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BAKAN IŞIKHAN'DAN MEMUR VE EMEKLİLERE MÜJDE | Toplu sözleşme ve zam için tarih verdi

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, yaptığı açıklama ile toplu sözleşme sürecine ilişkin bilgilendirmelerde bulundu. Sürecin tamamlanacağı tarihi kamuoyuna duyuran Bakan Işıkhan, "Toplu sözleşme süreci tüm tarafları memnun edecek" diyerek emekli ve memurlara müjdeyi duyurdu. Peki toplu sözleşme ne zaman çıkacak? Bakan Işıkhan'ın açıklamasının detayları haberimizde...

Haberler Haberleri Giriş Tarihi: 12 Ağustos 2023 Cumartesi 16:00
BAKAN IŞIKHAN'DAN MEMUR VE EMEKLİLERE MÜJDE | Toplu sözleşme ve zam için tarih verdi

BAKAN IŞIKHAN'DAN MEMUR VE EMEKLİLERE MÜJDE | 7. Dönem Toplu Sözleşme süreci hakkında açıklamalarda bulunan Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, memur ve emeklilerin beklediği müjdeyi duyurdu. Tüm tarafları mutlu edecek koşullar üzerinde çalıştıklarını belirten Bakan Işıkhan, "Ağustos ayının sonunda tamamlanacağını öngördüğümüz müzakerelerimizin tüm tarafları memnun edecek şekilde hayırla sonuçlanacağını ümit ediyorum. Bizler bugüne kadar milletimizden gelen talep ve istekleri hiçbir zaman geri çevirmedik" ifadelerini kullandı.

TOPLU SÖZLEŞME VE ZAM İÇİN TARİH BELLİ OLDU

Türkiye Buluşmaları etkinlikleri çerçevesinde Çorum'da bulunan Bakan Işıkhan, basın toplantısında gündeme ilişkin açıklamalarda bulundu. Başkan Recep Tayyip Erdoğan, milletin desteği ve duasıyla, il ve ilçe teşkilatlarının azimli çalışmalarıyla Türkiye Yüzyılı'na birlikte yürüyeceklerini dile getiren Işıkhan, "Yolun başında bu yüzyılı emeğin, üretimin, çalışmanın yüzyılı yapacağız demiştik. Göreve gelir gelmez asgari ücretimizi belirledik. Akabinde memur ve memur emeklisi vatandaşlarımızın maaşlarında sağlanan iyileştirmeler için hemen harekete geçtik. Geçtiğimiz hafta da kamu emekçilerimizin mali ve sosyal haklarını belirleyecek olan 7. Dönem Toplu Sözleşme sürecini başlattık." dedi.

"TÜM TARAFLARI MEMNUN EDECEK"

Toplu sözleşmenin tamamlanacağı tarihi de belirten Bakan Işıkhan, açıklamasına şu ifadelerle devam etti: "Ağustos ayının sonunda tamamlanacağını öngördüğümüz müzakerelerimizin tüm tarafları memnun edecek şekilde hayırla sonuçlanacağını ümit ediyorum. Bizler bugüne kadar milletimizden gelen talep ve istekleri hiçbir zaman geri çevirmedik. İmkanlarımız ölçüsünde her zaman insan odaklı, millet odaklı bir yönetim anlayışını benimsedik. Emeğin, alın terinin hakkını gözettik. Emeklilerimize, çalışanlarımıza, işverenlerimize, sendikalarımıza hiçbir zaman kulaklarımızı kapatmadık. Katılımcı sosyal devlet anlayışımızın gerektirdiği şekilde her zaman milletimizin yanında olduk. Bundan sonra da aynı bilinçle, aynı vizyonla sahadan gelen görüşlere kulak vermeye devam edeceğiz. Yerel yöneticilerimizle, vatandaşlarımızla, teşkilat mensuplarımızla, başkanlarımız ve milletvekillerimizle daha çok bir araya gelerek, onları daha çok dinleme fırsatı bulacağız."

7. DÖNEM TOPLU SÖZLEŞME MADDELERİ NEDİR?

7. Dönem Kamu Toplu Sözleşmesi'nin maddeleri şunlardır:

Maaş zamları

Memurların maaşlarına 2024 yılında %5+%7 ve 2025 yılında %6+%7 olmak üzere toplamda %18 zam yapılması istenmektedir.

Sosyal haklar

Memurların sosyal haklarına da önemli zamlar talep edilmiştir. Bu zamlar arasında, aile yardımı, çocuk yardımı, doğum yardımı, ölüm yardımı, cenaze yardımı, yol yardımı, yemek yardımı, ikramiye, izin ve sağlık hizmetleri gibi haklar yer almaktadır.

Çalışma koşulları

Memurların çalışma koşullarının iyileştirilmesi için çeşitli düzenlemeler sunulmuştur. Bu düzenlemeler arasında, haftalık çalışma saatlerinin 40 saatten 35 saate düşürülmesi, yıllık izin sürelerinin uzatılması, iş sağlığı ve güvenliği koşullarının iyileştirilmesi gibi düzenlemeler yer almaktadır.

Diğer düzenlemeler

7. Dönem Kamu Toplu Sözleşmesi'nde, memurların eğitim, kariyer ve özlük haklarına ilişkin çeşitli düzenlemeler de yapılmıştır.

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