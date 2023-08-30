YATILI LİSE BAŞVURU SONUÇLARI 2023 | MEB LGS yatılılık başvuru sonuçları sorgulama nereden, nasıl yapılır?

YATILI LİSE BAŞVURU SONUÇLARI 2023 | MEB tarafından düzenlenen ve 1 milyondan fazla lise öğrencisi adayının katıldığı LGS sınavının ardından pansiyonu bulunan veya velisinin yaşadığı şehir dışında herhangi bir okul tercih eden öğrenciler için heyecanlı bekleyiş sona erdi. 31 Ağustos Perşembe günü açıklanacağını duyurulan yatılı lise başvuru sonuçları hakkında tüm merak edilenleri sizler için derledik. İşte detaylar...

2023 YATILI LİSE BAŞVURU SONUÇLARINE ZAMAN, SAAT KAÇTA AÇIKLANACAK?

Milli Eğitim Bakanlığı'nın yaptığı duyuruya göre, yatılı olarak öğrenci yerleştirme sonuçları 31 Ağustos tarihinde tamamlanarak ilan edilecektir. Ancak Bakanlık, sonuçların ilan edileceği saate ilişkin bilgi paylaşmadı. Yatılı lise başvuru sonuçlarının saat 10.00'da MEB'in resmi internet sitesi üzerinden erişime açılması bekleniyor.

MEB LGS YATILILIK BAŞVURU SONUÇLARI SORGULAMA NEREDEN, NASIL YAPILIR?

e-Okul üzerinden alınan yatılı lise başvurularının sonuçları da yine e-okul üzerinden sorgulanabilecek. Bakanlığın resmi sitesinde yayımlaması beklenen yatılı lise başvuru sonuçlarının erişime açıldığı duyurusunun ardından adaylar, TC kimlik numaraları ve e-okul şifreleri ile sonuçlarını öğrenebilecek.

Adayın yatılı okula başvurusunun kabul edilmesi halinde, kayıt esnasında istenecek belgeler şöyle:

PARASIZ YATILI KAYIT İÇİN GEREKLİ BELGELER NELERDİR?

1- Parasız Yatılılık Müracaat Dilekçesi.

2- Pansiyon Önkayıt / Başvuru bilgi formu.

3- "Yatılı okumasına engel olacak bir hastalığının bulunmadığına" dair AİLE HEKİMİNDEN alınacak sağlık raporu ve kan grubunu gösteren belge.

4- Öğrencinin bir önceki öğretim yılında okul değiştirme cezası almadığına dair yazı

5- Aile Nüfus Kayıt Örneği (e-devletten)

6- Öğrenci Ailesinin Maddi Durumunu Gösteren Beyanname (Ek – 1) (Öğrenci ailesinin 2022 yılına ait yıllık gelir toplamından fert başına düşen net miktarı 46.000,- TL'yi aşmamalıdır)

*Anne ve babanın 2022 yılı maaş durumunu gösteren kurum amirinin onayladığı belge.

*Çalışmayanlar için SGK kayıt belgesi.

*Aile, gelirini belge ile beyan etmek zorundadır.

*Ailenin tüm gelirleri (prim, ek ders ücreti, emekli ikramiyesi, promosyon, fazla mesai, kira geliri vb) beyan edilmek zorundadır.

Paralı Yatılı Örnek Başvuru Formu-1

PARALI YATILI KAYIT İÇİN GEREKLİ BELGELER NELERDİR?

A – Paralı Yatılılık İçin İstenecek Belgeler :

1- Paralı Yatılılık Müracaat Dilekçesi.

2- Pansiyon Önkayıt / Başvuru bilgi formu.

3- "Yatılı okumasına engel olacak bir hastalığının bulunmadığına" dair AİLE HEKİMİNDEN alınacak sağlık raporu ve kan grubunu gösteren belge.

4- Öğrencinin bir önceki öğretim yılında okul değiştirme cezası almadığına dair yazı

5- Aile Nüfus Kayıt Örneği (e-devletten)

6- İlk taksitin yatırıldığına dair (2.875 TL) banka dekontu. (Yıllık toplam ücret 2023 yılı için 11.500TL'dir.)

*Yapıkredi Bankası Çayyolu Şubesi IBAN TR94 0006 7010 0000 0041 1524 02 Öğrenci adı belirtilerek

2022- 2023 öğretim yılında okulumuzda gündüzlü okuyup 2023-2024 öğretim yılında pansiyona yerleşmek isteyen öğrencilerimiz de yeni kayıt olacak öğrencilerle aynı şartlarda başvuru yapacak olup bu öğrencilerimiz bir önceki öğretim yılını okulumuzda okudukları için disiplin cezası almadıklarına dair belge getirmelerine gerek yoktur.

Paralı Yatılı Örnek Başvuru Formu-2

LGS YATILILIK BAŞVURUSU SON BAŞVURU TARİHİ NE?

LGS yatılılık başvuruları 22-25 Ağustos 2023 tarihlerinde yapılacaktır. MEB'in takviminde yer alan bilgiye göre, başvurular 25 Ağustos Cuma günü saat 17.00'de sona erecektir.

MEB LİSE PANSİYON KAYIT TAKVİMİ 2023

Pansiyon Başvurularının Duyurulması: 17 Temmuz 2023

LGS yerleştirme sonuçlarının açıklanması: 24 Temmuz - 7 Ağustos 2023

Pansiyon Başvurularının Alınması: 22 – 25 Ağustos 2023

Pansiyon Başvurularının Değerlendirilmesi: 25 Ağustos 2023

Sonuçların Açıklanması ve Kesin Kayıtlarının Yapılması: 31 Ağustos 2023

LGS PARASIZ YATILI BAŞVURU VE VELİ İZİN FORMU İÇİN TIKLAYIN

Paralı Yatılı Örnek Başvuru Formu-3