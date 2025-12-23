CANLI SKOR ANA SAYFA
  1. FOTOMAÇ TV
    1. Beşiktaş
    2. Fenerbahçe
    3. Galatasaray
    4. Trabzonspor
    5. Futbol
    6. Basketbol
    7. Ziraat Türkiye Kupası
    8. DİZİ
    9. Diğer Sporlar
  2. TV YAYINLARI
    1. A Haber
    2. A Spor
    3. ATV
    4. A2TV
    5. Apara
  3. RADYO YAYINLARI
    1. A Haber Radyo
    2. A Spor Radyo
    3. A News Radio
    4. Radyo Turkuvaz
    5. Turkuvaz Romantik
    6. Turkuvaz Efsane
    7. Vav Tv
    8. Radyo Soft
    9. Radyo Energy
    10. Turkuvaz Anadolu
  1. GALERİ
  2. Son Eklenenler
  3. Beşiktaş
  4. Fenerbahçe
  5. Galatasaray
  6. Trabzonspor
  7. Futbol
  8. Basketbol
  9. Genel
Ziraat Türkiye Kupası
Haberler Haberler SON DAKİKA: 2026 asgari ücret belli oldu! İşte yeni asgari ücret zammı...

SON DAKİKA: 2026 asgari ücret belli oldu! İşte yeni asgari ücret zammı...

Milyonlarca çalışanı etkileyen 2026 asgari ücret zammı belli oldu. 23 Aralık Salı günü saat 18.00'de gerçekleştirilen Asgari Ücret Tespit Komisyonu'nun ardından Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan açıklamalarda bulunurken, 2026 asgari ücret zammının ne kadar olduğunu da kamuoyu ile paylaştı. Kısa süre içerisinde gündem olan yeni asgari ücret maaşı sonrası vatandaşlar, "2026 asgari ücret ne kadar oldu?" gibi soruları araştırmayı sürdürüyor. İşte detaylar...

Haberler Haberleri Giriş Tarihi: 23 Aralık 2025 Salı 18:40 Güncelleme Tarihi: 23 Aralık 2025 Salı 18:45
Son dakika spor haberlerinden haberdar olmak için
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Abone Ol
SON DAKİKA: 2026 asgari ücret belli oldu! İşte yeni asgari ücret zammı...

SON DAKİKA ASGARİ ÜCRET BELLİ OLDU | Milyonlarca çalışanın merakla beklediği 2026 asgari ücret zammı netlik kazandı. 23 Aralık Salı günü saat 18.00'de yapılan Asgari Ücret Tespit Komisyonu toplantısının ardından Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan kamuoyuna açıklamalarda bulundu ve yeni asgari ücret miktarını duyurdu. Açıklamanın ardından konu kısa sürede gündemin ilk sıralarına yükselirken, vatandaşlar "2026 asgari ücret ne kadar oldu?" sorusuna yanıt aramaya başladı. İşte merak edilen detaylar…

2026 asgari ücret ne kadar?

2026 ASGARİ ÜCRET NE KADAR OLDU?

23 Aralık Salı günü saat 18.00'de yapılan Asgari Ücret Tespit Komisyonu toplantısı sonrası Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, 2026 asgari ücret zammının yüzde 27 olduğunu açıkladı. Buna göre, yeni asgari ücret 28 bin 75 lira oldu.

2026 asgari ücret zammı ne kadar oldu?

ASGARİ ÜCRET 2026 ZAMMI BRÜT VE NET NE KADAR OLDU?

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan'ın açıklamalarından sonra brüt ve net asgari ücret 2026 zammı da belli oldu. Buna göre; net asgari ücret 28 bin 75 TL , brüt 33 bin 30 TL olarak belirlendi.

Asgari ücret 2026 zammı

ASpor CANLI YAYIN

REKLAM - D&R
Kocaelispor evinde 3 puanı kaptı!
DİĞER
Gözleri Karadeniz'in yıldızları Eren Ören ve Türkü Su Demirel anlattı: Yakınlık kurabileceğimizi ilk tanışmamızda hissettik!
Son dakika: 2026 asgari ücret ne kadar olacak? Bakan Işıkhan'dan yeni rakamı açıklıyor...
Talisca için flaş transfer iddiası!
Fenerbahçe'den bir transfer daha!
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
2
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
Beşiktaş taraftarı Kadıköy'e geldi Beşiktaş taraftarı Kadıköy'e geldi 18:00
Fenerbahçe-Beşiktaş derbisi canlı yayın bilgileri! Fenerbahçe-Beşiktaş derbisi canlı yayın bilgileri! 17:59
Kocaelispor evinde 3 puanı kaptı! Kocaelispor evinde 3 puanı kaptı! 16:52
Fenerbahçe Opet’te Milic geri döndü! Fenerbahçe Opet’te Milic geri döndü! 16:20
G.Saray'dan Sara kararı! G.Saray'dan Sara kararı! 16:11
Sivasspor'da Bandırmaspor hazırlığı! Sivasspor'da Bandırmaspor hazırlığı! 16:10
Daha Eski
Talisca için flaş transfer iddiası! Talisca için flaş transfer iddiası! 15:55
Konyaspor-Antalyaspor | CANLI İZLE Konyaspor-Antalyaspor | CANLI İZLE 15:55
Partizan'da Joan Penarroya dönemi! Partizan'da Joan Penarroya dönemi! 15:41
Konyaspor devreyi istikrarsız kapattı! Konyaspor devreyi istikrarsız kapattı! 15:34
Kocaelispor-Erzurumspor maçında Filistin'e destek Kocaelispor-Erzurumspor maçında Filistin'e destek 15:28
Alperen Şengün Yılın Sporcusu ödülü için ilk 10'da! Alperen Şengün Yılın Sporcusu ödülü için ilk 10'da! 15:10