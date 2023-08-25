KPSS PUAN TÜRLERİ P1, P2, P3 NEDİR? | 2023 KPSS P1 P2 P3 branşları, alım yapan kurumlar ve meslekler

KPSS PUAN TÜRLERİ P1, P2, P3 | KPSS Lisans sınavının tamamlanmasının ardından ÖSYM, 25 Ağustos 2023 tarihinde sonuçların, adayların erişimine açıldığını duyurdu. Binlerce adayın katıldığı sınavda sonuçlarını sorgulayan ve puan türleriyle karşılaşan adaylar arama motorlarında 'KPSS Puan türleri P1, P2, P3 nedir? 2023 KPSS P1 P2 P3 branşları, alım yapan kurumlar ve meslekler' konularını sorguluyor. İşte merak edilenler...

KPSS P1 PUANI NEDİR?

KPSS P1; Genel Yetenek - Genel Kültür testi baz alınarak hesaplanır. KPSS P1 puanının hesaplanmasında Genel Yetenek testi yüzde 70, Genel Kültür testi ise yüzde 30 etkilidir.

KPSS P1 PUANI İLE ALIM YAPAN KURUMLAR

Bakanlıkların mühendislik kadroları

BİST Uzman Yardımcısı

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı AB Uzman Yardımcısı

İller Bankası Uzman Yardımcısı

Merkez Bankası Uzman Yardımcısı ve Denetçi Yardımcısı

Rekabet Kurumu Uzman Yardımcısı

Sermaye Piyasası Kurulu Bilişim Personeli Alımı

KPSS P2 PUANI NEDİR?

KPSS P2 puan türü hesaplanmasında yüzde 60 Genel Yetenek, yüzde 40 Genel Kültür testi etkili olmaktadır.

P2 puan türü KPSS'den sonra hesaplanır. Yani önlisans ve ortaöğretim KPSS'ye giren adayların P2 puanı hesaplanmaz.

KPSS P2 PUANI İLE ALIM YAPAN KURUMLAR

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı AB Uzman Yardımcısı

Diyanet İşleri Uzman Yardımcısı

Kalkınma Bankası Uzman Yardımcısı

KPSS P3 PUANI NEDİR?

KPSS P3 puan türü Genel Kültür ve Genel Yetenek testlerinin eşit oranda ağırlığa sahip olduğu, Lisans B Grubu kadroların atamasında kullanılan puan türüdür.

KPSS P3 puanının hesaplanmasında;

Genel Yetenek yüzde 50,

Genel Kültür yüzde 50 ağırlığa sahiptir.

Adaylar KPSS B Grubu Lisans atamaları için 'çift' Yıllarda KPSS lisans sınavına girerek bu puanı almak zorundadırlar. 'Tek' yıllarda yapılan KPSS lisans sınavında elde edilen KPSS P3 puanı tercihlerde kullanılamamaktadır.

KPSS P3 PUANI İLE ALIM YAPAN KURUMLAR