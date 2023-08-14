3600 EK GÖSTERGE MECLİSE GELİYOR | Memur maaş ve ikramiyelerinde ne kadar artış olacak? Yeni 3600 ek gösterge tablosu

3600 EK GÖSTERGE MECLİSE GELİYOR | Milyonlarca memur ve memur emeklisinin 3600 ek gösterge bekleyişi devam ederken düzenlemenin meclise gireceği tarih belli oldu. 2023 Ekim ayında meclise girecek olan düzenlemede, ilk etapta 520 binin üzerinde memurun yararlanacağı öğrenilirken arama motorlarında 'Memur maaş ve ikramiyelerinde ne kadar artış olacak?' sorusunun cevabı araştırılıyor. İşte yeni 3600 ek gösterge tablosu ve tüm detaylar...

"YÜKSEK HAKEM KURULU DEVREYE GİREBİLİR"

2024-2025 döneminde kamu çalışanlarının maaşlarında gerçekleşecek zammı tespit edecek olan toplu sözleşme görüşmelerinin son aşamalarına gelindi. Yaklaşık 4 milyon memur ve 2.5 milyon emekli memurun bulunduğu toplu sözleşme görüşmelerinde, 1 Ağustos'ta başlayan süreç kapsamında 11 farklı hizmet koluna yönelik öneriler ve genel taleplere ilişkin ön görüşmeler yapıldı.

Memur-Sen, önümüzdeki iki yıl boyunca yıllık bazda %110'a denk gelen bir zam teklifiyle masada yer aldı. Öneriye göre, gelecek yılın ilk üç ayında %25, ikinci üç ayında %10, üçüncü üç ayında %15 ve dördüncü üç ayında %10'luk artışlar yer alıyor. En düşük memur maaşı rekor bir artışla 22 bin liraya yükselirken, Memur-Sen aynı zamanda 30 bin liralık taban ücret talebinde bulunacak. Hükümetin teklifi, Memur-Sen'in beklentilerinin altında kaldığı için görüşmelerde tıkanıklık yaşanabileceği öngörülüyor. Eğer taraflar önümüzdeki günlerde uzlaşma sağlayamazsa, 2023 Aralık ayında maaş zammını belirleyecek olan Yüksek Hakem Kurulu devreye girecek.

"EK GÖSTERGESİ OLMAYANLARA 600 EK GÖSTERGE VERİLECEK"

Ek gösterge memurların maaş, emeklilik sonrası aylık ve ikramiyelerinin belirlenmesinde büyük önem taşıyor. Ek göstergenin yüksek olması hem aylık hem de ikramiyeyi artırıyor. Bu nedenle memurlar bulundukları unvanların birinci derece kadrolar için belirlenen ek gösterge rakamının yüksek olmasını istiyor. Kamuda çalışan şef, araştırma ve planlama uzmanları, tekniker, müdürün üzerinde olan uzman personel de ek gösterge alabilecek.

Yapılacak düzenlemeyle 600 puanlık bir artışla 25 yıllık çalışanın aylığına bugün itibariyle yaklaşık 2800 lira ilave edilirken, ikramiyedeki artış da 60 bin liradan başlayacak. Ek gösterge artışından bütün çalışanlar yararlanacak. Yardımcı hizmetler sınıfında yer alıp hiçbir ek göstergesi olmayanlara 600 ek gösterge verilecek. Yapılan düzenlemeler ortaokul, lise mezunu, iki yıllık üniversite bitirenlerin de cebine yansıyacak. 2 yıllık polis koleji mezunları, bekçi, uzman jandarma da yararlanacak. Ek gösterge artışından kendi alanında yükseköğrenim görenlere değil işletme tahsili yapan hemşire de yararlanabiliyor.

MEMUR MAAŞ VE İKRAMİYELERİNDE NE KADAR ARTIŞ OLACAK?

Ocak 2024'te en düşük memur maaşı enflasyon farkı hariç bir konfederasyonun yüzde 35'lik zam teklifine göre 29 bin 700, diğerinin teklifine göre 33 bin 880 liraya yükseliyor. Yine enflasyon farkı hariç en düşük emekli aylığı da Ocak'ta bir konfederasyonun teklifine göre 13 bin 334, diğerine göre 15 bin 210 liraya ulaşıyor.

