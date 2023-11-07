Haberler Haberler İSTANBUL'DA HAVA YİNE YAZDAN KALMA! Kış ne zaman gelecek? (7 Kasım Salı hava durumu)

İSTANBUL'DA HAVA YİNE YAZDAN KALMA! Kış ne zaman gelecek? (7 Kasım Salı hava durumu)

Meteoroloji'nin aktardığı bilgiye göre, 7 Kasım Salı günü ülke genelinde havanın parçalı bulutlu ve açık olması bekleniyor. Özellikle Batı ve Güney bölgelerde sıcaklık yüksek seyrederken mevsim normallerinin üzerinde seyreden ve yaz havası yaşatan günlerle birlikte vatandaşlar, 'havalar ne zaman soğuyacak?' sorusunun cevabını da araştırıyor. İşte illere göre hava durumu, İstanbul hava durumu ve 5 günlük hava durumu...

Haberler Haberleri Giriş Tarihi: 07 Kasım 2023 Salı 07:40 Güncelleme Tarihi: 07 Kasım 2023 Salı 08:00
Son dakika spor haberlerinden haberdar olmak için
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Abone Ol
İSTANBUL'DA HAVA YİNE YAZDAN KALMA! Kış ne zaman gelecek? (7 Kasım Salı hava durumu)

İSTANBUL'DA HAVA YİNE YAZDAN KALMA | Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden alınan bilgiye göre, bugün hava sıcaklığı ülke genelinde biraz daha yükselerek mevsim normalleri üzerinde seyretmeye devam ediyor. Büyük şehirlerde sanayileşme sebebiyle sıcaklık daha da yüksek oranda hissedilirken Kasım ayında ilk haftanın geride kalmasının ardından havanın hala soğumaması endişe uyandırıyor. Peki kış ne zaman gelecek? İşte illere göre hava durumu, İstanbul hava durumu ve 5 günlük hava durumu...

BUGÜN HAVA NASIL OLACAK?

Bugün ülke genelinde açık ve güneşli bir hava beklenirken Meteoroloji yetkilileri, ülkemizin kuzeydoğusunun yer yer çok bulutlu, Doğu Karadeniz kıyı illerinin yüksek kesimlerinin sağanak yağışlı geçeceğini bildirdi. Sabah ve gece saatlerinde batı, iç ve doğu kesimlerde pus ve yer yer sis bekleniyor. Sıcaklık, yurt genelinde mevsim normallerinin 6-10 derece üzerinde seyretmeye devam edecek.

İSTANBUL HAVA DURUMU 7 KASIM SALI

İstanbul'da bugün yaşanması beklenen yaz havasıyla birlikte gün içinde ölçülecek en yüksek sıcaklığın 23 derece olması bekleniyor. Megakentte sabahın ilk saatlerinde yer yer sis ve pus beklenirken şehirde Perşembe gününe kadar yağış beklenmiyor. Perşembe günü ise yağışla birlikte sıcaklığın 4-5 derece kadar düşeceği tahmin ediliyor.

İSTANBUL 5 GÜNLÜK HAVA DURUMU

🌤7 Kasım Salı: Puslu 23°C

⛅8 Kasım Çarşamba: Parçalı Bulutlu 22°C

9 Kasım Perşembe: Sağanak Yağışlı 19°C

10 Kasım Cuma: Çok Bulutlu 19°C

11 Kasım Cumartesi: Sağanak Yağışlı 24°C

HAVA DURUMU 7 KASIM SALI

MARMARA BÖLGESİ

Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde pus ve yer yer sis bekleniyor.

  • BURSA °C, 25°C: Parçalı ve az bulutlu

  • EDİRNE °C, 23°C: Parçalı ve az bulutlu

  • İSTANBUL °C, 23°C: Parçalı ve az bulutlu

  • KOCAELİ °C, 26°C: Parçalı ve az bulutlu

EGE BÖLGESİ

Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde pus ve yer yer sis bekleniyor.

  • A.KARAHİSAR °C, 22°C: Parçalı ve az bulutlu

  • DENİZLİ °C, 27°C: Parçalı ve az bulutlu

  • İZMİR °C, 26°C: Parçalı ve az bulutlu

  • MUĞLA °C, 24°C: Parçalı ve az bulutlu

AKDENİZ BÖLGESİ

Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde iç kesimlerde pus ve yer yer sis bekleniyor.

