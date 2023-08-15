OKUL KAYDI SORGULAMA EKRANI e-DEVLET 2023 | Çocuğum hangi okula gidecek? | e-Kayıt sorgula

OKUL KAYDI SORGULAMA EKRANI e-DEVLET 2023 | Anaokulu, ilkokul birinci sınıf ve ortaokula geçen öğrencilerin gidecekleri okullar belli oldu. e-Devlet üzerinden e-kayıt sonuçları sistemini kuran Milli Eğitim Bakanlığı, 2023-2024 eğitim öğretim yılında okul öncesi, 1. sınıf veya ortaokula başlayacak olan öğrencilerin gideceği okulların erişime açıldığını duyurdu. Bunun üzerine veliler, 'Çocuğum hangi okula gidecek? Okul kaydı sorgulama ekranı e-Devlet 2023' sorgulamaları yapıyor. İşte detaylar...

2023 e-DEVLET OKUL KAYDI SORGULAMA EKRANI İÇİN TIKLAYIN

2023-2024 eğitim ve öğretim yılında okula başlayacak olan ana sınıfı, ilkokul ve ortaokul öğrencilerinin, adrese dayalı e-Kayıt işlemleri Milli Eğitim Bakanlığı tarafından tamamlandı. MEB'in 'İlköğretim Okulları Adrese Göre Kayıt Okulu Sorgulama (e-Kayıt)' hizmeti sayesinde veliler, çocuklarının yerleştirildiği okulu e-devlet sistemi üzerinden öğrenebilecek.

ADRESE DAYALI e-KAYIT SONUÇLARI İÇİN TIKLAYIN

ÇOCUĞUM HANGİ OKULA GİDECEK?

Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, ana sınıfı, ilkokul 1. sınıf ve ortaokul 5. sınıf öğrencilerinin e-kayıt sonuçlarına, e-Devlet Kapısı'nda "Milli Eğitim Bakanlığı İlköğretim Okulları Adrese Göre Kayıt Okulu Sorgulama (e-Kayıt)" hizmeti üzerinden ulaşılabilecek. Böylelikle veliler, çocuklarının yerleştirildiği okulu e-devlet sistemi üzerinden öğrenebilecek.

ADIM ADIM e-KAYIT SORGULAMA

🖌 e-Devlet Kapısı'na giriş yapın.

🖌 "MEB" sekmesine tıklayın.

🖌 "İlköğretim Okulları Adrese Göre Kayıt Okulu Sorgulama" hizmetini seçin.

🖌 Açılan ekranda T.C. kimlik numarası, okul numarasını ve güvenlik kodunu girin.

🖌 "Sorgula" butonuna tıklayın.

🖌 Sorgula butonuna tıkladıktan sonra çocuğunuzun kayıt olduğu okul görünecektir.

💥Eğer çocuğunuz e-kayıt başvurusu yapmadıysa, "Kayıt yapılmadı" mesajı görüntülenecektir. Bu durumda çocuğunuzun e-kayıt başvurusunu okul müdürlüğüne yaptırmanız gerekmektedir.

TELEFONDAN e-KAYIT SORGULAMA NASIL YAPILIR?

💥MEB e-kayıt sorgulama işlemini mobil cihazlarınızdan da yapabilirsiniz. Bunun için "e-Devlet" mobil uygulamasını indirmeniz ve uygulamaya giriş yaptıktan sonra "MEB" sekmesine tıklamanız gerekmektedir. Ardından "İlköğretim Okulları Adrese Göre Kayıt Okulu Sorgulama" hizmetini seçerek çocuğunuzun kayıt olduğu okulu sorgulayabilirsiniz.