Toplu sözleşme görüşmelerinden çıkacak zam kararı merakla beklenirken, Ocak ayında belirlenecek artışa eklenecek enflasyon farkı için de ipuçları bulunuyor. Merkez Bankası'nın yüzde 58 olan 2023 yıl sonu enflasyon tahminine göre, 2023'ün ikinci yarısındaki enflasyon yüzde 31.92 çıkacak. Bu durumda memurların ve memur emeklilerinin enflasyon farkı da yüzde 24.45 olarak gerçekleşecek. Oluşan enflasyon farkına toplu sözleşmede belirlenen Ocak ayı zam oranı eklenerek yeni maaşlar hesaplanacak.

YENİ 3600 EK GÖSTERGE TABLOSU

Takvim'in haberine göre, zamlar Ocak ayında memur maaşlarına şöyle yansıyacak:

ENFLASYON HARİÇ %35 ARTIŞ

ŞUBE MÜDÜRÜ- (Üniversite Mezunu] 1/4 Mevcut maaş: 32.451,00 TL Ocak 2024 (% 35 zamlı): 43.808,85 TL

MEMUR- (Üniversite Mezunu) 9/1 Mevcut maaş: 22.938,00 TL Ocak 2024 (% 35 zamlı): 30.966,30 TL

UZMAN ÖĞRETMEN 1/4 Mevcut maaş: 29.538,00 TL Ocak 2024 (% 35 zamlı): 39.876,30 TL

ÖĞRETMEN 1/4 Mevcut maaş: 26.654,00 TL Ocak 2024 (% 35 zamlı): 35.982,90 TL

BAŞKOMİSER 3/1 Mevcut maaş: 32.626,00 TL Ocak 2024 (% 35 zamlı): 44.045,10 TL

POLİS MEMURU 8/1 Mevcut maaş: 29.525,00 TL Ocak 2024 (% 35 zamlı): 39.858,75 TL

UZMAN DOKTOR 1/4 Mevcut maaş: 54.959,00 TL Ocak 2024 (% 35 zamlı): 74.194,65 TL

HEMŞİRE- (Üniversite Mezunu) 5/1 Mevcut maaş: 26.440,00 TL Ocak 2024 (% 35 zamlı): 35.694,00 TL

MÜHENDİS 1/4 Mevcut maaş: 33.122,00 TL Ocak 2024 (% 35 zamlı): 44.714,70 TL

TEKNİSYEN- (Lise Mezunu) 11/1 Mevcut maaş: 23.538,00 TL Ocak 2024 (% 35 zamlı): 31.776,30 TL

PROFESÖR 1/4 Mevcut maaş: 48.124,00 TL Ocak 2024 (% 35 zamlı): 64.967,40 TL

ARAŞTIRMA GÖREVLİSİ 7/1 Mevcut maaş: 31.763,00 TL Ocak 2024 (% 35 zamlı): 42.880,05 TL

VAİZ 1/4 Mevcut maaş: 27.620,00 TL Ocak 2024 (% 35 zamlı): 37.287,00 TL

AVUKAT 1/4 Mevcut maaş: 31.562,00 TL Ocak 2024 (% 35 zamlı): 42.608,70 TL

ENFLASYON HARİÇ %40 + %10 ARTIŞ

ŞUBE MÜDÜRÜ- (Üniversite Mezunu] 1/4 Mevcut maaş: 32.451,00 TL Ocak 2024 (% 40 zamlı): 45.431,40 TL Ocak 2024 (% 10 refah payı): 49.974,54 TL

MEMUR- (Üniversite Mezunu) 9/1 Mevcut maaş: 22.938,00 TL Ocak 2024 (% 40 zamlı): 32.113,20 TL Ocak 2024 (% 10 refah payı): 35.324,52 TL

UZMAN ÖĞRETMEN 1/4 Mevcut maaş: 29.538,00 TL Ocak 2024 (% 40 zamlı): 41.353,20 TL Ocak 2024 (% 10 refah payı): 45.488,52 TL

ÖĞRETMEN 1/4 Mevcut maaş: 26.654,00 TL Ocak 2024 (% 40 zamlı): 37.315,60 TL Ocak 2024 (% 10 refah payı): 41.047,16 TL

