Haberler Haberler ÖN LİSANS ÖĞRENCİLERİ KYK BURSU ALABİLİR Mİ? | 2 yıllık ön lisans, yüksekokul okuyan KYK bursuna başvurabilir mi?

ÖN LİSANS ÖĞRENCİLERİ KYK BURSU ALABİLİR Mİ? | 2 yıllık ön lisans, yüksekokul okuyan KYK bursuna başvurabilir mi?

KYK burs ve kredi başvurularının 2023-2024 dönemi için başlamasıyla birlikte ön lisans öğrencileri, burs ve kredi başvurusunda bulunup bulunamayacağını merak ediyor. Milyonlarca öğrenciye her yıl GSB (Gençlik ve Spor Bakanlığı) tarafından verilen kredi ve burstan faydalanmak isteyen öğrenciler arama motorlarında 'Ön lisans KYK bursu alabilir mi? 2 yıllık ön lisans, yüksekokul okuyan KYK bursuna başvurabilir mi?' sorularının cevabını araştırıyor. Detaylar haberimizde...

Haberler Haberleri Giriş Tarihi: 12 Ekim 2023 Perşembe 11:10
ÖN LİSANS ÖĞRENCİLERİ KYK BURSU ALABİLİR Mİ? | 2 yıllık ön lisans, yüksekokul okuyan KYK bursuna başvurabilir mi?

ÖN LİSANS KYK BURSU ALABİLİR Mİ? | KYK yurt başvurularının başlamasının ardından Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, KYK burs ve kredi başvurularının da başladığını duyurdu. Her yıl milyonlarca ön lisans, lisans ve lisans üstü öğrenim gören öğrencilerin eğitimine destek olmak amacıyla GSB tarafından verilen kredi ve buırslar hakkında arama motorlarında '2 yıllık ön lisans, yüksekokul okuyan KYK bursuna başvurabilir mi?' sorusu araştırılıyor. İşte detaylar...

2 YILLIK ÖN LİSANS, YÜKSEKOKUL OKUYAN KYK BURSUNA BAŞVURABİLİR Mİ?

Kredi ve Yurtlar Genel Müdürlüğü yükseköğretim bursunu, ön lisans öğrencileri, başvuru kriterleri uygun olduğu sürece alabilmektedir. Burslar, başarılı ve ihtiyaç sahibi öğrencilere verilmektedir.

2023-2024 KYK BURS BAŞVURU EKRANI İÇİN TIKLAYIN

Öte yandan kendisine burs çıkmayan 2 yıllık okul öğrencileri, KYK kredisi alma hakkından yararlanabilmektedir.

KYK ÖN LİSANS BURSU, KREDİSİ NE KADAR, KAÇ TL?

KYK Ön Lisans Kredisi/Bursu: 1250 TL

KYK Lisans Kredisi/Bursu: 1250 TL

KYK Yüksek Lisans Kredisi/Bursu: 2500 TL

KYK Doktora Kredisi/Bursu: 3750 TL

2023-2024 KYK KREDİ BAŞVURU EKRANI İÇİN TIKLAYIN

KYK BURSU HANGİ DURUMLARDA KESİLİR?

  • Başarısız olması,

  • Öğretim kurumundan ayrılması, çıkarılması veya geçici olarak uzaklaştırılması,

  • Vazgeçme, izin alma, kayıt dondurma,

  • Sağlık sebebiyle öğretim kurumuna devam etmemesi,

  • Öğretim kurumunu değiştirmesi esnasında, eski öğretim kurumunda bir yıl başarısız olması ya da öğretimine bir yıl ara vermesi,

  • Öğretim kurumunun kapatılması,

  • Kurum yurtlarından süresiz çıkarılma cezası alması,

  • Kesin hükümle mahkûm olması hallerinde öğrencilerin bursu kesilmektedir.

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