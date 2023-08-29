Haberler Haberler MEMUR VE EMEKLİ ZAMMINDA KARAR ANI | Kurul son kez toplanıyor! İşte memur ve emekliye yapılacak zam oranı

MEMUR VE EMEKLİ ZAMMINDA KARAR ANI | Kurul son kez toplanıyor! İşte memur ve emekliye yapılacak zam oranı

Memur ve memur emeklilerine 2024 - 2025 yıllarında yapılacak zam oranının belirlenmesi için çalışmalar devam ediyor. Kamu işveren ve sendikaların belli bir rakamda anlaşamaması üzerine devreye giren Kamu Görevlileri Hakem Kurulu, 29 Ağustos Salı günü 4. toplantısını yapacak. Kararını en geç 31 Ağustos'ta açıklaması beklenen kurulun masaya yatırdığı rakamlar ve zam oranlarını sizler için derledik.

Haberler Haberleri Giriş Tarihi: 29 Ağustos 2023 Salı 07:50 Güncelleme Tarihi: 29 Ağustos 2023 Salı 08:20
MEMUR VE EMEKLİ ZAMMINDA KARAR ANI | Kurul son kez toplanıyor! İşte memur ve emekliye yapılacak zam oranı

Memur ve memur emeklilerine önümüzdeki iki yıl boyunca yapılacak zam oranını belirlemek için görüşmeler devam ediyor. İlk olarak kamu işveren ile sendikaların 14 Ağustos itibarıyla yaptığı toplantılardan sonuç alınamaması üzerine Kamu Görevlileri Hakem Kurulu devreye girdi. Kurulun, 4. toplantının ardından kararını açıklayacağı bilinirken son toplantı tarihi 29 Ağustos Salı günü olarak belirlendi. Peki memur ve emekli maaşına ne kadar zam gelecek? İşte masadaki rakamlar ve zam oranları...

KAMU GÖREVLİLERİ HAKEM KURULU TOPLANTISI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

26 Ağustos'ta çalışmalarına başlayan Kurul, son toplantı için 29 Ağustos Salı günü, saat 14.00'te masaya oturacak. 7 saat süren 3. toplantısında, 11 kişiden oluşan hakem heyetinin gündeminde zam oranı başta olmak üzere anlaşılamayan maddeler vardı. Bu maddelerin müzakere edildiği toplantıda, herhangi bir sonuca varılamadı ve karar aşaması 29 Ağustos'ta yapılacak son toplantıya bırakıldı.

MEMUR VE EMEKLİ ZAMMI NE ZAMAN BELLİ OLACAK?

1 Ağustos'ta başlayan toplu sözleşme görüşmelerinde, 2024 için toplam yüzde 70, 2025 içinse yüzde 40 zam talep eden Memur-Sen'in bu teklifine karşı kamu işveren heyeti ise, 2024 yılı için toplam yüzde 25, 2025 yılı için ise toplam yüzde 11 zam teklif etti.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı ile Memur Sendikaları Konfederasyonları temsilcilerini dinleyen kurulun, nihai kararını 31 Ağustos Perşembe günü açıklaması bekleniyor.

MEMUR ZAMLI MAAŞ HESAPLAMASI

Ekonomistlerin 6 aylık enflasyon beklentisi ve 15'lik toplu sözleşme zam teklifine göre yeni memur ve memur emeklisinin maaşları hesaplandı. Sabah'ın haberine göre, yukarıdaki zam oranlarının gerçekleşmesi halinde yeni maaşlar şöyle olacak:

💰MEMUR

Temmuz Dönemi: 22.017 ₺

Ocak Dönemi: 31.797 ₺ (%44,42 zam)

💰MEMUR EMEKLİSİ

Temmuz Dönemi: 9.876 ₺

Ocak Dönemi: 14.263 ₺ (%44,42 zam)

💰ŞUBE MÜDÜRÜ (Üni Mezunu) 1/4

Temmuz Dönemi: 32.438 ₺

Ocak Dönemi: 46.847 ₺ (%44,42 zam)

💰MEMUR (Üni Mezunu) 9/1

Temmuz Dönemi: 22.926 ₺

Ocak Dönemi: 33.110 ₺ (%44,42 zam)

💰UZMAN ÖĞRETMEN 1/4

Temmuz Dönemi: 29.525 ₺

Ocak Dönemi: 42.640 ₺ (%44,42 zam)

