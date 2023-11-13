KYK ÖĞRENİM KREDİSİ NE KADAR 2023? | KYK kredi geri ödeme hesaplaması - KYK ön lisans, lisans, yüksek lisans ne kadar geri öder?

KYK ÖĞRENİM KREDİSİ NE KADAR 2023? | KYK burs ve kredi sonuçları, Gençlik ve Spor Bakanlığı tarafından açıklandı. 2023-2024 eğitim döneminde ilk kez kredi alacak öğrenciler, geri ödeme tutarlarını araştırmaya başladı. Burs almaya hak kazanamayan ön lisans, lisans, yüksek lisans ve doktora öğrencilerinin arama motorlarında sorguladığı 'KYK öğrenim kredisi ne kadar 2023? KYK kredi geri ödeme hesaplaması - KYK ön lisans, lisans, yüksek lisans ne kadar geri öder?' sorularının cevabını haberimizde derledik. İşte detaylar...

KYK ÖĞRENİM KREDİSİ NE KADAR 2023?

KYK Ön Lisans Kredisi: 2.000 TL

KYK Lisans Kredisi: 2.000 TL

KYK Yüksek Lisans Kredisi: 4000 TL

KYK Doktora Kredisi: 6.000 TL

KYK KREDİ GERİ ÖDEME HESAPLAMASI

Burs/kredi taahhütnamesini onaylayan öğrenciler, "aylık bazda ve izleyen yıllardaki artış oranları dikkate alınarak kendilerine ödenecek olan öğrenim kredisi tutarını belirtilen şartlarla ödeyeceğini, öğrenim kredisi ve burs tutarları ile yıllar bazında artırılan bu tutarların kendilerine banka aracılığıyla ödenmesini, taahhütname aşamasında belirtilen tutarın tahmini rakam olduğunu" kabul ve taahhüt etmektedir.

Öğrenim süresi boyunca alınan toplam kredi miktarına Türkiye İstatistik Kurumu'nun Yurt İçi Üretici Fiyat Endeksi'ndeki (Yİ-ÜFE) artışlar uygulanarak hesaplanacak miktarın ilave edilmesi suretiyle tespit edilmektedir. Yani kısaca alınan toplam kredi + Yİ-ÜFE ilavesi şeklindedir.

KYK ÖN LİSANS, LİSANS, YÜKSEK LİSANS NE KADAR GERİ ÖDER?

Öğrenim kredisi alan öğrencilerin borcu, kredilerinin verildiği tarihten öğretim kurumunun normal öğrenim süresi bitimine kadar geçen süre veya herhangi bir sebeple kredilerinin kesildiği tarihe kadar öğrenim kredisi olarak verilen miktar kadardır.

Öğrenim ve/veya katkı kredisi alan öğrenciler, kredi alma aşamasında düzenledikleri "Burs/Kredi Taahhütnamesi"nde borçlarını tebligat beklemeksizin normal öğrenim sürelerinin bitiminden itibaren iki yıl sonraki aydan başlayarak kredi aldıkları süre kadar aylık taksitler halinde ödeyeceklerini taahhüt etmektedir.

Borçlu, vadesi gelen borcunu ilgili bankanın ödeme kanallarını kullanarak yapabilir.

Öğrenim ve/veya katkı kredisi alan borçlular, kredi alma aşamasında düzenledikleri "Burs/Kredi Taahhütnamesi"nde borçlarını tebligat beklemeksizin normal öğrenim sürelerinin bitiminden itibaren iki yıl sonraki aydan başlayarak kredi aldıkları süre kadar aylık taksitler halinde ödeyeceklerini taahhüt etmektedirler. Borçlular e-Devlet üzerinden Bakanlık linkine ulaşarak borç durumlarını sorgulayabilirler.

Borç/taksit bilgileri, e-Devlet sayfasından Bakanlık linkine ulaşılarak öğrenim/katkı kredisi geri ödeme sorgulama ekranından veya 444 0 472 numaralı çağrı merkezinden öğrenilebilmektedir.