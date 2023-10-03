ŞERBETLİ SULTAN TATLISI TARİFİ | Şerbetli Sultan Tatlısı nasıl yapılır? Malzemeleri, yapılışı ve püf noktaları

ŞERBETLİ SULTAN TATLISI TARİFİ | Şerbetli Sultan Tatlısı, muhteşem lezzetiyle saray mutfağının en sevilen lezzetleri arasında yer alıyor. Kıyır kıyır hamuru, ağızda dağılan yapısı ve muhteşem lezzetiyle damak çatlatan şerbetli sultan tatlısını yapmak isteyenler için Şerbetli Sultan Tatlısı nasıl yapılır? sorusunun cevabını haberimizde derledik. İşte şerbetli sultan tatlısı malzemeleri, yapılışı ve püf noktaları...
Şerbetli Sultan Tatlısı nasıl yapılır?
Malzemeleri:
- 125 gram tereyağ ya da margarin (Oda ısısında)
- 1 çay bardağı sıvı yağ
- 1 adet yumurta
- Yarım çay bardağı galeta unu
- 1 çay bardağı ince çekilmiş ceviz
- 1 çay bardağı hindistan cevizi
- 1 paket kabartma tozu
- 2,5 su bardağı un (Kontrollü ekleyin.)
Şerbeti için;
- 2 su bardağı toz şeker
- 2,5 su bardağı su
- 1 çay bardağı pekmez
- 3-4 damla limon suyu
Yapılışı:
- Öncelikle tatlımızın şerbetini hazırlayıp soğumaya bırakıyoruz. Tatlı sıcak şerbeti soğuk olacak. Şerbeti için şekeri ve suyu ocağa alıp kaynatıyoruz.
- Kaynamaya başladığında limon suyu damlatıp yaklaşık 5 dakika daha kaynattıktan sonra ocaktan alıyoruz.
- En son şerbetin içerisine pekmezi de ilave edip karıştırıyoruz.
- Hamuru için un hariç verilen malzemeleri yoğurma kabına alıp karıştırıyoruz. Unu kontrollü bir şekilde ekleyerek yumuşak kıvamda ama ele yapışmayan bir hamur elde ediyoruz.
- Hamurdan parçalar alıp uzunlamasına olacak şekilde rulo yapıyoruz. (bu aşamada hamuru elinizle sıkıştırarak yaparsanız kırılma daha az olacaktır. )
- Rulo haline getirdiğimiz hamurları üç parmak kalınlığında kesip fırın tepsisine diziyoruz.
- Önceden ısıtılmış 180 derecelik fırında pişiriyoruz.
- Fırından çıktıktan sonra tatlıların ilk sıcağının çıkmasını bekleyip soğuyan şerbeti üzerlerine gezdiriyoruz.
- Tatlımız şerbetini çekince servise edebilirsiniz.