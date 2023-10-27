29 EKİM ETKİNLİKLERİ 2023 | 100. yıl Cumhuriyet Bayramı ücretsiz etkinlikler

29 EKİM ETKİNLİKLERİ 2023 | Cumhuriyet 100. yaşına girerken tüm vatandaşlar, Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşlarını, bu toprakları vatan yapmak için emek verenleri, her daim canından önce milletini düşünenleri anmak ve Cumhuriyet'in bir asrı geride bırakışını kutlamak için bir araya geliyor. Çeşitli etkinliklerle yurdun dört bir yanında coşkuyla kutlanacak olan 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'na özel ücretsiz konserleri, tiyatro gösterilerini, kültür ve sanat etkinliklerini sizler için derledik.

CUMHURİYET BAYRAMI 100. YIL ETKİNLİKLERİ

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığından yapılan yazılı açıklamaya göre, etkinliklerde "Türkiye Yüzyılı" vurgusuyla Türkiye Cumhuriyeti'nin kuruluşundan bu yana geçen bir asır boyunca hayata geçirilen devrim niteliğindeki atılımlara yer verilecek. Türkiye'nin sağlıktan eğitime, teknolojiden savunma sanayine, dış politikadan kültür ve sanata kadar birçok alanda ivmelenen başarısı duyurulacak.

100. YIL KONSERLERİ

İSTANBUL DEVLET SENFONİ ORKESTRASI

İstanbul Devlet Senfoni Orkestrası (İDSO), 27 Ekim Cuma günü gerçekleşecek "Cumhuriyetimizin 100. Yılı" konserinde, piyanist Can Çakmur ile sahne alacak. İngiliz şef Howard Griffiths yönetimindeki orkestra, Atatürk Kültür Merkezi (AKM) Tiyatro Salonu'nda 20.00'de sanatseverlerle buluşacak. Konserde Dmitri Shostakovich'in "İkinci Piyano Konçertosu"nun yanı sıra Cemal Reşit Rey, Ulvi Cemal Erkin ve Ferit Tüzün'ün eserleri yorumlanacak.

İSTANBUL DEVLET TÜRK MÜZİĞİ TOPLULUĞU

İstanbul Devlet Türk Müziği Topluluğu, 27 Ekim Cuma günü AKM Müzik Platformu'nda Cumhuriyet ile ilgili hazırlanan repertuvar ile sahneye çıkacak. Elif İnce ve Gediz Çoroğlu'nun solist olarak yer alacağı konser 19.00'da başlayacak.

TEKFEN FİLARMONİ ORKESTRASI

Tekfen Filarmoni Orkestrası, Cumhuriyet'in kuruluşunun 100. yıl dönümü dolayısıyla AKM'de "100. Yıl Konser"i verecek. İstiklal Marşı'nın bilinmeyen hikayesinin anlatılacağı konser 28 Ekim'de gerçekleşecek.

OPERA VE BALE GÖSTERİSİ

İstanbul Devlet Opera ve Balesi (İDOB), 29 Ekim akşamı AKM'de sanatseverlerle buluşacak. Etkinlikten bir saat önce, izleyiciler koro şefi Volkan Akkoç ile yorumlanacak marşları çalışarak konserde hep bir ağızdan seslendirebilecek.

BOĞAZ'DA 2023 DRON UÇACAK

Etkinlikler kapsamında, Türkiye'nin 100 yıldaki kazanımları teknolojinin son imkanlarının kullanıldığı çeşitli dijital sergiler ve üç boyutlu gösterilerle anlatılacak. İstanbul Boğazı'nda 2023 dron ve havai fişek gösterisi ile görsel şov gerçekleştirilecek. Özel ışık gösterilerin yapılacağı tarihi mekanlarda 100. Yıl Marşı yankılanacak.