  • ADANA °C, 29°C: Parçalı ve az bulutlu

  • ANTALYA °C, 26°C: Parçalı ve az bulutlu

  • HATAY °C, 27°C: Parçalı ve az bulutlu

  • ISPARTA °C, 24°C: Parçalı ve az bulutlu

İÇ ANADOLU BÖLGESİ

Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde pus ve yer yer sis bekleniyor.

  • ANKARA °C, 22°C: Parçalı ve az bulutlu

  • ESKİŞEHİR °C, 21°C: Parçalı ve az bulutlu

  • KAYSERİ °C, 22°C: Parçalı ve az bulutlu

  • KONYA °C, 21°C: Parçalı ve az bulutlu

KARADENİZ BÖLGESİ

Parçalı bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde iç kesimlerde pus ve yer yer sis bekleniyor. Doğu Karadeniz kıyı illerinin yüksek kesimlerinin sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

  • BOLU °C, 22°C: Parçalı bulutlu

  • DÜZCE °C, 24°C: Parçalı bulutlu

  • KASTAMONU °C, 20°C: Parçalı bulutlu

  • ZONGULDAK °C, 23°C: Parçalı bulutlu

  • RİZE °C, 23°C: Parçalı ve çok bulutlu, yüksek kesimleri sağanak yağışlı

  • SAMSUN °C, 22°C: Parçalı ve az bulutlu

  • TOKAT °C, 22°C: Parçalı ve az bulutlu

  • TRABZON °C, 22°C: Parçalı ve çok bulutlu, yüksek kesimleri sağanak yağışlı

DOĞU ANADOLU BÖLGESİ

Parçalı ve az bulutlu, kuzeydoğusu yer yer çok bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde pus ve yer yer sis bekleniyor.

  • ERZURUM °C, 13°C: Parçalı ve az bulutlu

  • KARS °C, 14°C: Parçalı ve az bulutlu

  • MALATYA °C, 21°C: Az bulutlu

  • VAN °C, 15°C: Az bulutlu

GÜNEYDOĞU ANADOLU BÖLGESİ

Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde pus ve yer yer sis bekleniyor.

  • DİYARBAKIR °C, 24°C: Parçalı ve az bulutlu

  • GAZİANTEP °C, 25°C: Parçalı ve az bulutlu

  • SİİRT °C, 23°C: Parçalı ve az bulutlu

  • ŞANLIURFA °C, 27°C: Parçalı ve az bulutlu

DİĞER
SON DAKİKA HABERİ: Dursun Özbek'ten Ali Koç'a ağır salvo! "Birbirlerini öldürebilirler..."
SON DAKİKA | Gazze'de soykırım! Katil İsrail hastaneleri ve mülteci kamplarını hedef aldı
F.Bahçe'den sürpriz transfer! Herkes stoper beklerken...
Boey'dan G.Saray'a rest! Kontrat görüşmeleri tıkandı
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
2024 Ocak memur ve emekli maaşı ne kadar olacak?
2024 Ocak asgari ücret ne kadar olacak?
TRT SPOR YILDIZ CANLI İZLE - TRT Spor Yıldız canlı yayın (HD) | TRT Spor Yıldız CANLI İZLE!
trt spor izle - TRT SPOR CANLI İZLE
A SPOR CANLI İZLE | A Spor canlı yayın, frekans bilgileri 2023
1
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
BUGÜNKÜ MAÇLAR - 7 Kasım bugün kimin maçı var? BUGÜNKÜ MAÇLAR - 7 Kasım bugün kimin maçı var? 07:41
Bailly: Özür dillerim Bailly: Özür dillerim 01:49
Durmak yasak Durmak yasak 01:46
Aboubakar geri döndü Aboubakar geri döndü 01:44
Ceza verilmeyecek Ceza verilmeyecek 01:42
Yola devam Yola devam 01:41
Daha Eski
Beşiktaş'ta Lucescu iddiası! Beşiktaş'ta Lucescu iddiası! 01:27
Çalımbay'dan Yılmaz sözleri: Beni kastetmemiştir! Çalımbay'dan Yılmaz sözleri: Beni kastetmemiştir! 01:27
B. Münih - G.Saray maçının hakemi belli oldu! B. Münih - G.Saray maçının hakemi belli oldu! 01:27
Kayseri 3 puanı tek golle aldı! Kayseri 3 puanı tek golle aldı! 01:27
Dursun Özbek'ten Ali Koç'a yanıt! Dursun Özbek'ten Ali Koç'a yanıt! 01:27
Gheorghe Hagi'den flaş Şampiyonlar Ligi sözleri! Gheorghe Hagi'den flaş Şampiyonlar Ligi sözleri! 01:27