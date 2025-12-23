CANLI SKOR ANA SAYFA
Milyonlarca vatandaşın nefesini tutarak beklediği 2026 asgari ücret zammı için beklenen haber geldi. Asgari Ücret Tespit Komisyonu, 3. toplantının 23 Aralık Salı günü gerçekleştirileceğini duyurdu. Geçen sene 3 toplantının ardından asgari ücret zammı belli olurken bu yıl ise vatandaşlar, 3. toplantının ardından asgari ücretin açıklanıp açıklanmayacağını merak ediyor. Masada konuşulan rakamlar, TÜRK-İŞ'in katılıp katılmayacağı asgari ücret zammına ilişkin merak edilenler haberimizde...

Haberler Haberleri Giriş Tarihi: 23 Aralık 2025 Salı 14:51
Asgari ücret 3. toplantı tarihi belli oldu! 3. toplantı ne zaman, saat kaçta?

Asgari Ücret Tespit Komisyonu, yeni yılın ücret skalasını netleştirmek üzere bugün üçüncü kez bir araya geliyor. İşçi, işveren ve hükümet temsilcilerinden oluşan heyetlerin katılımıyla saat 18.00'de başlayacak olan toplantıda, masadaki rakamların somutlaşması ve ilk kez net telaffuzların yapılması bekleniyor. Aralık ayı ikinci haftasından bu yana devam eden asgari ücret belirleme sürecinde üçüncü toplantının, yeni asgari ücretin ilan edilmesinden önceki en kritik aşama olarak değerlendiriliyor. Peki asgari ücret 3. toplantısı ne zaman, saat kaçta? İşte detaylar...

ASGARİ ÜCRETTE 3. TOPLANTI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Milyonlarca çalışanın merakla beklediği 2026 yılı asgari ücret belirleme sürecinde takvim netleşti. Asgari Ücret Tespit Komisyonu, serinin üçüncü ve en kritik görüşmesi için bugün saat 18.00'de toplanıyor. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı ev sahipliğinde gerçekleştirilecek olan bu toplantıda, ilk kez somut rakamların ve tekliflerin masaya getirilmesi bekleniyor.

Asgari ücrette 3. toplantının tarihi belli oldu!

ASGARİ ÜCRET ZAMMI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

Genellikle dört toplantı sonucunda nihayete eren süreçte, üçüncü toplantı uzlaşı zemini için belirleyici olacak. Eğer taraflar arasında bugün yapılacak görüşmede bir mutabakat sağlanırsa, 2026 yılı asgari ücret rakamının Aralık ayının son haftasında kamuoyuna duyurulması öngörülüyor.

ASGARİ ÜCRET ZAMMI İÇİN MASADAKİ RAKAMLAR

Üçüncü toplantı, genellikle tarafların pazarlık marjlarını ortaya koyduğu aşama olarak biliniyor. Mevcut ekonomik veriler ve Orta Vadeli Program (OVP) hedefleri doğrultusunda masada öne çıkan başlıklar şunlar:

Enflasyon Verileri: Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından sunulan ekonomik göstergeler ve 2025 yıl sonu enflasyon beklentileri, artış oranının belirlenmesinde temel parametre olacak.

İşveren ve İşçi Dengesi: İşveren tarafı üretim maliyetleri ve rekabet gücünü vurgularken; işçi temsilcileri ise alım gücünün korunması ve refah payı artışını talep ediyor.

Uzman Tahminleri: Ekonomistler, %25 ile %35 arasında değişen farklı zam senaryoları üzerinde duruyor.

Son dakika asgari ücret haberleri!

2026'DA ASGARİ ÜCRET NE KADAR OLACAK?

Merkez Bankasının reel ve finansal sektör temsilcileri ile profesyonellerden oluşan 65 katılımcıyla gerçekleştirdiği aralık ayı Piyasa Katılımcıları Anketi'nde yıl sonu TÜFE artışı beklentisi yüzde 31,17 çıktı. Yıl sonu enflasyon rakamı dikkate alınarak asgari ücrete zam yapılması halinde 7 milyonu aşan asgari ücretlinin maaşı 28 bin 993 TL'ye çıkacak. Asgari Ücret Tespit Komisyonu'nda masaya yatırılacak zam oranına ilişkin senaryolar şöyle:

Zam OranıZamlı NET Asgari ÜcretZamlı BRÜT Asgari Ücret
%2527.630 TL32.506 TL
%2627.851 TL32.766 TL
%2728.072 TL33.026 TL
%2828.293 TL33.286 TL
%2928.514 TL33.546 TL
%3028.735 TL33.806 TL
%3128.956 TL34.066 TL
%3229.177 TL34.326 TL
%3329.398 TL34.586 TL
%3429.619 TL34.846 TL
%3529.840 TL35.106 TL

