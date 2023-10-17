Haberler Haberler ŞOK AÇILIŞ SAATİ | ŞOK saat kaçta açılıyor? İşte marketlerin açılış saatleri...

ŞOK AÇILIŞ SAATİ | ŞOK saat kaçta açılıyor? İşte marketlerin açılış saatleri...

Corona virüsü salgını sebebiyle market çalışma saatleri güncellenmişti. Özellikle ŞOK gibi zincir marketlerin hafta içi ve hafta sonu çalışma saatleri, açılış ve kapanış saatleri araştırılıyor. Peki, ŞOK saat kaçta açılıyor? ŞOK hafta içi ve hafta sonu çalışma saatleri ne?

Haberler Haberleri Giriş Tarihi: 15 Şubat 2022 Salı 08:30 Güncelleme Tarihi: 17 Ekim 2023 Salı 12:31
ŞOK AÇILIŞ SAATİ | ŞOK saat kaçta açılıyor? İşte marketlerin açılış saatleri...

Market ve bakkalların çalışma saatleri arama motorlarında en çok aratılanlar arasında yer aldı. Peki, ŞOK çalışma saatleri değişti mi? ŞOK kaçta açılıyor?

ŞOK AÇILIŞ SAATLARİ

ŞOK hafta içi 09:00 - 21:00 arası çalışıyor.

ŞOK hafta sonu 09:00 - 21:00 arası çalışıyor.

BİM ve A101 marketlerin de açılış ve kapanış saatleri araştırılıyor. İşte detaylar...

BİM ÇALIŞMA SAATLERİ

BİM hafta içi 09:00 - 21:00 arası çalışıyor.

BİM hafta sonu 09:00 - 21:00 arası çalışıyor.

A101 ÇALIŞMA SAATLERİ

A101 hafta içi 09:00 - 21:00 arası çalışıyor.

A101 hafta sonu 09:00 - 21:00 arası çalışıyor.

DİĞER
'Yüzyüzeyken Konuşuruz' grubunun gitaristi Can Tunaboylu sevgilisini darp etti mi? Ünlü oyuncu oğluna sahip çıktı!
5 yıllık kalkınma planında 5 ana eksen! Başkan Erdoğan Türkiye'nin yeni yol haritasını açıkladı | Bütçede aslan payı eğitimin
F.Bahçe'de Oosterwolde kasırgası
Fenerbahçe'nin 6 numara sevdası! Listeye 2 isim eklendi
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
A101 kaçta açılıyor?
BİM saat kaçta açılıyor?
Canlı Dolar ve Altın fiyatları
ÇULLAMA KÖFTE TARİFİ - Çullama köfte nasıl yapılır? Püf noktaları ve malzemeleri...
ZEYTİNBURNU ELEKTRİK KESİNTİSİ | Zeytinburnu'nda elektrik ne zaman gelecek? (17 Ekim 2023)
6
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
Arnavutluk-Bulgaristan maçı saat kaçta? Arnavutluk-Bulgaristan maçı saat kaçta? 12:39
GALATASARAY BEŞİKTAŞ MAÇI NE ZAMAN? Galatasaray - Beşiktaş derbisi ne zaman? GALATASARAY BEŞİKTAŞ MAÇI NE ZAMAN? Galatasaray - Beşiktaş derbisi ne zaman? 12:37
Suudi Arabistan - Mali maçı saat kaçta? Suudi Arabistan - Mali maçı saat kaçta? 12:33
Japonya - Tunus maçı saat kaçta? Japonya - Tunus maçı saat kaçta? 12:26
"Kayserispor deplasmanı zor bir deplasman" "Kayserispor deplasmanı zor bir deplasman" 12:08
Buruk'tan dikkat çeken derbi istatistiği! Buruk'tan dikkat çeken derbi istatistiği! 12:07
Daha Eski
F.Bahçe'de Oosterwolde kasırgası F.Bahçe'de Oosterwolde kasırgası 11:37
Şahika Ercümen rekor kırdı! Şahika Ercümen rekor kırdı! 11:34
Türkiye 1. torbada nasıl yer alır? İşte o ihtimaller... Türkiye 1. torbada nasıl yer alır? İşte o ihtimaller... 11:33
Beşiktaş'ta Kerem - Icardi alarmı! Beşiktaş'ta Kerem - Icardi alarmı! 11:27
Belmadi'den Benrahma'ya sert tepki Belmadi'den Benrahma'ya sert tepki 11:10
Napoli'ye kötü haber! Osimhen... Napoli'ye kötü haber! Osimhen... 11:00