Haberler Haberler ÜNİVERSİTE E-KAYIT EKRANI | ÖSYM e-Kayıt nasıl ve nereden yapılır? e-Devlet üniversite kayıt ekranı

ÜNİVERSİTE E-KAYIT EKRANI | ÖSYM e-Kayıt nasıl ve nereden yapılır? e-Devlet üniversite kayıt ekranı

Üniversite e-Kayıt ile ilgili tüm bilgiler arama motorlarında araştırılıyor. Üniversiteye adım atmanın heyecanını yaşayan öğrenciler, e-kayıt sürecini de merak ediyor. ÖSYM'nin elektronik kayıt sistemi sayesinde artık kayıt işlemlerini kolaylıkla online olarak gerçekleştiriiyor. Haberimizde, üniversite e-kayıt sürecini adım adım ele alacak ve işlemleri en doğru şekilde nasıl tamamlayabileceğinizi anlatacağız. Peki, ÖSYM e-Kayıt nasıl ve nereden yapılır? e-Devlet üniversite kayıt nasıl yapılır? İşte detaylar...

Haberler Haberleri Giriş Tarihi: 28 Ağustos 2023 Pazartesi 11:50 Güncelleme Tarihi: 28 Ağustos 2023 Pazartesi 12:00
ÜNİVERSİTE E-KAYIT EKRANI | ÖSYM e-Kayıt nasıl ve nereden yapılır? e-Devlet üniversite kayıt ekranı

ÖSYM ÜNİVERSİTE E-KAYIT SON DAKİKA - 2023 YKS sınavına giren ve üniversite kazanmaya hak kazanan milyonlar internet üzerinden üniversite kaydını nasıl oluşturması gerektiğini araştırıyor. Türkiye'nin yeni üniversiteli öğrencileri için haberimizde e-Kayıt sürecini ele aldık. Peki, ÖSYM e-Kayıt nasıl ve nereden yapılır? e-Devlet üniversite kayıt nasıl yapılır? İşte detaylar...

ÜNİVERSİTE e-KAYITLAR NE ZAMAN BAŞLAYACAK 2023?

YKS sonuçlarına göre üniversiteye yerleşen adaylar, okula elektronik kaydını 28-30 Ağustos 2023 tarihlerinde yapacak. Üniversite kayıtları ise 28 Ağustos'ta başlayıp 1 Eylül'e kadar devam edecek.

e-DEVLET ELEKTRONİK KAYIT EKRANI İÇİN TIKLAYIN

ÜNİVERSİTE ELEKTRONİK KAYIT NASIL YAPILIR?

Elektronik kayıt olarak da adlandırılan e kayıt, online ya da internetten kayıt olarak da bilinir. e-Devlet üzerinden alınan elektronik kayıt, YÖK'ün e-Devlet üzerinden sunduğu "turkiye.gov.tr/yok-universite-ekayit" adresi üzerinden gerçekleştirilir. Bu işlem için adayların sistemdeki bilgilerinin doğrulanmış olması gerekir.

Adayların "e-kayıt işlemlerinin başarıyla gerçekleştirildiğinde" dair yazıyı ekranda görmeden sistemden çıkmamaları gerekmektedir. E-kayıt işlemi başarıyla tamamlanmadan sistemden çıkış yapan kişilerin kayıtları sistemde gözükmediğinden ders kayıt işlemlerinde sorun yaşanmaktadır. E-kayıt işlemlerini başarıyla yapan öğrencilerin, yerleştirildikleri üniversitelerin web sitelerinde duyurulacak olan tarihlerde yapılacak ders kayıt işlemleri için üniversitelerine giderek kendilerinden istenen belgeleri yetkililere sunmaları gerekmektedir.

e-KAYIT YAPTIRMAK ZORUNLU MU?

Elektronik kayıt zorunlu değildir ancak birebir başvuru ile asıl kayıt zorunludur. Üniversite kayıtları için ilk olarak, elektronik kayıtlar alınıyor. Sonrasında her üniversitede farklılık gösteren kayıt işlemleri başlıyor.

Bazı üniversitelerde online kayıt işlemleri yeterli gelirken, bazı üniversitelerde belge ve evraklar elden teslim ediliyor.

Elektronik sınavla veya özel yetenek sınavlarıyla alım yapan bölümler ve ikinci öğretim, uzaktan öğretim gibi programlarda e-kayıt tek başına kabul edilmemektedir. Bunlar için okula giderek bizzat kayıt yapmanız gerekmektedir.

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