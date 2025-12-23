SON DAKİKA: 2026 asgari ücret belli oldu! İşte yeni asgari ücret zammı...

Son dakika spor haberlerinden haberdar olmak için Google News fotomac.com.tr 'ye abone olun.

SON DAKİKA ASGARİ ÜCRET BELLİ OLDU | Milyonlarca çalışanın merakla beklediği 2026 asgari ücret zammı netlik kazandı. 23 Aralık Salı günü saat 18.00'de yapılan Asgari Ücret Tespit Komisyonu toplantısının ardından Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan kamuoyuna açıklamalarda bulundu ve yeni asgari ücret miktarını duyurdu. Açıklamanın ardından konu kısa sürede gündemin ilk sıralarına yükselirken, vatandaşlar "2026 asgari ücret ne kadar oldu?" sorusuna yanıt aramaya başladı. İşte merak edilen detaylar…

2026 ASGARİ ÜCRET NE KADAR OLDU?

23 Aralık Salı günü saat 18.00'de yapılan Asgari Ücret Tespit Komisyonu toplantısı sonrası Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, 2026 asgari ücret zammının yüzde 27 olduğunu açıkladı. Buna göre, yeni asgari ücret 28 bin 75 lira oldu.

ASGARİ ÜCRET 2026 ZAMMI BRÜT VE NET NE KADAR OLDU?

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan'ın açıklamalarından sonra brüt ve net asgari ücret 2026 zammı da belli oldu. Buna göre; net asgari ücret 28 bin 75 TL , brüt 33 bin 30 TL olarak belirlendi.