BAŞKOMİSER 3/1 Mevcut maaş: 32.626,00 TL Ocak 2024 (% 40 zamlı): 45.676,40 TL Ocak 2024 (% 10 refah payı): 50.244,04 TL

POLİS MEMURU 8/1 Mevcut maaş: 29.525,00 TL Ocak 2024 (% 40 zamlı): 41.335,00 TL Ocak 2024 (% 10 refah payı): 45.468,50 TL

DOKTOR 1/4UZMAN Mevcut maaş: 54.959,00 TL Ocak 2024 (% 40 zamlı): 76.942,60 TL Ocak 2024 (% 10 refah payı): 84.636,86 TL

HEMŞİRE- (Üniversite Mezunu) 5/1 Mevcut maaş: 26.440,00 TL Ocak 2024 (% 40 zamlı): 37.016,00 TL Ocak 2024 (% 10 refah payı): 40.717,60 TL

MÜHENDİS 1/4 Mevcut maaş: 33.122,00 TL Ocak 2024 (% 40 zamlı): 46.370,80 TL Ocak 2024 (% 10 refah payı): 51.007,88 TL

TEKNİSYEN- (Lise Mezunu) 11/1 Mevcut maaş: 23.538,00 TL Ocak 2024 (% 40 zamlı): 32.953,20 TL Ocak 2024 (% 10 refah payı): 36.248,52 TL

PROFESÖR 1/4 Mevcut maaş: 48.124,00 TL Ocak 2024 (% 40 zamlı): 67.373,60 TL Ocak 2024 (% 10 refah payı): 74.110,96 TL

ARAŞTIRMA GÖREVLİSİ 7/1 Mevcut maaş: 31.763,00 TL Ocak 2024 (% 40 zamlı): 44.468,20 TL Ocak 2024 (% 10 refah payı): 48.915,02 TL

VAİZ 1/4 Mevcut maaş: 27.620,00 TL Ocak 2024 (% 40 zamlı): 38.668,00 TL Ocak 2024 (% 10 refah payı): 42.534,80 TL

AVUKAT 1/4 Mevcut maaş: 31.562,00 TL Ocak 2024 (% 40 zamlı): 44.186,80 TL Ocak 2024 (% 10 refah payı): 48.605,48 TL

MEMUR EMEKLİLERİNİN ENFLASYON HARİÇ %35 ZAMLI MAAŞLARI

MÜSTEŞAR (1/1) Mevcut maaş: 35.911,25 TL Ocak 2024 (% 35 zamlı): 48.480,19 TL

GENEL MÜDÜR (1/1) Mevcut maaş: 31.783,75 TL Ocak 2024 (% 35 zamlı): 42.908,06 TL

ŞUBE MÜDÜRÜ (LİSANS - 1/4) Mevcut maaş: 14.810,00 TL Ocak 2024 (% 35 zamlı): 19.993,50 TL

MEMUR (LİSANS - 1/4) Mevcut maaş: 12.062,50 TL Ocak 2024 (% 35 zamlı): 16.284,38 TL

ÖĞRETMEN (1/4) Mevcut maaş: 14.810,00 TL Ocak 2024 (% 35 zamlı): 19.993,50 TL

KAYMAKAM 1. SINIF (1/4) Mevcut maaş: 20.871,25 tl Ocak 2024 (% 35 zamlı): 28.176,19 TL

BAŞKOMİSER (1/4) Mevcut maaş: 15.188,75 TL Ocak 2024 (% 35 zamlı): 20.504,81 TL

POLİS MEMURU (1/4) Mevcut maaş: 14.935,00 TL Ocak 2024 (% 35 zamlı): 20.162,25 TL

HEMŞİRE (LİSANS - 1/4) Mevcut maaş: 14.810,00 TL Ocak 2024 (% 35 zamlı): 19.993,50 TL

MÜHENDİS (1/4) Mevcut maaş: 14.810,00 TL Ocak 2024 (% 35 zamlı): 19.993,50 TL

TEKNİSYEN (LİSE -1/4) Mevcut maaş: 10.632,50 TL Ocak 2024 (% 35 zamlı): 14.353,88 TL

