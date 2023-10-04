ŞİŞLİ SU KESİNTİSİ - Şişli'de sular ne zaman gelecek? (4 Ekim)

4 EKİM 2023 ŞİŞLİ SU KESİNTİSİ | İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi'nce yürütülen çalışmalar kapsamında, Şişli'de bazı mahallelerinde planlı olarak su kesintileri yapılacağı duyuruldu. Arıza kaynaklı yapılan çalışmalarda İSKİ, internet sitesinde suların gideceği mahalleleri tek tek bildirip vatandaşları uyarırken evde su olmadığını gören kişiler ise arama motorlarında 4 Ekim 2023 sular ne zaman gelecek? sorusunun cevabını araştırıyor. İşte İSKİ İstanbul Şişli 4 Ekim Çarşamba günü planlı su kesintisi yaşanacak mahalleler...

ŞİŞLİ'DE SULAR NE ZAMAN GELECEK?

ETKİLENEN MAHALLELER: FULYA MAH

AÇIKLAMA: İÇME SUYU SISTEMLERIMIZDE YAPILAN BAKIM-ONARIM ÇALIŞMALARI

BAŞLAMA TARİHİ: 04/10/2023

BİTİŞ TARİHİ: Çalışmanın tahmini olarak 04/10/2023 tarihinde saat 17:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.