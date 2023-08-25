POLİSLİK KPSS PUAN TÜRÜ HANGİSİ? | 2023 polislik KPSS taban puanı kaç? Polis olmak için KPSS hangi puan türü hesaplanır?

POLİSLİK KPSS PUAN TÜRÜ HANGİSİ? | Polis olma hayaliyle KPSS'ye giren adaylar için beklenen an geldi. ÖSYM'nin KPSS lisans sonuçlarını adayların erişimine açtığını duyurmasının ardından puanlarını öğrenen adaylar, arama motorlarında 'Polislik KPSS puan türü hangisi? 2023 polislik KPSS taban puanı kaç? Polis olmak için KPSS hangi puan türü hesaplanır?' araştırmaları yapıypr. İşte tüm merak edilenler...

POLİS OLMAK İÇİN KPSS HANGİ PUAN TÜRÜ HESAPLANIR?

Polis olmak isteyenler POMEM KPSS de geçerli olan B grubundan sınav puanı almalıdır. Polislik için KPSS lisans sınavında P3 türünden başvuru yapılmaktadır.

KPSS P3 PUANI NEDİR?

KPSS P3 puan türü Genel Kültür ve Genel Yetenek testlerinin eşit oranda ağırlığa sahip olduğu, Lisans B Grubu kadroların atamasında kullanılan puan türüdür.

KPSS P3 puanının hesaplanmasında;

Genel Yetenek yüzde 50,

Genel Kültür yüzde 50 ağırlığa sahiptir.

Adaylar KPSS B Grubu Lisans atamaları için 'çift' Yıllarda KPSS lisans sınavına girerek bu puanı almak zorundadırlar. 'Tek' yıllarda yapılan KPSS lisans sınavında elde edilen KPSS P3 puanı tercihlerde kullanılamamaktadır.

2023 POLİSLİK KPSS TABAN PUANI KAÇ?

Polisliğe başvuruda bulunmak için adayların en az 60 puan almaları gerekmektedir. Ardından polis olmak için çeşitli sınavlardan geçen adaylardan, bu sınav ve mülakatlarda başarılı olanlar polis olmaya hak kazanmaktadır.

KPSS PUANI İLE POLİS OLMA ŞARTLARI

Önlisans (2 yıllık) veya lisans(4 yıllık) mezunu olmak kaydıyla ÖSYM tarafından her yıl yapılan Kamu Personeli Seçme Sınavı'ndan İçişleri Bakanlığının belirlediği taban puanını alabilen herkes kanunda sayılan şartları da sağlaması halinde POMEM'e başvurarak polis olabilmektedir. Emniyet Teşkilatına üniformalı olarak girebilmenin üç yolu bulunmaktadır. Polis Akademisi; PAEM, POMEM ve PMYO olmak üzere üç farklı kurumla ülkemize polis yetiştirmektedir. PAEM, Polis Amirleri Eğitim Merkezi olup Emniyet Teşkilatına komiser yetiştirmektedir. 11 ay süresince eğitim alan komiser adayları eğitim sonucunda komiser yardımcısı olarak atanmaktadır.

PMYO, Polis Meslek Yüksek Okulu ise lise ve dengi okullardan mezun olan ve başvuruda bulunarak kurum bünyesinde eğitim görmeye başlayan 18-26 yaş arasındaki öğrencilere 2 yıl eğitim verilmektedir. Bu eğitim sonucunda başarılı olan öğrenciler PMYO'dan mezun olarak polis memuru olarak görevlerine atanmaktadır. Son olarak ise POMEM, Polis Meslek Eğitim Merkezleri, ön lisans ve lisans mezunlarına en az 4 ay olacak şekilde eğitim vermek suretiyle polis memuru yetiştirmekte olup yukarıda da bahsettiğimiz üzere KPSS'de belirtilen puan üzerinden alım yapmaktadır. POMEM Giriş Yönetmeliği 8. Maddede belirtilen yukarıdaki şartlardan sonra adayların ön sağlık kontrolü, fiziki yeterlilik sınavı ve mülakatı da geçmesinin akabinde başlayan eğitim sürecini başarılı bir şekilde tamamlayıp mezun olan öğrencilerin ataması İçişleri Bakanlığınca polis memuru olarak yapılmaktadır.