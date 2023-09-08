LİSEDE SINIFTA KALMA VAR MI? | Sınıf tekrarı geri mi geldi?

LİSEDE SINIFTA KALMA VAR MI? | Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, daha önce yaptığı açıklamalarda liselerde sınıfta kalma kuralının geri geleceğini bildirmişti. Bu açıklamaların ardından Milli Eğitim Bakanlığı, liselerde 6'dan fazla dersi başarısız olan öğrencinin sınıf tekrarı yapacağı bildirildi. Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe giren yönetmelikle konunun detaylarına yer verildi. İşte merak edilenler...

SINIF TEKRARI GERİ Mİ GELDİ?

Resmi Gazete'nin 8 Eylül 2023 tarihli sayısında yayımlanan yönetmeliğe göre, 50 ortalama ile sınıf geçme uygulamasına son verildi. Buna göre; alt sınıf dahil 6'dan fazla dersi başarısız olan öğrenci sınıf tekrarı yapacak.

Konuya ilişkin yönetmeliğin ilgili maddesinde şu ifadelere yer verildi:

"Ders yılı sonunda her bir dersten iki dönem puanı bulunmak kaydıyla doğrudan sınıfını geçemeyen öğrencilerden; yılsonu başarı puanı en az 50 olanlar, bulunduğu sınıfta başarısız oldukları en fazla 3 dersten sorumlu olarak sınıflarını geçer. Ancak alt sınıflar da dâhil toplam 6 dersten fazla başarısız dersi bulunanlar sınıf tekrar eder. Nakil ve geçişler nedeniyle ortaya çıkan sorumlu dersler bu sayıya dâhil edilmez."

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Daha önce eğitim gündemini değerlendirmek amacıyla medya kuruluşlarının Ankara temsilcileriyle bir araya gelen Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, Başkent Öğretmenevinde gerçekleştirilen programda, yardımcı kitaplar, seçimlik dersler gibi bazı konularla yaptıkları çalışmayı yakın zamanda kamuoyuyla paylaşacaklarını vurgulayarak, "Özellikle okul terkleriyle ilgili yaşanan sorunlar var, onlarla ilgili değişiklikler eğitim öğretim yılı başlamadan önce ilgili mevzuat değişiklikleriyle kamuoyuyla paylaşılmış olacak. Aynı şekilde özellikle ortaöğretim kurumlarındaki öğretmen arkadaşlarımızın çok dile getirdikleri hususlar oldu. Bunlardan bir tanesi, özellikle liselerde sınıf tekrarının olmamasının kaynaklanan sorunlardan söz edildi. Bu zaten bizim de gündemimizdeydi, dolayısıyla bununla ilgili bir tedbir alacağız, yeni dönemde sınıf tekrarının mümkün olduğu bir süreç söz konusu olacak" bilgisini paylaştı.

DEVAMSIZLIK AFFI KALKACAK MI?

Öğrencilerin devamsızlık durumlarına da değinen Bakan Tekin, "Aynı şekilde devamsızlıkla ilgili ben buradan bir kez daha söyleyeyim, bu konuda önümüzdeki eğitim öğretim yılı sonunda çocuklarımız af ya da benzeri beklenti içerisinde olmasınlar. Devamsızlık ve sınıf tekrarı konusunda çok ciddiyiz. Şimdiden arkadaşlarımızı uyarmış olalım, sonra bir problemle karşılaşmamak adına…"

Öğretmenlerin yer değişikliği taleplerini karşılamak için ellerinden gelen her imkanı sağlamaya çalıştıklarını kaydeden Tekin şu değerlendirmeyi yaptı:

"Öğretmen arkadaşlarımıza yer değişikliği için kendilerine yardımcı olacak bütün normları açtık. Bir takvim işlettik, daha önce ilan edilen yer değişikliği takvimi işlettik. Buna rağmen yer değişikliğini yapamayan, ama bizim de hala boş normlarımızın oluştuğu okullar için önümüzdeki hafta sonu bittikten sonra yer değiştirme işlemleri için bir takvim daha başlatacağımızı öğretmen arkadaşlarımıza paylaştık. Yani hem il içi, hem iller arası, hem de mazerete bağlı yer değişikliği taleplerinin bir kez daha kendilerine bütün okulları açarak yardımcı olacağımızı söyledik."