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GENÇLİK VE SPOR BAKANLIĞI PERSONEL ALIMI - GSB 1453 yurt yönetim personeli alımı başvuru tarihleri, şartları neler?

Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, GSB yurtlarına bin 453 personelin istihdam edileceğini duyurdu. Yurt yönetimi kadrosunda açılan kontenjanlara yapılacak alımlar hakkında araştırmalara başlayan vatandaşlar, Bakanlık bünyesinde çalışmak için 'Gençlik ve Spor Bakanlığı bin 453 yurt yönetim personeli alımı başvuru tarihleri ne? Kimler başvurabilir, başvuru şartları ne,?' sorgulamaları yapıyor. Detaylar haberimizde...

Haberler Haberleri Giriş Tarihi: 04 Ekim 2023 Çarşamba 11:50 Güncelleme Tarihi: 04 Ekim 2023 Çarşamba 12:01
GENÇLİK VE SPOR BAKANLIĞI PERSONEL ALIMI - GSB 1453 yurt yönetim personeli alımı başvuru tarihleri, şartları neler?

GENÇLİK VE SPOR BAKANLIĞI PERSONEL ALIMI - Bakanlık bünyeisnde çalışmak isteyenler için Gençlik ve Spor Bakanlığı, bin 453 personel alımı yapılacağını duyurdu. Bakan Osman Aşkın Bak'ın sosyal medya üzerinden yaptığı açıklamanın ardından açılan kadrolar ve kontenjan sayıları da belli oldu. Haberin ardından 'GSB bin 453 sözleşmeli personel alımı başvuru tarihleri, şartlar, gerekli belgeler' konuları da en sık sorgulananlar arasında yerini aldı. İşte tüm merak edilenler...

GENÇLİK VE SPOR BAKANLIĞI AÇILACAK KADROLAR VE KONTENJAN SAYISI

Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, sosyal medya hesabından, GSB yurtlarında istihdam edilmek üzere bin 453 yönetim personeli alınacağını duyurdu.

Bakan Osman Aşkın Bak'ın sosyal medya üzerinden yaptığı paylaşımda "Gençlik ve Spor Bakanlığı yurtlarında istihdam edeceğimiz 1453 Yurt Yönetim Personeli için alım sürecimiz başlıyor. Detaylar en kısa sürede Resmi Gazete'de ve http://gsb.gov.tr sayfamızda yayımlanacaktır." ifadelerini kullandı.

GSB PERSONEL ALIMI BAŞVURUSU İÇİN TIKLAYIN

GENÇLİK VE SPOR BAKANLIĞI 1453 PERSONEL ALIMI BAŞVURU TARİHLERİ

Adaylar başvurularını, 06 Ekim 2023 (00.00) – 10 Ekim 2023 (17.00) tarihlerinde e-Devlet üzerinden Gençlik ve Spor Bakanlığı-Kariyer Kapısı Kamu İşe Alım ve Kariyer Kapısı (https://isealimkariyerkapisi.cbiko.gov.tr) adresi üzerinden elektronik ortamda yapacaktır.

GSB PERSONEL ALIMI BAŞVURUSU İÇİN TIKLAYIN

GENÇLİK VE SPOR BAKANLIĞI 1453 PERSONEL ALIMI BAŞVURU ŞARTLARI

Adayların başvurunun son günü itibarıyla aşağıda aranan şartlara haiz olması gerekmektedir.

1) Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak,

2) 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 48'inci maddesinin birinci fıkrasının (A) bendinin 4, 5, 6 ve 7'nci alt bentlerinde belirtilen şartları taşımak,

3) Başvuru tarihinin son günü itibarıyla 18 yaşını tamamlamış olmak,

4) Sosyal Güvenlik Kurumundan emeklilik, yaşlılık veya malullük aylığı almamak, (Dul ve yetim aylığı hariç)

5) 2022 yılı KPSS sınavına girmiş ve belirtilen puan türünde asgari 60 (altmış) puan almış olmak,

6) Tercih edilecek her grup için yukarıdaki tabloda aranan nitelikleri taşıyor olmak,

7) Herhangi bir kamu kurumunda çalışmakta iken görevden veya meslekten ihraç edilmemiş olmak,

8) Sözleşmeli personel olarak çalışmakta iken sözleşme esaslarına aykırı hareket etmesi nedeniyle kurumlarınca sözleşmesi feshedilenler veya sözleşme dönemi içinde sözleşmeyi tek taraflı feshedenlerin, sözleşme fesih tarihinin üzerinden bir yıl geçmiş olmak,

9) Görevini devamlı yapmaya engel sağlık sorunu bulunmamak,

10) Tam zamanlı çalışmaya engel durumu bulunmamak,

11) Arşiv araştırması olumlu sonuçlanmak.

BAŞVURU İÇİN GEREKLİ BELGELER

Adayların başvuru yapılan grup ve il için istenilen aşağıda belirtilen belgeleri (çift taraflı belgeler önlü ve arkalı olarak) sisteme yüklemeleri gerekmektedir.

1) Yükseköğretim kurumlarından mezun olup eşdeğerliğe sahip olan adaylar için YÖK'ten alınmış eşdeğerlik belgesi veya eğitimini yurt dışında tamamlayan adaylar için YÖK'ten alınmış denklik belgesi,

2) Kamu kurum ve kuruluşlarında 4/B sözleşmeli personel pozisyonlarında tam zamanlı olarak görev yapmakta iken kurumlarınca sözleşmesi feshedilen ya da sözleşmesini tek taraflı fesheden adayların, bir yıllık bekleme süresini doldurdukları ile ilgili önceki kurumlarından alınmış onaylı hizmet belgesi.

GSB PERSONEL ALIMI BAŞVURUSU İÇİN TIKLAYIN

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