KPSS PUAN TÜRLERİ P1, P2, P3 NEDİR? | 2023 KPSS P1 P2 P3 branşları, alım yapan kurumlar ve meslekler

KPSS PUAN TÜRLERİ P1, P2, P3 | KPSS Lisans sınavının tamamlanmasının ardından ÖSYM, 25 Ağustos 2023 tarihinde sonuçların, adayların erişimine açıldığını duyurdu. Binlerce adayın katıldığı sınavda sonuçlarını sorgulayan ve puan türleriyle karşılaşan adaylar arama motorlarında 'KPSS Puan türleri P1, P2, P3 nedir? 2023 KPSS P1 P2 P3 branşları, alım yapan kurumlar ve meslekler' konularını sorguluyor. İşte merak edilenler...
KPSS P1 PUANI NEDİR?
KPSS P1; Genel Yetenek - Genel Kültür testi baz alınarak hesaplanır. KPSS P1 puanının hesaplanmasında Genel Yetenek testi yüzde 70, Genel Kültür testi ise yüzde 30 etkilidir.
KPSS P1 PUANI İLE ALIM YAPAN KURUMLAR
- Bakanlıkların mühendislik kadroları
- BİST Uzman Yardımcısı
- Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı AB Uzman Yardımcısı
- İller Bankası Uzman Yardımcısı
- Merkez Bankası Uzman Yardımcısı ve Denetçi Yardımcısı
- Rekabet Kurumu Uzman Yardımcısı
- Sermaye Piyasası Kurulu Bilişim Personeli Alımı
KPSS P2 PUANI NEDİR?
KPSS P2 puan türü hesaplanmasında yüzde 60 Genel Yetenek, yüzde 40 Genel Kültür testi etkili olmaktadır.
P2 puan türü KPSS'den sonra hesaplanır. Yani önlisans ve ortaöğretim KPSS'ye giren adayların P2 puanı hesaplanmaz.
KPSS P2 PUANI İLE ALIM YAPAN KURUMLAR
- Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı AB Uzman Yardımcısı
- Diyanet İşleri Uzman Yardımcısı
- Kalkınma Bankası Uzman Yardımcısı
KPSS P3 PUANI NEDİR?
KPSS P3 puan türü Genel Kültür ve Genel Yetenek testlerinin eşit oranda ağırlığa sahip olduğu, Lisans B Grubu kadroların atamasında kullanılan puan türüdür.
KPSS P3 puanının hesaplanmasında;
Genel Yetenek yüzde 50,
Genel Kültür yüzde 50 ağırlığa sahiptir.
Adaylar KPSS B Grubu Lisans atamaları için 'çift' Yıllarda KPSS lisans sınavına girerek bu puanı almak zorundadırlar. 'Tek' yıllarda yapılan KPSS lisans sınavında elde edilen KPSS P3 puanı tercihlerde kullanılamamaktadır.
KPSS P3 PUANI İLE ALIM YAPAN KURUMLAR
- Sermaye Piyasası Kurulu Bilişim Personeli alımı
- SPK Uzman Yardımcısı (Mühendis)
- Vakıfbank Müfettiş Yardımcısı
- Adalet Bakanlığı, Adliyeler (Kâtiplik, Mübaşir, İnfaz koruma)
- Emniyet Genel Müdürlüğü (POMEM) (60 ve üzeri)
- Emniyet Genel Müdürlüğü Komiser Yardımcılığı (70 ve üzeri)
- Gümrük Muhafaza Memurluğu
- Gümrük Muayene Memurluğu
- Gümrük Memurluğu Taşra ve Merkez Teşkilatı
- Gümrük Bakanlığı Tüketici Hakem Heyeti Raportörlüğü
- Gümrük Bakanlığı Ticaret İl Müdürlüğü
- Devlet Hava Meydanları Genel Müdürlüğü
- T.C. Devlet Demir Yolları Genel Müdürlüğü
- Posta ve Telgraf Teşkilatı Genel Müdürlüğü
- Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü
- Petrol İşleri Genel Müdürlüğü
- Sosyal Hizmetler ve Çocuk Esirgeme Kurumu
- Eti Maden İşletmeleri Genel Müdürlüğü
- Orman Genel Müdürlüğü
- Gençlik Spor Genel Müdürlüğü
- Makina Kimya Endüstrisi
- TSK (Sözleşmeli subay, astsubay, uzman çavuş)
- Eti Maden İşletmeleri Genel Müdürlüğü
- Gümrük Müsteşarlığı
- Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü
- Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı.
- Göç İdaresi Genel Müdürlüğü
- Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü
- Üniversiteler Tarafından Yapılan Personel Alımı