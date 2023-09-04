Haberler Haberler O SAATLERDE DIŞARI ÇIKMAYIN! ⛈Meteoroloji'den 6 ilde sarı ve turuncu kod: Marmara'ya kuvvetli yağış ve fırtına uyarısı

O SAATLERDE DIŞARI ÇIKMAYIN! ⛈Meteoroloji'den 6 ilde sarı ve turuncu kod: Marmara'ya kuvvetli yağış ve fırtına uyarısı

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden alınan bilgiye göre, 4 Eylül 2023 Pazartesi günü, ülke genelinde sıcaklıklar mevsim normallerinde seyrederken Marmara Bölgesi, şiddetli yağış ve fırtınanın etkisi altında olacak. Yurdun büyük bölümünde yağış beklenirken özellikle Karadeniz Bölgesi sel riskine karşı uyarıldı. Marmara'da ise kuvvetli rüzgarın fırtınaya dönebileceği, bu nedenle ağaç düşmesi, çatı uçması gibi olumsuzluklara dikkat edilmesi gerektiğini kaydedildi. İşte 4 Eylül Pazartesi İstanbul, Ankara, İzmir ve illere göre hava durumu...

Haberler Haberleri Giriş Tarihi: 04 Eylül 2023 Pazartesi 07:50 Güncelleme Tarihi: 04 Eylül 2023 Pazartesi 08:10
O SAATLERDE DIŞARI ÇIKMAYIN! ⛈Meteoroloji'den 6 ilde sarı ve turuncu kod: Marmara'ya kuvvetli yağış ve fırtına uyarısı

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nce paylaşılan 4 Eylül 2023 tarihli hava durumu raporunda, Marmara, Ege, Batı Akdeniz, İç Anadolu, Batı ve Orta Karadeniz, Doğu Karadeniz kıyılarında yağış beklendiği kaydedildi. 4 ilde sarı ve 2 ilde turuncu kod verilirken Afyonkarahisar, Kütahya, Bolu ve Kastamonu çevresinde yağışların kuvvetlenerek sel ve su baskınlarına dönüşebileceği uyarısı yapıldı. Peki bugün hava nasıl olacak? İşte 4 Eylül hava durumu...

METEOROLOJİ'DEN SEL VE FIRTINA UYARISI

Meteoroloji'nin resmi internet sitesinde yapılan uyarılarda şu ifadelere yer verildi:

"Yağışların, İç Anadolu'nun kuzeybatısı ile Afyonkarahisar, Kütahya, Bolu ve Kastamonu çevrelerinde yer yer kuvvetli olması beklendiğinden, yaşanabilecek sel, su baskını, yıldırım, ulaşımda aksamalar, yağış anında kuvvetli rüzgar, yerel dolu yağışı gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.

Rüzgarın, Marmara'nın batısı ile Kuzey Ege kıyılarında kuzey ve kuzeydoğu yönlerden kuvvetli (40-60 km/saat) olarak esmesi beklendiğinden, yaşanabilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır."

SARI ALARM VERİLEN İLLER: Amasya, Çorum, Sinop, Tokat

TURUNCU ALARM VERİLEN İLLER: Ordu, Samsun,

MARMARA BÖLGESİ HAVA DURUMU

Parçalı ve çok bulutlu, bölge genelinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın, bölgenin batısında kuzey ve kuzeydoğu yönlerden kuvvetli olarak (40-60 km/saat) esmesi bekleniyor.

  • EDİRNE °C, 28°C

    Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı ve yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

  • İSTANBUL °C, 30°C

    Parçalı ve çok bulutlu, gece saatlerinde yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

  • KIRKLARELİ °C, 25°C

    Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı ve yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

  • SAKARYA °C, 26°C

    Parçalı ve çok bulutlu, bu sabah ve öğle saatlerinde yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

EGE BÖLGESİ HAVA DURUMU

Parçalı ve çok bulutlu, bölge genelinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, Afyonkarahisar ve Kütahya çevrelerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor. Rüzgarın, Kuzey Ege kıyılarında kuzey ve kuzeydoğu yönlerden kuvvetli olarak (40-60 km/saat) eseceği tahmin ediliyor.

