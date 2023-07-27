FİZYOTERAPİ TABAN PUANLARI 2023 | Fizyoterapi ve Rehabilitasyon başarı sıralaması ve açılan kontenjanlar

FİZYOTERAPİ VE REHABİLİTASYON TABAN PUANLARI 2023 | ÖSYM'nin düzenlediği YKS'nin sonuçlarının açıklanmasıyla birlikte, sınavlara katılım sağlayan 3,5 milyondan fazla aday için tercih heyecanı başladı. Gelecek için önemli dönüm noktalarından bir tanesi olarak görülen üniversite eğitimini Fizyoterapi ve Rehabilitasyon bölümünde almak isteyen adaylar, arama motorlarında 'Fizyoterapi ve Rehabilitasyon taban puanları 2023, Fizyoterapi ve Rehabilitasyon başarı sıralaması ve açılan kontenjanlar' sorgulamaları yapıyor. İşte detaylar...
FİZYOTERAPİ VE REHABİLİTASYON TABAN PUANLARI BAŞARI SIRALAMASI VE AÇILAN KONTENJANLAR
Sıralama üniversite adı, açılan kontenjan sayısı, taban puan ve başarı sırası şeklinde ilerlemektedir.
- Bahçeşehir Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf) (İngilizce) (Burslu) 7 374,80 65904 93,0
- Acıbadem Mehmet Ali Aydınlar Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf) (Burslu) 9 372,89 67770 90,9
- İstanbul Medipol Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf) (Burslu) 12 357,18 83846 90,5
- Hacettepe Üniversitesi (Ankara) (Devlet) 120 350,99 90773 90,1
- İstanbul Medipol Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf) (İngilizce) (Burslu) 9 349,32 92713 87,3
- Bahçeşehir Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf) (Burslu) 7 347,09 95291 90,7
- Yeditepe Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf) (İngilizce) (Burslu) 10 343,75 99347 88,6
- Bezm-İ Âlem Vakıf Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf) (Burslu) 15 339,64 104279 85,4
- Başkent Üniversitesi (Ankara) (Vakıf) (Burslu) 10 328,89 117963 89,7
- Gazi Üniversitesi (Ankara) (Devlet) 100 316,53 135762 87,7
- İstanbul Üniversitesi-Cerrahpaşa (İstanbul) (Devlet) 80 314,21 139335 87,8
- Marmara Üniversitesi (İstanbul) (Devlet) 100 312,81 141562 86,3
- Ege Üniversitesi (İzmir) (Devlet) 65 311,64 143413 87,4
- Biruni Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf) (Burslu) 9 305,35 154049 84,8
- İstinye Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf) (İngilizce) (Burslu) 6 305,15 154390 92,2
- İstanbul Bilgi Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf) (Burslu) 11 297,71 167859 85,2
- Ankara Medipol Üniversitesi (Ankara) (Vakıf) (Burslu) 15 295,07 172893 83,5
- Nuh Naci Yazgan Üniversitesi (Kayseri) (Vakıf) (Burslu) 8 294,12 174781 87,3
- İstanbul Medipol Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf) (Burslu) 12 293,64 175721 87,6
- Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi (Ankara) (Devlet) 80 291,94 179178 85,7
- Bursa Uludağ Üniversitesi (Bursa) (Devlet) 65 291,64 179790 84,7
- Biruni Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf) (İngilizce) (Burslu) 6 290,75 181524 80,5
- Lokman Hekim Üniversitesi (Ankara) (Vakıf) (Burslu) 8 289,89 183267 87,6
- İstinye Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf) (Burslu) 10 289,42 184244 86,3
- Dokuz Eylül Üniversitesi (İzmir) (Devlet) 100 288,34 186472 86,1
- İstanbul Aydın Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf) (Burslu) 12 287,45 188282 84,3
- İstanbul Okan Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf) (Burslu) 7 286,66 190061 85,4
- Sağlık Bilimleri Üniversitesi (İstanbul) (Devlet) 70 284,57 194677 84,3
- Üsküdar Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf) (Burslu) 12 283,85 196358 84,2
- İzmir Ekonomi Üniversitesi (İzmir) (Vakıf) (Burslu) 5 283,08 198101 86,4
- Haliç Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf) (Burslu) 9 281,86 200835 84,2
- Haliç Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf) (İngilizce) (Burslu) 10 280,00 205043 84,9
- Yüksek İhtisas Üniversitesi (Ankara) (Vakıf) (Burslu) 8 279,79 205583 87,0
- Sağlık Bilimleri Üniversitesi (İstanbul) (Devlet) (Ankara) 70 279,05 207387 87,2
- Sanko Üniversitesi (Gaziantep) (Vakıf) (Burslu) 7 278,95 207637 83,9
- İzmir Katip Çelebi Üniversitesi (İzmir) (Devlet) 80 278,29 209150 84,5
- İstanbul Yeni Yüzyıl Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf) (Burslu) 6 274,46 218656 88,5
