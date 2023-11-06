SON DAKİKA YKS TARİHİ BELLİ OLDU 2024 | YKS, TYT, AYT ne zaman, hangi tarihte yapılacak?

SON DAKİKA YKS TARİHİ BELLİ OLDU | ÖSYM Başkanı Ali Bayram Ersoy, ÖSYM'nin 2024 sınav tarihlerini kamuoyu ile paylaştı. Sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı açıklama ile YKS'nin yanı sıra KPSS, ALES gibi ÖSYM tarafından düzenlenen diğer sınavların tarihlerini de duyuran Ersoy'un açıklamalarının ardından arama motorlarında sorgulanan 'YKS ne zaman, hangi tarihte yapılacak?' sorusunun cevabı belli oldu. İşte detaylar...

YKS NE ZAMAN, HANGİ TARİHTE YAPILACAK?

ÖSYM Başkanı Bayram Ali Ersoy, "Yükseköğretim Kurumları Sınavı(YKS) 8-9 Haziran'da, Engelli Kamu Personeli Seçme Sınavı (EKPSS) 28 Nisan'da, Kamu Personel Seçme Sınavı (KPSS) Genel Yetenek-Genel Kültür-Eğitim Bilimleri oturumları 14 Temmuz'da, Alan Bilgisi 1. gün oturumları 20 Temmuz'da, 2. gün oturumları 21 Temmuz'da, KPSS Öğretmenlik Alan Bilgisi Testi (ÖABT) 4 Ağustos'ta, KPSS Ön Lisans 1 Eylül'de, KPSS Ortaöğretim 15 Eylül'de, KPSS Din Hizmetleri Alan Bilgisi Testi (DHBT) ise 22 Eylül'de yapılacak" açıklamasını yaptı.