PRATİSYEN HEKİM (1/4) Mevcut maaş: 25.906,25 TL Ocak 2024 (% 35 zamlı): 34.973,44 TL

PROFESÖR (1/4) Mevcut maaş: 28.350,00 TL Ocak 2024 (% 35 zamlı): 38.272,50 TL

İMAM-HATİP Mevcut maaş: 14.810,00 TL Ocak 2024 (% 35 zamlı): 19.993,50 TL

AVUKAT (1/4) Mevcut maaş: 14.810,00 TL Ocak 2024 (% 35 zamlı): 19.993,50 TL

EN DÜŞÜK MEMUR EMEKLİ AYLIĞI Mevcut maaş: 9.877,08 TL Ocak 2024 (% 35 zamlı): 13.334,06 TL

MEMUR EMEKLİLERİNİN ENFLASYON HARİÇ %40 + %10 ZAMLI MAAŞLARI

MÜSTEŞAR (1/1) Mevcut maaş: 35.911,25 TL Ocak 2024 (% 40 zamlı): 50.275,75 TL Ocak 2024 (% 10 refah payı): 55.303,33 TL

GENEL MÜDÜR (1/1) Mevcut maaş: 31.783,75 TL Ocak 2024 (% 40 zamlı): 44.497,25 TL Ocak 2024 (% 10 refah payı): 48.946,98 TL

ŞUBE MÜDÜRÜ (LİSANS - 1/4) Mevcut maaş: 14.810,00 TL Ocak 2024 (% 40 zamlı): 20.734,00 TL Ocak 2024 (% 10 refah payı): 22.807,40 TL

MEMUR (LİSANS - 1/4) Mevcut maaş: 12.062,50 TL Ocak 2024 (% 40 zamlı): 16.887,50 TL Ocak 2024 (% 10 refah payı): 18.576,25 TL

ÖĞRETMEN (1/4) Mevcut maaş: 14.810,00 TL Ocak 2024 (% 40 zamlı): 20.734,00 TL Ocak 2024 (% 10 refah payı): 22.807,40 TL

KAYMAKAM 1. SINIF (1/4) Mevcut maaş: 20.871,25 TL Ocak 2024 (% 40 zamlı): 29.219,75 TL Ocak 2024 (% 10 refah payı): 32.141,73 TL

BAŞKOMİSER (1/4) Mevcut maaş: 15.188,75 TL

Ocak 2024 (% 40 zamlı): 21.264,25 TL Ocak 2024 (% 10 refah payı): 23.390,68 TL

POLİS MEMURU (1/4) Mevcut maaş: 14.935,00 TL Ocak 2024 (% 40 zamlı): 20.909,00 TL Ocak 2024 (% 10 refah payı): 22.999,90 TL

HEMŞİRE (LİSANS - 1/4) Mevcut maaş: 14.810,00 TL Ocak 2024 (% 40 zamlı): 20.734,00 TL Ocak 2024 (% 10 refah payı): 22.807,40 TL

MÜHENDİS (1/4) Mevcut maaş: 14.810,00 TL Ocak 2024 (% 40 zamlı): 20.734,00 TL Ocak 2024 (% 10 refah payı): 22.807,40 TL

TEKNİSYEN (LİSE -1/4) Mevcut maaş: 10.632,50 TL Ocak 2024 (% 40 zamlı): 14.885,50 TL Ocak 2024 (% 10 refah payı): 16.374,05 TL

PRATİSYEN HEKİM (1/4) Mevcut maaş: 25.906,25 TL Ocak 2024 (% 40 zamlı): 36.268,75 TL Ocak 2024 (% 10 refah payı): 39.895,63 TL

PROFESÖR (1/4) Mevcut maaş: 28.350,00 TL Ocak 2024 (% 40 zamlı): 39.690,00 TL Ocak 2024 (% 10 refah payı): 43.659,00 TL

İMAM-HATİP Mevcut maaş: 14.810,00 TL Ocak 2024 (% 40 zamlı): 20.734,00 TL Ocak 2024 (% 10 refah payı): 22.807,40 TL

AVUKAT (1/4) Mevcut maaş: 14.810,00 TL Ocak 2024 (% 40 zamlı): 20.734,00 TL Ocak 2024 (% 10 refah payı): 22.807,40 TL