💰ÖĞRETMEN 1/4

Temmuz Dönemi: 26.642 ₺

Ocak Dönemi: 38.476 ₺ (%44,42 zam)

💰BAŞKOMİSER 1/3

Temmuz Dönemi: 32.613 ₺

Ocak Dönemi: 47.100 ₺ (%44,42 zam)

💰POLİS MEMURU 8/1

Temmuz Dönemi: 29.512 ₺

Ocak Dönemi: 42.621 ₺ (%44,42 zam)

💰UZMAN DOKTOR1/4

Temmuz Dönemi: 37.162 ₺

Ocak Dönemi: 53.669 ₺ (%44,42 zam)

💰HEMŞİRE (Üni mezunu) 5/1

Temmuz Dönemi: 26.428 ₺

Ocak Dönemi: 38.167 ₺ (%44,42 zam)

💰TEKNİSYEN (Lise mezunu) 11/1

Temmuz Dönemi: 23.525 ₺

Ocak Dönemi: 33.975 ₺ (%44,42 zam)

💰PROFESÖR 1/4

Temmuz Dönemi: 48.111 ₺

Ocak Dönemi: 69.482 ₺ (%44,42 zam)

💰ARAŞTIRMA GÖREVLİSİ 7/1

Temmuz Dönemi: 31.750 ₺

Ocak Dönemi: 45.853 ₺ (%44,42 zam)

💰VAİZ 1/4

Temmuz Dönemi: 27.608 ₺

Ocak Dönemi: 39.871 ₺ (%44,42 zam)

💰AVUKAT 1/4

Temmuz Dönemi: 31.549 ₺

Ocak Dönemi: 45.563 ₺ (%44,42 zam)

EMEKLİ ZAMLI MAAŞ HESAPLAMASI

📌MÜSTEŞAR 1/1

Temmuz Dönemi: 35.911 ₺

Ocak Dönemi: 51.863 ₺ (%44,42 zam)

📌GENEL MÜDÜR 1/1

Temmuz Dönemi: 31.784 ₺

Ocak Dönemi: 45.902 ₺ (%44,42 zam)

📌ŞUBE MÜDÜRÜ (LİSANS) 1/4

Temmuz Dönemi: 12.473 ₺

Ocak Dönemi: 18.014 ₺ (%44,42 zam)

📌MEMUR (Lisans) 4/1

Temmuz Dönemi: 9.765 ₺

Ocak Dönemi: 14.103 ₺ (%44,42 zam)

📌ÖĞRETMEN 1/4

Temmuz Dönemi: 14.791 ₺

Ocak Dönemi: 21.361 ₺ (%44,42 zam)

📌KAYMAKAM (1. Sınıf) 1/4

Temmuz Dönemi: 20.941 ₺

Ocak Dönemi: 30.243 ₺ (%44,42 zam)

📌BAŞKOMİSER 1/4

Temmuz Dönemi: 14.794 ₺

Ocak Dönemi: 21.361 ₺ (%44,42 zam)

📌POLİS MEMURU 1/4

Temmuz Dönemi: 14.791 ₺

Ocak Dönemi: 21.361 ₺ (%44,42 zam)

📌HEMŞİRE (Lisans) 1/4

Temmuz Dönemi: 14.791 ₺

Ocak Dönemi: 21.361 ₺ (%44,42 zam)

📌MÜHENDİS 1/4

Temmuz Dönemi: 14.810 ₺

Ocak Dönemi: 21.839 ₺ (%44,42 zam)

📌TEKNİSYEN (Lise Mezunu) 1/4

Temmuz Dönemi: 10.633 ₺

Ocak Dönemi: 15.356 ₺ (%44,42 zam)

📌PRATİSYEN HEKİM 1/4

Temmuz Dönemi: 21.860 ₺

Ocak Dönemi: 31.570 ₺ (%44,42 zam)

📌PROFESÖR 1/4

Temmuz Dönemi: 25.678 ₺

Ocak Dönemi: 37.084 ₺ (%44,42 zam)

📌İMAM HATİP

Temmuz Dönemi: 14.791 ₺

Ocak Dönemi: 21.361 ₺ (%44,42 zam)

📌AVUKAT 1/4

Temmuz Dönemi: 14.791 ₺

Ocak Dönemi: 21.361 ₺ (%44,42 zam)

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