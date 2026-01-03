CANLI SKOR ANA SAYFA
Survivor 2026 Ünlüler Gönüllüler eleme potasına kim gitti, dokunulmazlık oyununu hangi takım kazandı?

Survivor 2026 Ünlüler Gönüllüler eleme potasına kim gitti, dokunulmazlık oyununu hangi takım kazandı?

Survivor eleme adayı kim oldu? 2 Ocak 2026 Cuma akşamı yayınlanan Survivor 2026 Ünlüler Gönüllüler son bölümüyle izleyicileri ekran başına kilitledi. Dün akşam oynanan dokunulmazlık oyunu sonrasında eleme potasına giren yarışmacı merak konusu oldu.

Haberler Haberleri Giriş Tarihi: 03 Ocak 2026 Cumartesi 11:53 Güncelleme Tarihi: 03 Ocak 2026 Cumartesi 11:54
Survivor 2026 Ünlüler Gönüllüler eleme potasına kim gitti, dokunulmazlık oyununu hangi takım kazandı?

TV8 ekranlarında yayınlanan Survivor 2026 Ünlüler Gönüllüler yarışmasında 2 Ocak 2026 Cuma akşamı eleme heyecanı yaşandı. İzleyiciler, "Survivor eleme adayı kim oldu?", "Dokunulmazlık oyununu hangi takım kazandı?" ve "Survivor haftanın eleme adayları kimler?" sorularına yanıt arıyor. Son bölümde oynanan zorlu dokunulmazlık oyununun ardından kaybeden takım, ada konseyinde eleme potasına bir yarışmacı gönderdi. Böylece Survivor 2026'da haftanın eleme adayları netleşmeye başladı. Survivor son bölümde yaşanan tüm gelişmeler, eleme adayları ve dokunulmazlık oyunu sonuçları izleyiciler tarafından yakından takip ediliyor. Peki, 2 Ocak dün akşam Survivor 2026 Ünlüler Gönüllüler eleme potasına kim gitti? Dokunulmazlığı hangi takım kazandı? Detaylar haberimizde...

SURVIVOR'DA ELEME ADAYI KİM OLDU?

Survivor 2026 Ünlüler Gönüllüler'de haftanın ikinci dokunulmazlık oyunu sonrası eleme potası netleşti. Sezonun 2. dokunulmazlık oyununda mağlubiyet yaşayan takım Ünlüler (Kırmızı) takımı oldu. Kaybeden takımda yapılan ada konseyi oylaması sonucunda haftanın 3. eleme adayı Selen olarak belirlendi.

Bu gelişmeyle birlikte Survivor'da bu haftanın eleme adayları Beyza, Lina ve Selen oldu. Eleme potasına giren isimler, izleyiciler tarafından yakından takip edilmeye devam ediyor.

SURVIVOR 2026 DOKUNULMAZLIK OYUNUNU KİM KAZANDI?

Survivor 2026 Ünlüler Gönüllüler'de takımlar, dün akşam sezonun ikinci dokunulmazlık oyunu için karşı karşıya geldi. Hem SMS hem de performansa dayalı elemelerin uygulanacağı yarışmada, yarışmacılar parkurda tüm güçlerini ortaya koydu.

Nefes kesen mücadele sonunda Gönüllüler takımı, dokunulmazlık oyununu 12-6'lık skorla kazanarak büyük bir avantaj elde etti. Bu sonuçla birlikte Gönüllüler takımı eleme riskinden kurtulurken, Ünlüler takımında eleme heyecanı yaşandı.

Osimhen için gündemi sarsacak iddia!
G.Saray'dan F.Bahçe'ye dev transfer çalımı!
DİĞER
Gözleri Karadeniz'in yıldızları Eren Ören ve Türkü Su Demirel anlattı: Yakınlık kurabileceğimizi ilk tanışmamızda hissettik!
Son dakika: Venezuela'da art arda patlama: Alçak uçuş sesleri! Saldırı emrini Trump mı verdi?
Cagliari’den Semih Kılıçsoy açıklaması!
Icardi için flaş transfer iddiası!
SON DAKİKA
