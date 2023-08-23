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AÖL 3. DÖNEM SINAV SONUÇLARI 2023 | Açık Lise 3. Dönem sınav sonuçları ne zaman, hangi tarihte açıklanacak?

Milli Eğitim Bakanlığı tarafından düzenlenen Açıköğretim Liseleri (AÖL) 3. dönem sınavlarında geri sayım devam ediyor. 9 Ağustos 2023 tarihinde gerçekleşen sınavın sonuçlarını araştıran adaylar arama motorlarında 'AÖL 3. Dönem sınav sonuçları 2023, Açık Lise 3. Dönem sınav sonuçları ne zaman, hangi tarihte açıklanacak?' sorgulamaları yapıyor. Detaylar ve tüm merak edilenleri sizler için haberimizde derledik.

Haberler Haberleri Giriş Tarihi: 25 Ağustos 2023 Cuma 17:01 Güncelleme Tarihi: 26 Aralık 2023 Salı 12:50
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AÖL 3. DÖNEM SINAV SONUÇLARI 2023 | Açık Lise 3. Dönem sınav sonuçları ne zaman, hangi tarihte açıklanacak?

AÖL 3. DÖNEM SINAV SONUÇLARI 2023 | AÖL 3. dönem sınavlarında heyecanlı bekleyiş sürüyor. 9 Ağustos Çarşamba günü yapılan sınavın ardından sonuçların açıklanacağı tarih merak edilirken MEB tarafından erişime açılacak sonuçlar hakkında araştırılan AÖL 3. Dönem sınav sonuçları 2023, Açık Lise 3. Dönem sınav sonuçları ne zaman, hangi tarihte açıklanacak) sorularının cevabını haberimizde derledik.

AÇIK LİSE 3. DÖNEM SINAV SONUÇLARI HANGİ TARİHTE AÇIKLANACAK?

3. Dönem Açık Lise sınav sonuçlarının açıklanacağı tarihe ilişkin Milli Eğitim Bakanlığı'ndan bir açıklama yapılmadı. Sonuçlar genellikle 1-2 hafta içinde erişime açılıyor. Buna göre, AÖL 3. dönem sınav sonuçlarının Ağustos ayının son günlerine kadar açıklanması bekleniyor. Konu ile ilgili resmi açıklama geldiğinde haberimiz güncellenecektir.

2023 AÖL SONUÇ SORGULAMA EKRANI İÇİN TIKLAYIN

AÖL SINAVLARI NASIL DEĞERLENDİRİLİR?

Öğrenciler sınav sonuçlarını AÖK Bilgi Yönetim Sisteminden öğrenebilecek. Sınav soru ve cevapları yayımlanmayacak.

Değerlendirme her ders için ayrı olmak üzere 100 (yüz) tam puan üzerinden yapılacak olup doğru cevaplar dikkate alınacak ve her soru eşit puan ağırlığına sahip olacaktır. Başarı puanı hesaplamasında; [Puan = (Doğru Sayısı / Soru Sayısı) x 100] formülü kullanılacak.

100 puan üzerinden değerlendirilen sınavlarda ders geçme notu 45 (kırk beş) olarak belirlenmiştir. Bu notun altında kalan öğrenciler başarısız sayılır. Sınav değerlendirmesinde yanlış cevaplar doğru yanıtı etkilemez.

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