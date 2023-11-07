İSTANBUL'DA HAVA YİNE YAZDAN KALMA! Kış ne zaman gelecek? (7 Kasım Salı hava durumu)

İSTANBUL'DA HAVA YİNE YAZDAN KALMA | Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden alınan bilgiye göre, bugün hava sıcaklığı ülke genelinde biraz daha yükselerek mevsim normalleri üzerinde seyretmeye devam ediyor. Büyük şehirlerde sanayileşme sebebiyle sıcaklık daha da yüksek oranda hissedilirken Kasım ayında ilk haftanın geride kalmasının ardından havanın hala soğumaması endişe uyandırıyor. Peki kış ne zaman gelecek? İşte illere göre hava durumu, İstanbul hava durumu ve 5 günlük hava durumu...

BUGÜN HAVA NASIL OLACAK?

Bugün ülke genelinde açık ve güneşli bir hava beklenirken Meteoroloji yetkilileri, ülkemizin kuzeydoğusunun yer yer çok bulutlu, Doğu Karadeniz kıyı illerinin yüksek kesimlerinin sağanak yağışlı geçeceğini bildirdi. Sabah ve gece saatlerinde batı, iç ve doğu kesimlerde pus ve yer yer sis bekleniyor. Sıcaklık, yurt genelinde mevsim normallerinin 6-10 derece üzerinde seyretmeye devam edecek.

İSTANBUL HAVA DURUMU 7 KASIM SALI

İstanbul'da bugün yaşanması beklenen yaz havasıyla birlikte gün içinde ölçülecek en yüksek sıcaklığın 23 derece olması bekleniyor. Megakentte sabahın ilk saatlerinde yer yer sis ve pus beklenirken şehirde Perşembe gününe kadar yağış beklenmiyor. Perşembe günü ise yağışla birlikte sıcaklığın 4-5 derece kadar düşeceği tahmin ediliyor.

İSTANBUL 5 GÜNLÜK HAVA DURUMU

🌤7 Kasım Salı: Puslu 23°C

⛅8 Kasım Çarşamba: Parçalı Bulutlu 22°C

⛈9 Kasım Perşembe: Sağanak Yağışlı 19°C

☁10 Kasım Cuma: Çok Bulutlu 19°C

☔11 Kasım Cumartesi: Sağanak Yağışlı 24°C

HAVA DURUMU 7 KASIM SALI

MARMARA BÖLGESİ

Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde pus ve yer yer sis bekleniyor.

BURSA °C, 25°C: Parçalı ve az bulutlu

EDİRNE °C, 23°C: Parçalı ve az bulutlu

İSTANBUL °C, 23°C: Parçalı ve az bulutlu

KOCAELİ °C, 26°C: Parçalı ve az bulutlu

EGE BÖLGESİ

Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde pus ve yer yer sis bekleniyor.

A.KARAHİSAR °C, 22°C: Parçalı ve az bulutlu

DENİZLİ °C, 27°C: Parçalı ve az bulutlu

İZMİR °C, 26°C: Parçalı ve az bulutlu

MUĞLA °C, 24°C: Parçalı ve az bulutlu

AKDENİZ BÖLGESİ

Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde iç kesimlerde pus ve yer yer sis bekleniyor.

ADANA °C, 29°C: Parçalı ve az bulutlu

ANTALYA °C, 26°C: Parçalı ve az bulutlu

HATAY °C, 27°C: Parçalı ve az bulutlu

ISPARTA °C, 24°C: Parçalı ve az bulutlu

İÇ ANADOLU BÖLGESİ

Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde pus ve yer yer sis bekleniyor.

ANKARA °C, 22°C: Parçalı ve az bulutlu

ESKİŞEHİR °C, 21°C: Parçalı ve az bulutlu

KAYSERİ °C, 22°C: Parçalı ve az bulutlu

KONYA °C, 21°C: Parçalı ve az bulutlu

KARADENİZ BÖLGESİ

Parçalı bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde iç kesimlerde pus ve yer yer sis bekleniyor. Doğu Karadeniz kıyı illerinin yüksek kesimlerinin sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

BOLU °C, 22°C: Parçalı bulutlu

DÜZCE °C, 24°C: Parçalı bulutlu

KASTAMONU °C, 20°C: Parçalı bulutlu

ZONGULDAK °C, 23°C: Parçalı bulutlu

RİZE °C, 23°C: Parçalı ve çok bulutlu, yüksek kesimleri sağanak yağışlı

SAMSUN °C, 22°C: Parçalı ve az bulutlu

TOKAT °C, 22°C: Parçalı ve az bulutlu

TRABZON °C, 22°C: Parçalı ve çok bulutlu, yüksek kesimleri sağanak yağışlı

DOĞU ANADOLU BÖLGESİ

Parçalı ve az bulutlu, kuzeydoğusu yer yer çok bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde pus ve yer yer sis bekleniyor.

ERZURUM °C, 13°C: Parçalı ve az bulutlu

KARS °C, 14°C: Parçalı ve az bulutlu

MALATYA °C, 21°C: Az bulutlu

VAN °C, 15°C: Az bulutlu

GÜNEYDOĞU ANADOLU BÖLGESİ

Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde pus ve yer yer sis bekleniyor.