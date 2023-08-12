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ATEŞ GÖKKUŞAĞI NEDİR? | Ateş gökkuşağı nasıl, neden olur? Deprem habercisi mi?

Ateş gökkuşağı, nadir rastlanan ve güneş ışığının ince ve yüksek bulutlardaki buz kristallerinde kırılmasıyla oluşan bir doğa olayı olarak bilinmektedir. Balıkesir'de görülen bu görsel şölenin ardından arama motorlarında 'Ateş gökkuşağı nedir? Ateş gökkuşağı nasıl, neden olur? Deprem habercisi mi?' sorularının cevabı araştırılıyor. Detaylar ve tüm merak edilenler haberimizde...

Haberler Haberleri Giriş Tarihi: 12 Ağustos 2023 Cumartesi 09:40 Güncelleme Tarihi: 12 Ağustos 2023 Cumartesi 10:00
ATEŞ GÖKKUŞAĞI NEDİR? | Ateş gökkuşağı nasıl, neden olur? Deprem habercisi mi?

ATEŞ GÖKKUŞAĞI NEDİR? | Diğer gökkuşaklarının aksine yerde değil gökyüzünde görülen ve bulutların arasında renk huzmeleriyle adete görsel şölen sunan ateş gökkuşağı, Balıkesir'de görülmesinin ardından merak konusu oldu. Gökyüzünde olmasından dolayı yayılma alanı daha geniş olan ateş gökkuşağı hakkında, 'Ateş gökkuşağı nedir? Ateş gökkuşağı nasıl, neden olur? Deprem habercisi mi?' sorgulamaları yapılıyor. İşte detaylar...

ATEŞ GÖKKUŞAĞI NEDİR?

Ateş gökküşağı, güneş ışığının ince, yüksek bulutlarda bulunan buz kristallerinde kırılmasıyla oluşan bir doğa olayıdır. Normal bir gökkuşağının aksine, ateş gökkuşakları gökyüzünde değil, yeryüzünde görülür. Ateş gökkuşağının renkleri normal bir gökkuşağının renkleri ile aynıdır, ancak daha az belirgindir. Ateş gökkuşağı, genellikle bahar ve yaz aylarında görülür.

Ateş gökkuşağı, güneş ışığının buz kristallerine çarpması ve kırılma sonucunda oluşur. Buz kristalleri, altıgen bir yapıya sahiptir ve bu yapı, güneş ışığının farklı renklere ayrılmasına neden olur. Ateş gökkuşağının renkleri, kırmızıdan mora doğru sıralanır, ancak normal bir gökkuşağının aksine, renkleri daha az belirgindir. Bu, buz kristallerinin daha küçük olmasından kaynaklanmaktadır.

Ateş gökkuşağı, genellikle bahar ve yaz aylarında görülür. Bu aylarda, havadaki nem oranı daha yüksektir ve bu da buz kristallerinin oluşmasını kolaylaştırır. Ateş gökkuşağı, genellikle yüksek rakımlı bölgelerde görülür. Bu, yüksek rakımlı bölgelerde, havadaki buz kristallerinin daha fazla olmasından kaynaklanmaktadır.

Ateş gökkuşağı, nadir görülen bir doğa olayıdır. Ancak, dikkatli bir gözlemle, ateş gökkuşağı görülebilir. Ateş gökkuşağı görmek için, güneş ışığının yeryüzüne dik bir açıyla vurmasını beklemek gerekir. Bu durumda, buz kristallerinin daha fazla olması ve güneş ışığının daha fazla kırılması nedeniyle, ateş gökkuşağı daha kolay görülebilir.

ATEŞ GÖKKUŞAĞI DEPREM HABERCİSİ Mİ?

Ateş gökkuşağının deprem habercisi olduğuna dair bir inanış vardır. Ancak, bu inanışa bilimsel bir kanıt yoktur. Ateş gökkuşağının deprem ile bir ilişkisi olduğu iddiaları, genellikle depremden önce görülen diğer doğa olayları ile karıştırılmaktadır. Örneğin, depremden önce görülen deprem ışıkları, ateş gökkuşağı ile karıştırılabilmektedir. Ateş gökkuşağının deprem habercisi olduğuna dair inanış, halk arasında yaygın olsa da, bu inanışa bilimsel bir kanıt yoktur. Ateş gökkuşağının, deprem ile bir ilişkisi yoktur.

ATEŞ GÖKKUŞAĞI NASIL, NEDEN OLUR?

Ateş gökkuşağı, aşağıdaki durumlarda daha kolay görülebilir:

Güneş ufkun çok yüksekte olmadığı zaman

Bulutlar ince ve yüksek olduğu zaman

Havadaki nem oranı yüksek olduğu zaman

Yüksek rakımlı bölgelerde

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