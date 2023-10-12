ÖN LİSANS ÖĞRENCİLERİ KYK BURSU ALABİLİR Mİ? | 2 yıllık ön lisans, yüksekokul okuyan KYK bursuna başvurabilir mi?

ÖN LİSANS KYK BURSU ALABİLİR Mİ? | KYK yurt başvurularının başlamasının ardından Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, KYK burs ve kredi başvurularının da başladığını duyurdu. Her yıl milyonlarca ön lisans, lisans ve lisans üstü öğrenim gören öğrencilerin eğitimine destek olmak amacıyla GSB tarafından verilen kredi ve buırslar hakkında arama motorlarında '2 yıllık ön lisans, yüksekokul okuyan KYK bursuna başvurabilir mi?' sorusu araştırılıyor. İşte detaylar...

2 YILLIK ÖN LİSANS, YÜKSEKOKUL OKUYAN KYK BURSUNA BAŞVURABİLİR Mİ?

Kredi ve Yurtlar Genel Müdürlüğü yükseköğretim bursunu, ön lisans öğrencileri, başvuru kriterleri uygun olduğu sürece alabilmektedir. Burslar, başarılı ve ihtiyaç sahibi öğrencilere verilmektedir.

2023-2024 KYK BURS BAŞVURU EKRANI İÇİN TIKLAYIN

Öte yandan kendisine burs çıkmayan 2 yıllık okul öğrencileri, KYK kredisi alma hakkından yararlanabilmektedir.

KYK ÖN LİSANS BURSU, KREDİSİ NE KADAR, KAÇ TL?

KYK Ön Lisans Kredisi/Bursu: 1250 TL KYK Lisans Kredisi/Bursu: 1250 TL KYK Yüksek Lisans Kredisi/Bursu: 2500 TL KYK Doktora Kredisi/Bursu: 3750 TL

2023-2024 KYK KREDİ BAŞVURU EKRANI İÇİN TIKLAYIN

KYK BURSU HANGİ DURUMLARDA KESİLİR?