TAKSİM MEYDANI'NDA TÜRKİYE YÜZYILI

İstanbul Taksim Meydanı'nda Atatürk Kültür Merkezi'nin önüne kurulacak "Maziden Atiye Türkiye Yüzyılı" gösterim alanında, su perdesi, su şovu ve üç boyutlu içeriklerin yayınlandığı ekranlarla geçmişten bugüne Türkiye Yüzyılı vizyonu interaktif ve teknolojik bir deneyimle vatandaşların beğenisine sunulacak.

Ayrıca, Taksim Meydanı'nın İstiklal Caddesi girişinde de Türkiye Yüzyılı resmi logosundan esinlenerek hazırlanan "Türkiye Yüzyılı Enstalasyonu" ile 100. yıl içerikleri dev ekrandan seyircilerle buluşacak. Bu alanda Cumhuriyet'in 100. yılının kutlanacağı 29 Ekim'de canlı yayın aktarımıyla etkinlik yerinde izlenebilecek.

İstanbul Bakırköy Özgürlük Meydanı'na, Ankara'da 15 Temmuz Kızılay Milli İrade Meydanı'na ve İzmir'de Konak Meydanı'na da anıtsal görünümlü monolitler kurulacak. Söz konusu meydanlarda Cumhuriyet'in 100. yılına özel videolar, görsel ve içerikler bu dijital alanlarda vatandaşla buluşacak.

ÜSKÜDAR'DA CUMHURBAŞKANI RECEP TAYYİP ERDOĞAN SERGİSİ

İstanbul Üsküdar Meydanı'nda Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın "Hayallerim vardı. Bu hayalleri tek tek gerçekleştirmenin mutluluğunu yaşıyorum." sözlerinden yola çıkılarak hazırlanan Recep Tayyip Erdoğan Özel Sergisi'nde ise son 20 yılda Erdoğan'ın liderliğinde hayallerden gerçeğe dönüşen projeler dijital deneyim alanında sergilenecek. Dijital son teknolojinin kullanıldığı sergide 360 gösterim alanları olacak.

"Cumhuriyetin Sesi, Cumhuriyetin Rengi" etkinliği ile de Galata Kulesi, Haydarpaşa Tren Garı, Cumhuriyet Müzesi (II. TBMM Binası), Etnografya Müzesi, Saat Kulesi, Dolmabahçe Sarayı gibi tarihi mekanlar ile Efes Antik Şehri, Kapadokya gibi turistik mekanlar özel ışık gösterileriyle renklendirilecek. Bu mekanlarda, Cumhurbaşkanlığı Senfoni Orkestrası tarafından Cumhuriyet'in kuruluşunun 100. yılına özel bestelenen "100. Yıl Marşı" ile yankılanacak.

100. YILIN PROJE VE ESERLERİ

Cumhuriyet'in 100. yılı kutlamaları kapsamında 29 Ekim'de ayrıca İstanbul Boğazı'nda özel havai fişek gösterileri de yapılacak. 100. yıla özel görsellerin 2023 dron ile aktarılacağı etkinlikte de gökyüzünde bir şölen izleyicilerle buluşacak. 29 Ekim'de İstanbul Boğazı'nda hareket edecek yüzer iskelede de LED ekranlarda gün boyu 100. yılın önemli projeleri, eserleri sergilenecek. Bu etkinlikler, İstanbul'un önemli merkezlerine kurulacak seyir alanlarından da vatandaşlar tarafından takip edilebilecek.

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığının koordinasyonunda diğer illerde de meydanlarda 100. yıl kutlamaları gerçekleştirilecek.

YURT DIŞINDA ÖZEL KUTLAMA

Yurt dışında da büyükelçiliklerce çeşitli kutlamalar yapılacak. Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığınca yabancı misyonlarda 100. yıl sergileri düzenlenecek ve özel videolar gösterilecek. Öte yandan, Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı tarafından kurulan ve tüm kamu kurum ve kuruluşları ile vatandaşlar için önemli bir içerik havuzu niteliği taşıyan "yuzuncuyil.gov.tr" adresli internet sitesinde de 100. yıla ilişkin tüm içerikler yer alıyor.