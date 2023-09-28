KUYMAKLI KAVURMA TARİFİ | Kuymaklı kavurma nasıl yapılır? Malzemeleri, yapılışı ve püf noktaları

KUYMAKLI KAVURMA TARİFİ | Trabzon'un en sevilen lezzetlerinde olan kuymak, kavurma lezzetiyle buluşunca tadan herkesin damapını çatlatan bir lezzet ortaya çıkıyor. Kavurmanın yoğunluğunu bastırmak için de tercih edilen kuymak yatağında kavurmayı evinde yapmak isteyenler için Kuymaklı kavurma malzemeleri, yapılışını haberimizde derledik. İşte detaylar...

KUYMAKLI KAVURMA NASIL YAPILIR?

Malzemeler:

500 gram kuymak peyniri (kaşar veya beyaz peynir de kullanabilirsiniz)

300-400 gram dana eti (kuşbaşı doğranmış)

2 yemek kaşığı tereyağı veya sıvı yağ

1 büyük soğan (ince doğranmış)

2-3 yeşil biber (isteğe bağlı, ince doğranmış)

2 domates (rendelenmiş veya doğranmış)

2-3 sivri biber (isteğe bağlı, ince doğranmış)

Tuz ve karabiber

1 tatlı kaşığı pul biber (isteğe bağlı)

1 çay bardağı su

Yapılışı:

İlk adım olarak, dana etini bir tencerede yağda kavurun. Etler renk değiştirip suyunu salıp geri çekene kadar ocakta kalmalı.

Doğranmış soğanı ve isteğe bağlı yeşil biberleri ekleyin. Soğanlar pembeleşene kadar kavurmaya devam edin.

Ardından rendelenmiş veya doğranmış domatesleri ve isteğe bağlı sivri biberleri ekleyin. Domatesler suyunu salıp çekene kadar pişirmeye devam edin.

Etler yumuşayana ve suyunu çekene kadar karışımı kısık ateşte pişirmeye devam edin. Eğer gerekiyorsa, 1 çay bardağı su ekleyebilirsiniz.

Tuz, karabiber ve pul biberi ekleyerek karışımı tatlandırın. Baharatları kendi damak zevkinize göre ayarlayabilirsiniz.

Kuymak peynirini ekleyin ve peynir eriyene kadar karışımı karıştırın. Kuymaklı kavurmanız hazır.

Kavurmayı sıcak servis yapın. Genellikle kızarmış ekmek veya pide ile servis edilir. Afiyet olsun!

Püf noktaları: