kimlik numarası veya Türkiye Cumhuriyeti Kimlik Numarasının, kendi adına kayıtlı telefon numarasının, IBAN numarasının, mobil telefon cihaz desteği için IMEI numarasının ve bakanlık tarafından talep edilen diğer bilgi ve belgelerin sisteme girilmesi zorunlu olacak.

İnternet desteğinden faydalanmaya ilişkin ilk başvurular 14 Kasım 2023 Salı gününden itibaren iki ay içinde yapılacak.

📌VERGİSİZ TELEFON BAŞVURU EKRANI İÇİN TIKLAYIN📌

💥Yukarıdaki bağlantıya tıklayarak e-Devlet ile giriş yaptıktan sonra menüden Genç Teknolojik Destek > Telefon Desteği > Başvuru seçeneğine tıklayabilir veya buraya tıklayarak doğrudan ilgili sayfaya ulaşım sağlayabilirsiniz.

VERGİSİZ TELEFON DESTEĞİ NE KADAR, KAÇ TL?

Başvurular değerlendirildikten sonra şartları sağlamaması halinde reddedilecek ve bilgilendirme sistem üzerinden sağlanacak. Başvurunun kabulü halinde ise mobil telefon cihazının nihai satış bedelinin yüzde 44,44'ü, bilgisayar cihazının nihai satış bedelinin yüzde 16,66'sı oranında hesaplanan teknolojik cihaz desteği tutarı Gençlik ve Spor Bakanlığı tarafından öğrencinin bildirmiş olduğu IBAN numarasıyla hesabına aktarılacak ve bilgilendirme sistem üzerinden sağlanacak.

Öğrenciler farklı tip cihazlar için destekten yararlanabilecek ama destek tutarı 5 bin 500 Türk Lirasını geçemeyecek. İnternet desteği almak isteyen öğrenciler de başvurularını bakanlık bilişim sisteminden yapacak.

İnternet desteğinden yararlanmak isteyen öğrencilerde de açık öğretim programları hariç yükseköğretim programlarına kayıt, 26 yaşından gün almama ve destekten yararlanılacak telefon hattının öğrenciye ait olması şartları aranacak.

İnternet desteğinden faydalanmaya ilişkin ilk başvurular bugünden itibaren iki ay içinde yapılacak.

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