Haberler Haberler MEVLİD KANDİLİ MESAJLARI DUALI 🌹 - Mevlid Kandili mesajları resimli | Mevlid Kandili mesajları Facebook, Whatsapp, Instagram

MEVLİD KANDİLİ MESAJLARI DUALI 🌹 - Mevlid Kandili mesajları resimli | Mevlid Kandili mesajları Facebook, Whatsapp, Instagram

İslam alemi için en mübarek günlerden bir tanesi olan olarak kabul edilen ve Peygamber Efendimiz Hz. Muhammed'in doğum gecesi ile Rebiülevvel ayının on ikincisi gecesi idrak edilen Mevlid Kandili hakkında araştırmalarhız kazandı. Sevdiklerinin kandilini mübarek etmek isteyen vatandaşlar arama motorlarında Mevlid Kandili mesajları dualı 2023 - Mevlid Kandili mesajları resimli | Mevlid Kandili mesajları Facebook, Whatsapp, Instagram konularını araştırıyor. İşte en güzel Mevlid Kandili mesajları...

Haberler Haberleri Giriş Tarihi: 25 Eylül 2023 Pazartesi 12:30 Güncelleme Tarihi: 25 Eylül 2023 Pazartesi 13:00
MEVLİD KANDİLİ MESAJLARI DUALI 🌹 - Mevlid Kandili mesajları resimli | Mevlid Kandili mesajları Facebook, Whatsapp, Instagram

MEVLİD KANDİLİ MESAJLARI DUALI 2023 🌹 İslam aleminde kutsal kabul edilen ve Peygamber Efendimiz Hz. Muhammed'in doğum gecesi olan Mevlid Kandili'ne sayılı günler kaldı. 2023 yılında 26 Eylül Salı günü eda edilecek olan Mevlid Kandili'nde, sevdiklerinin bu önemli gününü güzel sözlerle mübarek etmek isteyen vatandaşlar için Mevlid Kandili mesajları dualı 2023 - Mevlid Kandili mesajları resimli | Mevlid Kandili mesajları Facebook, Whatsapp, Instagram konularını haberimizde derledik...

MEVLİD KANDİLİ MESAJLARI DUALI 2023

🌹Bugün ellerini semaya gönlünü Mevlaya aç, bugün günahlardan olabildiğince kaç, bugün en gizli incilerini onun için saç çünkü bugün kandil, kandilin mübarek olsun.

🌹Güneşi yüreğinde gözleri ufuklarda muhabbet yolcuları arasında cennet hesabı yapmayan cennetlikler arasında olmanın duasıyla hayırlı kandiller.

🌹Bütün kainatı nurla dolduran Peygamberimiz Hz.Muhammed'in(s.a.s) ahlakının örnek olması temennisiyle... Mevlid Kandiliniz Mübarek Olsun

🌹Ne zaman ki iyikilerimiz keşkelerimizden önde gider; O zaman hayatı yaşarız. Oysa çoğumuzu hayat yaşıyor. İyiki'lerle dolu bir yaşam dileğiyle iyi kandiller.

🌹Yakınlık ne mekânda ne zamandadır sadece eller yukarı kalktığında aklına gelenler yakın olduklarındır kandiliniz mübarek olsun.

🌹Bakiler sevgiler adına nice dilekler vardır. Ölümü bile ayırır saymayan gönüller vardır. Mesafeler araya set çekmişse ne çıkar, dualarda birleşen gönüller vardır.

MEVLİD KANDİLİ MESAJLARI FACEBOOK

🌹Bu günlerin feyzi üzerinize, rahmeti geçmişinize, bereketi evinize, nuru ahiretimize, sıcaklığı yuvamıza dolsun. Kandiliniz mübarek olsun.

🌹Gecenin güzel yüzü yüreğine dokunsun, şeytаn senden uzаktа, melekler bаşucundа olsun, güneş öyle bir geceye doğsun ki duаlаrın kаbul kаndilin mübаrek olsun. Mekke ufuklаrındа Allаh'ın nuruylа ümmetini selаmlаyаn gül yüzlü nur peygаmberin selаm ve şefааti üzerimize olmаsı dileğiyle Mevlid Kаndiliniz Mübаrek olsun.

🌹Bu günlerin feyzi üzerinize, rahmeti geçmişinize, bereketi evinize, nuru ahiretimize, sıcaklığı yuvamıza dolsun. Kandiliniz mübarek olsun.

🌹Rahmet elçisi Hz. Muhammed'in Dünya'ya teşriflerini ifade eden Mevlid Kandili, hayatımızı onun ahlakıyla güzelleştireceğimiz bir günü ifade eder. Bu vesileyle tüm İslam aleminin Mevlid Kandili mübarek olsun.

