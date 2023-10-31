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KABİNE GÜNDEMİ YOĞUN: Memur, emekli zammı, ev hanımlarına emeklilik, faizsiz evlilik kredisi... Kabine Toplantısı ne zaman?

Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın başkanlığındaki Cumhurbaşkanlığı Kabinesi, bu hafta yoğun gündemle toplanacak. Memur ve emekli zamları, masaya yatırılacak en önemli konular arasında yer alırken ev hanımlarına emeklilik için de çeşitli seçenekler görüşülecek. Öte yandan faizsiz evlilik kredisi için bekleyişte olan gençlere müjde verilmesi beklenen Kabine Toplantısı'nda, İsrail'in Gazze'ye yönelik katliamının da ele alınacağı tahmin ediliyor. Peki Kabine Toplantısı ne zaman, saat kaçta? İşte ana gündem maddeleri...

Haberler Haberleri Giriş Tarihi: 31 Ekim 2023 Salı 11:01 Güncelleme Tarihi: 31 Ekim 2023 Salı 11:10
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KABİNE GÜNDEMİ YOĞUN: Memur, emekli zammı, ev hanımlarına emeklilik, faizsiz evlilik kredisi... Kabine Toplantısı ne zaman?

KABİNE GÜNDEMİ YOĞUN | Cumhurbaşkanlığı Kabinesi, yoğun ekonomi ve siyaset gündemiyle bir kez daha bir araya geliyor. Memur ve emekliye yeni yılda yapılacak zam için heyecanlı bekleyiş sürerken toplanının en önemli gündem maddelerinden birisinin zam oranları olacağı tahmin ediliyor. Öte yandan fahiş fiyatlarla mücadele kapsamında yeni çözüm önerilerinin ele alınması beklenen toplantıda, ev hanımlarına emeklilik konusu da masaya yatırılacak. Peki Kabine Toplantısı ne zaman, saat kaçta?

KABİNE TOPLANTISI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Cumhurbaşkanlığı Kabinesi, 31 Ekim Salı günü Beştepe'de toplantanacak. Saat 15.00'te başlaması beklenen toplantının ardından Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın açıklamalarda bulunacağı tahmin ediliyor.

KABİNE TOPLANTISI GÜNDEMDEKİ MADDELER

Başkan Erdoğan'ın başkanlık edeceği toplantıda ekonomideki gelişmeler de kapsamlı bir şekilde ele alınacak. Fahiş fiyatla mücadele için izlenecek yol haritası da kabine toplantısının gündeminde olacak. Toplantıda memur ve emekli zammı başta olmak üzere ev hanımlarına emeklilik ve faizsiz evlilik kredisinin detaylarının da gündemde olması bekleniyor.

İNDİRİM ÇAĞRISININ SONUÇLARI

Merkez Bankası'nın faiz oranlarını yükseltme kararının ekonomik etkileri incelenecek.

Enflasyonla mücadele ve Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın marketler için önerdiği fiyat indirimlerinin sonuçları ele alınacak.

PRİM GÜN SAYISI

Bağkur prim gün sayısıyla ilgili bir düzenleme uzun süredir tartışma konusu. Prim gün sayısı, 9 bin seviyesinden 7 bin 200'e çekilerek SSK sigortalıları ile eşitlenmeyi hedefliyor. Bu konuda Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan'ın kabine üyelerine bilgi sunması bekleniyor.

EVLİLİK KREDİSİ

Cumhurbaşkanı Erdoğan, son kabine toplantısında gelecek olan çiftlere yönelik olarak 2 yıl geri ödemesiz, 48 ay vadeli 150 bin liralık bir kredi verilmesi planının açıklamıştı. Meclis gündemine gelmesi beklenen bu çalışmanın son durumu da kabine toplantısında ele alınacak başlıklar arasında yer alacak.

Ayrıca, konut ve kira sektöründeki son gelişmeler de görüşülecek konular arasında bulunacak.

İSRAİL'İN GAZZE KATLİAMI

Dış politika açısından en öncelikli mesele, İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırıları. Dışişleri Bakanı Hakan Fidan'ın bu konudaki diplomatik çabalarını kabine üyelerine aktarması bekleniyor.

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