Haberler Haberler EKİM AYI KİRA ARTIŞ ORANI 2023 | Ekim ayı kira artış oranı ne kadar oldu? Enflasyona göre kira artışı nasıl hesaplanır?

EKİM AYI KİRA ARTIŞ ORANI 2023 | Ekim ayı kira artış oranı ne kadar oldu? Enflasyona göre kira artışı nasıl hesaplanır?

Türkiye İstatistik Kurumu'nun son enflasyon rakamlarını açıklamasıyla birlikte kira artış oranları en çok araştırılan konular arasındaki yerini aldı. Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) ve Yurt içi Üretici Fiyat Endeksi'nin (Yİ-ÜFE) güncellenmesiyle birlikte kira zamları da yeniden hesaplandı. Arama motorlarında araştırılan Ekim ayı kira artış oranı ne kadar oldu? Enflasyona göre kira artış oranı nasıl hesaplanır? sorularının cevabı haberimizde...

Haberler Haberleri Giriş Tarihi: 03 Ekim 2023 Salı 11:00 Güncelleme Tarihi: 03 Ekim 2023 Salı 11:01
EKİM AYI KİRA ARTIŞ ORANI 2023 | Ekim ayı kira artış oranı ne kadar oldu? Enflasyona göre kira artışı nasıl hesaplanır?

EKİM 2023 KİRA ARTIŞ ORANI | Eylül ayı enflasyon rakamları, Türkiye İstatistik Kurumu'nun (TÜİK) enflasyon verilerini açıklamasıyla birlikte güncellendi. Bu güncel veriler arasında Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) ve Yurt içi Üretici Fiyat Endeksi (Yİ-ÜFE) yer alıyor. Kira zammı ise en çok merak edilen konulardan biri olarak öne çıkıyor. Arama motorlarında Ekim ayı kira artış oranı yüzdesi ve kira artış oranının nasıl hesaplandığı gibi sorular, kira artışıyla ilgilenenler tarafından araştırılıyor. İşte 2023 Ekim ayı kira artış oranı ve hesaplama detayları...

EKİM AYI ENFLASYON VERİLERİ

Eylül ayı enflasyonu belli oldu. Tüketici Fiyat Endeksi eylülde yüzde 4,75 artarken, yıllık bazda yüzde 61,53 oldu.

Kirada yüzde 25 zam sınırlaması 1 Temmuz 2024 tarihine kadar devam edecek. Bu kapsamda, 1 Temmuz 2024 tarihine kadar olan sürede yenilenen sözleşmelerde, kiracıya yüzde 25'in üzerinde zam yapılamayacak.

YÜZDE 25 KİRA ZAMMI NASIL HESAPLANIR?

  • Siz de mecvut kiranıza yapılacak zammı yüzde yirmi beşlik orana göre hesaplamak isterseniz;

  • Önce var olan kira tutarınız ile 25'i çarpıp, sonrasında çıkan tutarı 100'e bölebilirsiniz.

  • Elde ettiğiniz meblağ kira artış miktarınız olacaktır. Bu miktarı, var olan kiranız ile toplayarak zamlı kiranızı öğrenebilirsiniz.

Örnek konut kirası: 3.000 TL

  • Kira artış oranı: %25

  • Ekim ayı kira artış tutarı: 750 TL

  • Ekim ayı kira artış oranı dahil zamlı kira tutarı: 3.750 TL

Örnek konut kirası: 5.000 TL

  • Kira artış oranı: %25

  • Ekim ayı kira artış tutarı: 1.250 TL

  • Ekim ayı kira artış oranı dahil zamlı kira tutarı: 6.250 TL

Örnek konut kirası: 7.000 TL

  • Kira artış oranı: %25

  • Ekim ayı kira artış tutarı: 1.750 TL

  • Ekim ayı kira artış oranı dahil zamlı kira tutarı: 8.750 TL

Örnek konut kirası: 10.000 TL

  • Kira artış oranı: %25

  • Ekim ayı kira artış tutarı: 2.500 TL

  • Ekim ayı kira artış oranı dahil zamlı kira tutarı: 12.500 TL

Örnek konut kirası: 12.000 TL

  • Kira artış oranı: %25

  • Ekim ayı kira artış tutarı: 3.000 TL

  • Ekim ayı kira artış oranı dahil zamlı kira tutarı: 15.000 TL

Örnek konut kirası: 13.000 TL

  • Kira artış oranı: %25

  • Ekim ayı kira artış tutarı: 3.250 TL

  • Ekim ayı kira artış oranı dahil zamlı kira tutarı: 16.250 TL

Örnek konut kirası: 14.000 TL

  • Kira artış oranı: %25

  • Ekim ayı kira artış tutarı: 3.500 TL

  • Ekim ayı kira artış oranı dahil zamlı kira tutarı: 17.500 TL

Örnek konut kirası: 15.000 TL

  • Kira artış oranı: %25

  • Ekim ayı kira artış tutarı: 3.750 TL

  • Ekim ayı kira artış oranı dahil zamlı kira tutarı: 18.750 TL

DİĞER
Burcu Güneş Hintli milyardere misafir oldu! 500 milyon dolarlık teknede şarkı söyledi!
CHP yandaşı Halk TV ve Ayşenur Arslan'a soruşturma! Cafer Mahiroğlu RTÜK'ün inceleme kararı sonrası apar topar kovdu
Vecino'dan G.Saray itirafı!
Montella'nın yardımcıları belli oluyor!
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
MEMUR ENFLASYON FARKI - Mesleğe göre kim ne kadar farkı garantiledi?
3 AYLIK ENFLASYON FARKI NE KADAR OLDU? - Emekli ve memur zammı son dakika!
ATV CANLI İZLE | atv CANLI YAYIN İZLE | atv yayın akışı
EYLÜL ENFLASYON RAKAMLARI SON DAKİKA - 2023 Eylül ayı enflasyonu ne kadar, yüzde kaç oldu?
GREEN CARD BAŞVURU ÜCRETLİ Mİ?
3
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
UEFA'dan Erkan Özdamar görev! UEFA'dan Erkan Özdamar görev! 10:33
İşte Buruk'un galibiyet planı! ManU'yu böyle yıkacak İşte Buruk'un galibiyet planı! ManU'yu böyle yıkacak 10:29
Vecino'dan G.Saray itirafı! Vecino'dan G.Saray itirafı! 10:18
G.Saray Manchester United deplasmanında! G.Saray Manchester United deplasmanında! 10:12
Türkiye - ABD | CANLI İZLE Türkiye - ABD | CANLI İZLE 10:08
F.Bahçe'de sıcak gelişme! Szymanski... F.Bahçe'de sıcak gelişme! Szymanski... 09:55
Daha Eski
Kopenhag - Bayern Münih maçı ne zaman? Kopenhag - Bayern Münih maçı ne zaman? 09:47
Inter - Benfica maçı ne zaman? Inter - Benfica maçı ne zaman? 09:41
RB Salzburg - Real Sociedad maçı ne zaman? RB Salzburg - Real Sociedad maçı ne zaman? 09:38
Napoli - Real Madrid maçı ne zaman? Napoli - Real Madrid maçı ne zaman? 09:34
İngiltere'de dev transfer zirvesi! İşte Cimbom'un yeni hedefi İngiltere'de dev transfer zirvesi! İşte Cimbom'un yeni hedefi 09:31
Union Berlin - Braga maçı ne zaman? Union Berlin - Braga maçı ne zaman? 09:29