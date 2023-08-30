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AKTÜEL ÜRÜNLERDE KIRTASİYE İNDİRİMİ | Kırtasiye malzemeleri BİM - ŞOK - A101

Okula dönüş için gün sayan öğrenci ve velileri alışveriş telaşı sardı. Okul çantasından kalem silgiye, suluktan boya kalemine okulda ihtiyaç duyulan her şeyi aktüel ürünlerde bulabilirsiniz. İşte BİM, ŞOK ve A101'in kırtasiye okul malzemeleri ve fiyatları...

Haberler Haberleri Giriş Tarihi: 30 Ağustos 2023 Çarşamba 10:01 Güncelleme Tarihi: 30 Ağustos 2023 Çarşamba 10:01
AKTÜEL ÜRÜNLERDE KIRTASİYE İNDİRİMİ | Kırtasiye malzemeleri BİM - ŞOK - A101

AKTÜEL ÜRÜNLERDE KIRTASIYE İNDİRİMİ | Her bütçeye uygun ürünleriyle vatandaşlara kaliteyi ucuza alma imkanı sunan BİM, ŞOK ve A101, bu kez de okula dönüş yolunda sizlere eşlik etmeye geliyor. Okulda ihtiyaç duyulacak tüm ürünleri en uygun fiyat ve kaliteli malzemelerle raflarına taşıyan zincir marketlerin kırtasiye malzemelerindeki indirimi merak ediliyor. İşte BİM, ŞOK ve A101'in kırtasiye okul malzemeleri ve fiyatları...

ŞOK KIRTASİYE MALZEMELERİ | AKTÜEL ÜRÜNLER

ŞOK'un kırtasiye malzemelerini içeren aktüel ürünler kataloğu yayımlandı. Katalogda yer alan indirimler 16 Ağustos - 30 Eylül tarihleri arasında geçerli olacak. İşte ŞOK indirimli kırtasiye ürünleri afişi...👇

A-101 KIRTASİYE MALZEMELERİ | AKTÜEL ÜRÜNLER

A-101 kırtasiye ürünleri kataloğu henüz yayımlanmadı. Ancak A-101 kapıda uygulaması veya internet sitesi üzerinden A101'de şu kırtasiye malzemeleri bulunuyor: 👇

BİM KIRTASİYE MALZEMELERİ | AKTÜEL ÜRÜNLER

Bim aktüel kırtasiye ürünleri kataloğu henüz yayımlanmadı. Katalog yayımlandığında haberimiz güncellenecektir.

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