  • A.KARAHİSAR °C, 23°C

    Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı ve yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların öğle saatlerinden sonra yer yer kuvvetli olması bekleniyor.

  • DENİZLİ °C, 30°C

    Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinde yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

  • İZMİR °C, 32°C

    Parçalı ve çok bulutlu, öğle ve gece saatlerinde yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

  • MUĞLA °C, 28°C

    Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı ve yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

AKDENİZ BÖLGESİ HAVA DURUMU

Parçalı ve çok bulutlu, Batı Akdeniz, Adana ve Mersin çevreleri ile Hatay'ın kıyı kesimlerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

  • ADANA °C, 34°C

    Parçalı ve çok bulutlu, bu sabah ve öğle saatlerinde yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

  • ANTALYA °C, 29°C

    Parçalı ve çok bulutlu, bu sabah ve öğle saatlerinde yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

  • HATAY °C, 31°C

    Parçalı ve çok bulutlu, kıyı kesimleri öğle saatlerinde yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

  • MERSİN °C, 32°C

    Parçalı ve çok bulutlu, bu sabah ve öğle saatlerinde yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

İÇ ANADOLU BÖLGESİ HAVA DURUMU

Parçalı ve çok bulutlu, bölge genelinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, kuzeybatı kesimlerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor.

  • ANKARA °C, 24°C

    Parçalı ve çok bulutlu, öğle ve akşam saatlerinde yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, akşam saatlerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor.

  • ESKİŞEHİR °C, 25°C

    Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı ve yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların öğle ve akşam saatlerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor.

  • KONYA °C, 24°C

    Parçalı ve çok bulutlu, öğle ve akşam saatlerinde yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

  • SİVAS °C, 27°C

    Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinde yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

KARADENİZ BÖLGESİ HAVA DURUMU

Parçalı ve çok bulutlu, yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, Bolu ve Kastamonu çevrelerinde yerel olmak üzere kuvvetli olması bekleniyor.

  • BOLU °C, 24°C

    Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinde kuvvetli olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

  • KASTAMONU °C, 25°C

    Parçalı ve çok bulutlu, bu sabah ve öğle saatlerinde yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, öğle saatlerinden sonra yer yer kuvvetli olması bekleniyor.

  • SİNOP °C, 27°C

    Parçalı ve çok bulutlu, bu sabah ve öğle saatlerinde yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

  • ZONGULDAK °C, 26°C

    Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinde yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

  • AMASYA °C, 29°C

    Parçalı ve çok bulutlu, bu sabah ve öğle saatlerinde yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

  • SAMSUN °C, 27°C

    Parçalı ve çok bulutlu, bu sabah ve öğle saatlerinde yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

  • TOKAT °C, 30°C

    Parçalı ve çok bulutlu, bu sabah ve öğle saatlerinde yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

  • TRABZON °C, 28°C

    Parçalı ve çok bulutlu, bu sabah ve öğle saatlerinde yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

DOĞU ANADOLU BÖLGESİ HAVA DURUMU

Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

  • ERZURUM °C, 28°C

    Parçalı ve az bulutlu

  • KARS °C, 31°C

    Parçalı ve az bulutlu

  • MALATYA °C, 33°C

    Az bulutlu

  • VAN °C, 28°C

    Az bulutlu

GÜNEYDOĞU ANADOLU BÖLGESİ HAVA DURUMU

Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

  • DİYARBAKIR °C, 36°C

    Az bulutlu ve açık

  • GAZİANTEP °C, 33°C

    Az bulutlu ve açık

  • SİİRT °C, 36°C

    Az bulutlu ve açık

  • ŞANLIURFA °C, 35°C

    Az bulutlu ve açık

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