ŞERBETLİ SULTAN TATLISI TARİFİ | Şerbetli Sultan Tatlısı nasıl yapılır? Malzemeleri, yapılışı ve püf noktaları

ŞERBETLİ SULTAN TATLISI TARİFİ | Şerbetli Sultan Tatlısı, muhteşem lezzetiyle saray mutfağının en sevilen lezzetleri arasında yer alıyor. Kıyır kıyır hamuru, ağızda dağılan yapısı ve muhteşem lezzetiyle damak çatlatan şerbetli sultan tatlısını yapmak isteyenler için Şerbetli Sultan Tatlısı nasıl yapılır? sorusunun cevabını haberimizde derledik. İşte şerbetli sultan tatlısı malzemeleri, yapılışı ve püf noktaları...

Şerbetli Sultan Tatlısı nasıl yapılır?

Malzemeleri:

125 gram tereyağ ya da margarin (Oda ısısında)

1 çay bardağı sıvı yağ

1 adet yumurta

Yarım çay bardağı galeta unu

1 çay bardağı ince çekilmiş ceviz

1 çay bardağı hindistan cevizi

1 paket kabartma tozu

2,5 su bardağı un (Kontrollü ekleyin.)

Şerbeti için;

2 su bardağı toz şeker

2,5 su bardağı su

1 çay bardağı pekmez

3-4 damla limon suyu

Yapılışı: