ŞOK AÇILIŞ SAATİ | ŞOK saat kaçta açılıyor? İşte marketlerin açılış saatleri...

Market ve bakkalların çalışma saatleri arama motorlarında en çok aratılanlar arasında yer aldı. Peki, ŞOK çalışma saatleri değişti mi? ŞOK kaçta açılıyor?
ŞOK AÇILIŞ SAATLARİ
ŞOK hafta içi 09:00 - 21:00 arası çalışıyor.
ŞOK hafta sonu 09:00 - 21:00 arası çalışıyor.
BİM ve A101 marketlerin de açılış ve kapanış saatleri araştırılıyor. İşte detaylar...
BİM ÇALIŞMA SAATLERİ
BİM hafta içi 09:00 - 21:00 arası çalışıyor.
BİM hafta sonu 09:00 - 21:00 arası çalışıyor.
A101 ÇALIŞMA SAATLERİ
A101 hafta içi 09:00 - 21:00 arası çalışıyor.
A101 hafta sonu 09:00 - 21:00 arası çalışıyor.