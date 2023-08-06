METE GAZOZ FİNAL MAÇI CANLI İZLE 📺 | Mete Gazoz - Eric Peters final maçı ne zaman? Saat kaçta?

Almanya'nın Berlin kentinde gerçekleşen Dünya Şampiyonası'nda Klasik Yay Erkek kategorisinde temsilcimiz Mete Gazoz adını finale yazdırmayı başardı. Olimpiyatlarda göğsümüzü kabartan yıldız sporcu, Çeyrek finalde Şili'li rakibi Ricardo SOTO'yu 6/2, yarı finalde Brezilya'lı rakibi Marcus D'almeida'yı 7/3 eleyerek finale yükseldi ve Kanada'lı sporcu Eric Peters ile eşleşti. Peki, Mete Gazoz - Eric Peters final maçı ne zaman? Saat kaçta?

METE GAZOZ - ERİC PETERS FİNAL MAÇI NE ZAMAN? SAAT KAÇTA?

24 yaşındaki sporcunun final müsabakaları 6 Ağustos pazar günü yapılacak. Mücadele TRT Spor Yıldız'dan canlı yayınlanacak.

METE GAZOZ FİNAL MAÇI CANLI ŞİFRESİZ İZLE 📺