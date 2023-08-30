30 AĞUSTOS İSTANBUL, ANKARA, İZMİR HAVA DURUMU | Kavurucu sıcak geri dönüyor: Mevsim normallerinin 9 derece üstüne çıkacak

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, uzun süreli hava tahmin raporunda Eylül ayında yurt genelinde sıcaklıkların etkisişni artıracağını ve hava sıcaklığının, mevsim normallerinin 9 derece kadar üzerine çıkacağını duyurdu. Basra'dan gelen sıcak hava dalgasının yurdu terk etmesiyle birlikte mevsim normallerine dönen sıcaklıklar, 30 Ağustos Çarşamba gününden itibaren artarak devam edecek. İşte 30 Ağustos hava durumu...

30 AĞUSTOS İSTANBUL HAVA DURUMU

30 AĞUSTOS ANKARA HAVA DURUMU

30 AĞUSTOS İZMİR HAVA DURUMU

BÖLGELERE GÖRE HAVA DURUMU

MARMARA BÖLGESİ

Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

EDİRNE °C, 36°C

İSTANBUL °C, 32°C

KIRKLARELİ °C, 35°C

SAKARYA °C, 37°C

EGE BÖLGESİ

Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

A.KARAHİSAR °C, 32°C

DENİZLİ °C, 38°C

İZMİR °C, 32°C

MANİSA °C, 36°C

AKDENİZ BÖLGESİ

Az bulutlu, doğusunun yer yer parçalı bulutlu, Doğu Akdeniz'in Toroslar Mevkiisi ile Adana ve Osmaniye çevrelerinin yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

ADANA °C, 34°C

ANTALYA °C, 30°C

HATAY °C, 32°C

MERSİN °C, 34°C

İÇ ANADOLU BÖLGESİ

Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

ANKARA °C, 34°C

ESKİŞEHİR °C, 35°C

KONYA °C, 35°C

SİVAS °C, 30°C

KARADENİZ BÖLGESİ

Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

BOLU °C, 35°C

KASTAMONU °C, 34°C

SİNOP °C, 30°C

ZONGULDAK °C, 28°C

AMASYA °C, 34°C

SAMSUN °C, 33°C

TOKAT °C, 34°C

TRABZON °C, 30°C

DOĞU ANADOLU BÖLGESİ

Parçalı, kuzey ve doğusunun yer yer çok bulutlu, öğle saatlerinde Bitlis, Şırnak, Van ve Hakkâri çevrelerinin yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

ERZURUM °C, 26°C

KARS °C, 27°C

MALATYA °C, 32°C

VAN °C, 28°C

GÜNEYDOĞU ANADOLU BÖLGESİ

Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.