Haberler Haberler METE GAZOZ FİNAL MAÇI CANLI İZLE 📺 | Mete Gazoz - Eric Peters final maçı ne zaman? Saat kaçta?

METE GAZOZ FİNAL MAÇI CANLI İZLE 📺 | Mete Gazoz - Eric Peters final maçı ne zaman? Saat kaçta?

31 Temmuz – 06 Ağustos 2023 tarihleri arasında Almanya’nın Berlin kentinde gerçekleşen Dünya Şampiyonası’nda Klasik Yay Erkek kategorisinde temsilcimiz Mete Gazoz adını finale yazdırmayı başardı. Mete Gazoz final müsabakasında Kanadalı sporcu Eric Peters ile eşleşti. Altn madalya mücadelesini canlı izlemek isteyen sporseverler detayları araştırıyor. Peki, Mete Gazoz - Eric Peters final maçı ne zaman? Saat kaçta?

Haberler Haberleri Giriş Tarihi: 06 Ağustos 2023 Pazar 18:20 Güncelleme Tarihi: 06 Ağustos 2023 Pazar 18:20
METE GAZOZ FİNAL MAÇI CANLI İZLE 📺 | Mete Gazoz - Eric Peters final maçı ne zaman? Saat kaçta?

Almanya'nın Berlin kentinde gerçekleşen Dünya Şampiyonası'nda Klasik Yay Erkek kategorisinde temsilcimiz Mete Gazoz adını finale yazdırmayı başardı. Olimpiyatlarda göğsümüzü kabartan yıldız sporcu, Çeyrek finalde Şili'li rakibi Ricardo SOTO'yu 6/2, yarı finalde Brezilya'lı rakibi Marcus D'almeida'yı 7/3 eleyerek finale yükseldi ve Kanada'lı sporcu Eric Peters ile eşleşti. Peki, Mete Gazoz - Eric Peters final maçı ne zaman? Saat kaçta?

METE GAZOZ - ERİC PETERS FİNAL MAÇI NE ZAMAN? SAAT KAÇTA?

24 yaşındaki sporcunun final müsabakaları 6 Ağustos pazar günü yapılacak. Mücadele TRT Spor Yıldız'dan canlı yayınlanacak.

METE GAZOZ FİNAL MAÇI CANLI ŞİFRESİZ İZLE 📺

ASpor CANLI YAYIN

DİĞER
Geniş Aile'nin yıldızı Bora Akkaş baba oldu! Oben Alkan ile Bora Akkaş kızlarına kavuştu!
'Kemalci' Battal İlgezdi'den İmamoğlu'na 'değişim' bombardımanı: "CHP kimsenin kariyer yapma yeri değil"
F.Bahçe ve G.Saray o yıldız için karşı karşıya!
F.Bahçe'ye Dominguez'den üzen haber!
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
İSTANBUL BARAJLARI kritik seviyede!
İstanbul namaz vakitleri 2023
KPSS ÖABT CEVAP ANAHTARI 2023
KPSS ÖABT giriş belgesi 2023
KPSS ÖABT kaç soru, kaç dakika?
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
Mete Gazoz dünya şampiyonu! Mete Gazoz dünya şampiyonu! 17:02
Suat Serdar'dan geleceği hakkında flaş karar! Suat Serdar'dan geleceği hakkında flaş karar! 16:58
4x400 Bayrak takımımız dünya şampiyonu! 4x400 Bayrak takımımız dünya şampiyonu! 16:54
Mete Gazoz finalde! Mete Gazoz finalde! 16:38
Fırtına'dan forvete dev hamle! Fırtına'dan forvete dev hamle! 16:18
Sivasspor’da forma numaraları belli oldu! Sivasspor’da forma numaraları belli oldu! 15:54
Daha Eski
F.Bahçe ve G.Saray o yıldız için karşı karşıya! F.Bahçe ve G.Saray o yıldız için karşı karşıya! 15:41
F.Bahçe'ye Dominguez'den üzen haber! F.Bahçe'ye Dominguez'den üzen haber! 14:37
Dovbyk'in yeni takımı belli oldu Dovbyk'in yeni takımı belli oldu 14:21
F.Bahçe Selçuk Yula'yı unutmadı! F.Bahçe Selçuk Yula'yı unutmadı! 14:09
Beşiktaş'ın gözdesinden sevindiren haber! Beşiktaş'ın gözdesinden sevindiren haber! 13:58
Arsenal - Manchester City maçı saat kaçta? Arsenal - Manchester City maçı saat kaçta? 13:55