🌹Sevgili Peygamberimizin dünyayı şereflendirmesinin yıl dönümü olan Mevlid Kandilinin tüm insanlığa sevgi, huzur, barış ve kardeşlik getirmesini diliyorum. Kandiliniz mübarek olsun.

🌹Kur'an dan değerli bir kitap yoktur. İslami şiirler düşmana ok'tur. Kandil kıymetlidir gafletten uyan...Her tomurcuk yeni bir gülün, her gül yeni bir baharın, her kandil yeni rahmetlerin habercisidir. Rahmet ve mağfiret dolu kandil geçirmenizi dileriz.🌹Dünya'ya teşrifi olan bugün, Mübarek Mevlid Kandili'miz hayırlara vesile olsun. Selam ve duâ ile...

🌹Varlığı ebedi olan, merhamet sahibi, adaletli Yüce Allah kendisine dua edenleri geri çevirmez. Dualarınızın Rabbin yüce katına iletilmesine vesile olan kandiliniz mübarek olsun.

MEVLİD KANDİLİ MESAJLARI WHATSAPP

🌹Baki sevgiler adına nice dilekler vardır. Ölümü bile ayırır saymayan gönüller vardır. Mesafeler araya set çekmişse ne çıkar, dualarda birleşen gönüller vardır. Hayırlı kandiller.

🌹Bir kandil gülü savur sevdiklerine, size onlardan gülücükler getirsin öyle içten öyle samimi ol ki göz yaşlarını bile tebessüme çevirsin. Kandiliniz mübarek olsun.

🌹Allah'ın rahmeti, bereketi sizinle olsun, gönül güneşiniz hiç solmasın, yüzünüz aydın olsun, kabriniz nur dolsun, makamınız Firdevs, dualarınız kabul olsun. Kandiliniz kutlu olsun.

🌹Yağmur yüklü bulutlar gibi gelen, eteğindeki hayır cevherlerini başımıza boşaltan ve bizlere mutluluk veren kandilin, büyüsüne kapılmanız dileğiyle. Nice kandiller.

🌹Dertlerimiz kum tanesi kadar küçük, sevinçlerimiz Nisan yağmuru kadar bol olsun. Bu mübarek geceniz sevapla dolsun. Mevlid Kandiliniz Mübarek Olsun.

🌹"Benim sünnetimi yaşatan beni sevmiş olur. Beni seven, Cennet'te benimle beraber olur." (Hadis -Tirmizi) Mevlid Kandiliniz mübarek olsun.

🌹Bu gece mevlit Kandili Günahtan kurtuluş gecesi Haydi dua edelim Temizlensin günah defterleri iyi Kandiller. Kim erdemine inanarak ve sevabını umarak Kadir Gecesini ihya ederse Allah onun bütün geçmiş günahlarını bağışlar. Bu gece mevlit gecesi dua edelim. Yürekler bir atsın bu gece, günahlarımız af olsun. Mevlit Kandilin Mübarek Olsun. Senin ve ailenin Mevlid kandilini kutlar, hayırlara vesile olmasını yüce Allah'tan niyaz ederim. Kandiliniz kutlu olsun.

MEVLİD KANDİLİ MESAJLARI INSTAGRAM

🌹Varlığı ebedi olan, merhamet sahibi, adaletli Yüce Allah kendisine dua edenleri geri çevirmez. Dualarınızın Rabbin yüce katına iletilmesine vesile olan kandiliniz mübarek olsun.

🌹Güneşi yüreğinde gözleri ufuklarda muhabbet yolcuları arasında cennet hesabı yapmayan cennetlikler arasında olmanın duasıyla hayırlı kandiller. Mevlid Kandili Peygamber efendimizin Hz. Muhammed (s.a.v) doğduğu gündür. Rabbim bizleri gönüllerin sultanına komşu eylesin. Hayırlı Kandiller.

🌹Sofranız afiyetli, paranız bereketli, kararlarınız isabetli, yuvanız muhabbetli, kalbiniz merhametli, bedeniniz sıhhatli, yüzünüz mutlu, Mevlid kandiliniz kutlu olsun.

🌹Dua ve ibadetlerinizin kabul olması dileğiyle.. Mevlid Kandiliniz Mübarek Olsun - Kulun Rabbine yakın olduğu gecelerin en önemlisi? Kendisine dua edenleri geri çevirmeyen, günahları bağışlayan, her şeyi bilen, gören ve duyan Yüce Allah tüm dualarımızı kabul etsin. Mevlid kandiliniz kutlu olsun

MEVLİD KANDİLİ MESAJLARI RESİMLİ

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