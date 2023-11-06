Haberler Haberler SON DAKİKA YKS TARİHİ BELLİ OLDU 2024 | YKS, TYT, AYT ne zaman, hangi tarihte yapılacak?

SON DAKİKA YKS TARİHİ BELLİ OLDU 2024 | YKS, TYT, AYT ne zaman, hangi tarihte yapılacak?

Milyonlarca öğrencinin merakla beklediği son dakika haberi ÖSYM tarafından duyuruldu. ÖSYM Başkanı Bayram Ali Ersoy, 2024 sınav takvimini kamuoyu ile paylaştı. Böylece YKS, KPSS, ALES ve ÖSYM tarafından düznelenen sınavların tarihleri belli oldu. Peki 2024 YKS ne zaman, hangi tarihte yapılacak? Detaylar haberimizde...

Haberler Haberleri Giriş Tarihi: 06 Kasım 2023 Pazartesi 15:40 Güncelleme Tarihi: 06 Kasım 2023 Pazartesi 16:00
Son dakika spor haberlerinden haberdar olmak için
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Abone Ol
SON DAKİKA YKS TARİHİ BELLİ OLDU 2024 | YKS, TYT, AYT ne zaman, hangi tarihte yapılacak?

SON DAKİKA YKS TARİHİ BELLİ OLDU | ÖSYM Başkanı Ali Bayram Ersoy, ÖSYM'nin 2024 sınav tarihlerini kamuoyu ile paylaştı. Sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı açıklama ile YKS'nin yanı sıra KPSS, ALES gibi ÖSYM tarafından düzenlenen diğer sınavların tarihlerini de duyuran Ersoy'un açıklamalarının ardından arama motorlarında sorgulanan 'YKS ne zaman, hangi tarihte yapılacak?' sorusunun cevabı belli oldu. İşte detaylar...

YKS NE ZAMAN, HANGİ TARİHTE YAPILACAK?

ÖSYM Başkanı Bayram Ali Ersoy, "Yükseköğretim Kurumları Sınavı(YKS) 8-9 Haziran'da, Engelli Kamu Personeli Seçme Sınavı (EKPSS) 28 Nisan'da, Kamu Personel Seçme Sınavı (KPSS) Genel Yetenek-Genel Kültür-Eğitim Bilimleri oturumları 14 Temmuz'da, Alan Bilgisi 1. gün oturumları 20 Temmuz'da, 2. gün oturumları 21 Temmuz'da, KPSS Öğretmenlik Alan Bilgisi Testi (ÖABT) 4 Ağustos'ta, KPSS Ön Lisans 1 Eylül'de, KPSS Ortaöğretim 15 Eylül'de, KPSS Din Hizmetleri Alan Bilgisi Testi (DHBT) ise 22 Eylül'de yapılacak" açıklamasını yaptı.

DİĞER
SON DAKİKA HABERİ: Arda Güler neden oynamadı? Carlo Ancelotti maç sonu açıkladı
Dışişleri Bakanı Hakan Fidan ABD'li mevkidaşı Blinken'ı kabul etti: 2.5 saatlik Gazze zirvesi... Mesaj dolu görüşme!
G.Saray'da Boey depremi!
Cimbom'da 1 ayrılık 1 transfer
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
2024 LGS TARİHİ AÇIKLANDI
KPSS ALAN BİLGİSİ SINAVI NE ZAMAN 2024? | Son dakika KPSS Alan Bilgisi Sınavının tarihi belli oldu
KPSS ORTA ÖĞRETİM SINAVI NE ZAMAN 2024?
KPSS ÖN LİSANS SINAVI NE ZAMAN 2024? | Son dakika KPSS Ön Lisans tarihi belli oldu
KPSS NE ZAMAN SON DAKİKA 2024? | KPSS Genel Yetenek-Genel Kültür-Eğitim Bilimleri tarihleri
3
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
UEFA'dan Lale Orta'ya görev! UEFA'dan Lale Orta'ya görev! 15:47
Başakşehir'de Beşiktaş mesaisi! Başakşehir'de Beşiktaş mesaisi! 15:33
UEFA'dan Icardi paylaşımı! Devler Ligi... UEFA'dan Icardi paylaşımı! Devler Ligi... 15:17
Halil Umut Meler'e Devler Ligi'nde görev! Halil Umut Meler'e Devler Ligi'nde görev! 14:49
Guidetti'den CEV Şampiyonlar Ligi sözleri Guidetti'den CEV Şampiyonlar Ligi sözleri 14:37
Girona La Liga’nın zirvesinde! Girona La Liga’nın zirvesinde! 14:23
Daha Eski
Unai Emery'den flaş Zaniolo açıklaması! Unai Emery'den flaş Zaniolo açıklaması! 14:09
Bursaspor’un İsrail ekibi ile oynayacağı maç ertelendi Bursaspor’un İsrail ekibi ile oynayacağı maç ertelendi 14:02
G.Saray'ın rakipleri haftayı galip kapattı! G.Saray'ın rakipleri haftayı galip kapattı! 13:57
G.Saray'da Boey depremi! G.Saray'da Boey depremi! 13:29
İşte Türkiye'nin konuştuğu o pozisyon! İşte Türkiye'nin konuştuğu o pozisyon! 13:28
Tuzlaspor'dan Ali Koç için sert açıklama Tuzlaspor'dan Ali Koç için sert açıklama 13:17