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MERKEZ BANKASI FAİZ KARARI | TCMB 2023 Ekim ayı faiz kararı ne zaman açıklanacak? Beklenti anketi ve tahminler

Merkez Bankası'nın Ekim ayı faiz kararı merakla bekleniyor. İç piyasaya yön veren faiz kararının Ekim ayı verileri beklenirken başta İsrail ile Hamas arasında olmak üzerer dünya genelinde yaşanan gerilim ve gelişmelerin faiz kararını ne yönde etkileyeceği merak ediliyor. Peki Merkez Bankası Ekim ayı faiz kararı ne zaman açıklanacak? İşte TCMB Ekim ayı beklenti anketi ve tahminler...

Haberler Haberleri Giriş Tarihi: 26 Ekim 2023 Perşembe 14:02 Güncelleme Tarihi: 14 Aralık 2023 Perşembe 15:22
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MERKEZ BANKASI FAİZ KARARI | TCMB 2023 Ekim ayı faiz kararı ne zaman açıklanacak? Beklenti anketi ve tahminler

MERKEZ BANKASI FAİZ KARARI | Merkez Bankası'nın Ekim ayına ilişkin faiz kararı merakla bekleniyor. Geçtiğimiz ay yapılan PPK toplantısıyla 500 baz puan yükseltilen politika faizi, yüzde 30'a çıkarıldı. Sadeceleşme sürecinin kademeli olarak süreceğini belirten Merkez Bankası yetkilileri, Haziran ayından itibaren para politikasında sıkılaştırmaya giderek faizi artırma kararında netliğini korudu. Peki Merkez Bankası Ekim ayı faiz kararı ne zaman açıklanacak? İşte TCMB Ekim ayı beklenti anketi ve tahminler...

MERKEZ BANKASI EKİM AYI FAİZ KARARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası'nın faiz kararı, Para Politikaları Kurulu'nun toplantısının ardından 26 Eylül Perşembe günü, saat 14.00'te açıklanacak.

MERKEZ BANKASI EKİM AYI FAİZ KARARI BEKLENTİ ANKETİ VE TAHMİNLER

AA Finans'ın, 26 Ekim Perşembe günü gerçekleştirilecek TCMB'nin Para Politikası Kurulu (PPK) toplantısına yönelik beklenti anketi, 19 ekonomistin katılımıyla sonuçlandı.

Ekonomistlerin politika faizindeki değişikliğe ilişkin beklentilerinin medyanı 500 baz puan artırım yönünde gerçekleşti.

Anket sonuçlarına göre, 250 ila 500 baz puanlık bir artırım öngören ekonomistlerin politika faizi beklentileri yüzde 32,50 ile yüzde 35 arasına yer aldı.

Ekonomistlerin yıl sonu politika faizi beklentilerinin medyanı ise yüzde 40 oldu.

2023 EYLÜL MERKEZ BANKASI FAİZ KARARI NEYDİ?

Para Politikası Kurulu, Eylül ayında politika faizini 500 baz puan artırarak yüzde 30'a yükseltti.

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