İSTANBUL'DA HAVA YİNE YAZDAN KALMA! Kış ne zaman gelecek? (7 Kasım Salı hava durumu)

İSTANBUL'DA HAVA YİNE YAZDAN KALMA | Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden alınan bilgiye göre, bugün hava sıcaklığı ülke genelinde biraz daha yükselerek mevsim normalleri üzerinde seyretmeye devam ediyor. Büyük şehirlerde sanayileşme sebebiyle sıcaklık daha da yüksek oranda hissedilirken Kasım ayında ilk haftanın geride kalmasının ardından havanın hala soğumaması endişe uyandırıyor. Peki kış ne zaman gelecek? İşte illere göre hava durumu, İstanbul hava durumu ve 5 günlük hava durumu...
BUGÜN HAVA NASIL OLACAK?
Bugün ülke genelinde açık ve güneşli bir hava beklenirken Meteoroloji yetkilileri, ülkemizin kuzeydoğusunun yer yer çok bulutlu, Doğu Karadeniz kıyı illerinin yüksek kesimlerinin sağanak yağışlı geçeceğini bildirdi. Sabah ve gece saatlerinde batı, iç ve doğu kesimlerde pus ve yer yer sis bekleniyor. Sıcaklık, yurt genelinde mevsim normallerinin 6-10 derece üzerinde seyretmeye devam edecek.
İSTANBUL HAVA DURUMU 7 KASIM SALI
İstanbul'da bugün yaşanması beklenen yaz havasıyla birlikte gün içinde ölçülecek en yüksek sıcaklığın 23 derece olması bekleniyor. Megakentte sabahın ilk saatlerinde yer yer sis ve pus beklenirken şehirde Perşembe gününe kadar yağış beklenmiyor. Perşembe günü ise yağışla birlikte sıcaklığın 4-5 derece kadar düşeceği tahmin ediliyor.
İSTANBUL 5 GÜNLÜK HAVA DURUMU
🌤7 Kasım Salı: Puslu 23°C
⛅8 Kasım Çarşamba: Parçalı Bulutlu 22°C
⛈9 Kasım Perşembe: Sağanak Yağışlı 19°C
☁10 Kasım Cuma: Çok Bulutlu 19°C
☔11 Kasım Cumartesi: Sağanak Yağışlı 24°C
HAVA DURUMU 7 KASIM SALI
MARMARA BÖLGESİ
Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde pus ve yer yer sis bekleniyor.
- BURSA °C, 25°C: Parçalı ve az bulutlu
- EDİRNE °C, 23°C: Parçalı ve az bulutlu
- İSTANBUL °C, 23°C: Parçalı ve az bulutlu
- KOCAELİ °C, 26°C: Parçalı ve az bulutlu
EGE BÖLGESİ
Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde pus ve yer yer sis bekleniyor.
- A.KARAHİSAR °C, 22°C: Parçalı ve az bulutlu
- DENİZLİ °C, 27°C: Parçalı ve az bulutlu
- İZMİR °C, 26°C: Parçalı ve az bulutlu
- MUĞLA °C, 24°C: Parçalı ve az bulutlu
AKDENİZ BÖLGESİ
Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde iç kesimlerde pus ve yer yer sis bekleniyor.
- ADANA °C, 29°C: Parçalı ve az bulutlu
- ANTALYA °C, 26°C: Parçalı ve az bulutlu
- HATAY °C, 27°C: Parçalı ve az bulutlu
- ISPARTA °C, 24°C: Parçalı ve az bulutlu
İÇ ANADOLU BÖLGESİ
Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde pus ve yer yer sis bekleniyor.
- ANKARA °C, 22°C: Parçalı ve az bulutlu
- ESKİŞEHİR °C, 21°C: Parçalı ve az bulutlu
- KAYSERİ °C, 22°C: Parçalı ve az bulutlu
- KONYA °C, 21°C: Parçalı ve az bulutlu
KARADENİZ BÖLGESİ
Parçalı bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde iç kesimlerde pus ve yer yer sis bekleniyor. Doğu Karadeniz kıyı illerinin yüksek kesimlerinin sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
- BOLU °C, 22°C: Parçalı bulutlu
- DÜZCE °C, 24°C: Parçalı bulutlu
- KASTAMONU °C, 20°C: Parçalı bulutlu
- ZONGULDAK °C, 23°C: Parçalı bulutlu
- RİZE °C, 23°C: Parçalı ve çok bulutlu, yüksek kesimleri sağanak yağışlı
- SAMSUN °C, 22°C: Parçalı ve az bulutlu
- TOKAT °C, 22°C: Parçalı ve az bulutlu
- TRABZON °C, 22°C: Parçalı ve çok bulutlu, yüksek kesimleri sağanak yağışlı
DOĞU ANADOLU BÖLGESİ
Parçalı ve az bulutlu, kuzeydoğusu yer yer çok bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde pus ve yer yer sis bekleniyor.
- ERZURUM °C, 13°C: Parçalı ve az bulutlu
- KARS °C, 14°C: Parçalı ve az bulutlu
- MALATYA °C, 21°C: Az bulutlu
- VAN °C, 15°C: Az bulutlu
GÜNEYDOĞU ANADOLU BÖLGESİ
Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde pus ve yer yer sis bekleniyor.
- DİYARBAKIR °C, 24°C: Parçalı ve az bulutlu
- GAZİANTEP °C, 25°C: Parçalı ve az bulutlu
- SİİRT °C, 23°C: Parçalı ve az bulutlu
- ŞANLIURFA °C, 27°C: Parçalı ve az bulutlu