- Atılım Üniversitesi (Ankara) (Vakıf) (İngilizce) (Burslu) 8 274,11 219573 88,5
- Fenerbahçe Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf) (Burslu) 8 273,64 220703 85,9
- Akdeniz Üniversitesi (Antalya) (Devlet) 60 271,93 224971 83,8
- İstanbul Kültür Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf) (Burslu) 8 271,16 226929 83,4
- Fenerbahçe Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf) (İngilizce) (Burslu) 6 270,83 227801 84,5
- Beykent Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf) (Burslu) 11 269,37 231627 82,7
- İstanbul Kent Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf) (Burslu) 9 267,72 235975 82,0
- Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi (Muğla) (Devlet) 100 265,91 241139 82,7
- Kto Karatay Üniversitesi (Konya) (Vakıf) (Burslu) 8 265,61 242009 82,7
- Demiroğlu Bilim Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf) (Burslu) 5 265,08 243596 80,3
- İstanbul Atlas Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf) (Burslu) 6 264,02 246644 79,5
- İstanbul Okan Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf) (İngilizce) (Burslu) 6 263,97 246768 85,6
- Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi (Bolu) (Devlet) 90 263,90 246961 83,3
- İstanbul Arel Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf) (Burslu) 7 263,39 248438 80,5
- Manisa Celâl Bayar Üniversitesi (Manisa) (Devlet) 80 263,29 248701 85,0
- Selçuk Üniversitesi (Konya) (Devlet) 65 262,60 250811 84,1
- İstanbul Gelişim Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf) (Burslu) 9 261,58 253925 82,7
- İstanbul Gedik Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf) (Burslu) 6 261,38 254544 80,2
- İzmir Demokrasi Üniversitesi (İzmir) (Devlet) 80 260,96 255778 82,6
- Aydın Adnan Menderes Üniversitesi (Aydın) (Devlet) 60 260,71 256558 82,7
- İzmir Bakırçay Üniversitesi (İzmir) (Devlet) 80 260,29 257851 83,0
- Bahçeşehir Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf) (İngilizce) (Ücretli) 7 260,22 258072 93,5
- Hasan Kalyoncu Üniversitesi (Gaziantep) (Vakıf) (Burslu) 10 260,09 258482 85,0
- Alanya Alaaddin Keykubat Üniversitesi (Antalya) (Devlet) 65 257,77 265816 82,6
- Balıkesir Üniversitesi (Balıkesir) (Devlet) 60 257,59 266370 82,3
- Nişantaşı Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf) (Burslu) 15 256,82 268851 82,9
- İstanbul Kent Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf) (İngilizce) (Burslu) 6 256,36 270341 83,7
- İstanbul Sağlık Ve Teknoloji Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf) (Burslu) 40 255,31 273865 82,8
- Pamukkale Üniversitesi (Denizli) (Devlet) 100 254,69 275887 82,8
- Sakarya Uygulamalı Bilimler Üniversitesi (Sakarya) (Devlet) 60 254,66 276007 81,3
- İzmir Tınaztepe Üniversitesi (İzmir) (Vakıf) (Burslu) 30 254,48 276598 84,3
- İstanbul Galata Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf) (Burslu) 6 254,32 277080 78,0
- Süleyman Demirel Üniversitesi (Isparta) (Devlet) 80 254,09 277849 83,8
- Antalya Bilim Üniversitesi (Antalya) (Vakıf) (Burslu) 30 253,54 279693 82,4
- Bandırma Onyedi Eylül Üniversitesi (Balıkesir) (Devlet) 70 253,52 279762 81,0
- İstanbul Esenyurt Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf) (Burslu) 9 253,25 280674 80,7
- İstanbul Gelişim Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf) (İngilizce) (Burslu) 9 253,23 280748 81,7
- İnönü Üniversitesi (Malatya) (Devlet) 80 252,84 282095 80,0
- Hatay Mustafa Kemal Üniversitesi (Hatay) (Devlet) 75 252,38 283715 82,0
- Yalova Üniversitesi (Yalova) (Devlet) 60 251,95 285167 80,6
- Necmettin Erbakan Üniversitesi (Konya) (Devlet) 80 251,67 286170 83,6
- Trakya Üniversitesi (Edirne) (Devlet) 80 251,16 288044 82,5
- Kapadokya Üniversitesi (Nevşehir) (Vakıf) (Burslu) 9 250,83 289156 84,7
- Kocaeli Sağlık Ve Teknoloji Üniversitesi (Kocaeli) (Vakıf) (Burslu) 6 249,91 292463 83,9
- Atılım Üniversitesi (Ankara) (Vakıf) (İngilizce) (%25 İndirimli) 45 249,49 294009 88,8
- Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi (Kahramanmaraş) (Devlet) 60 248,94 296039 82,2
- Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi (Van) (Devlet) 40 248,04 299290 81,2
- Toros Üniversitesi (Mersin) (Vakıf) (Burslu) 30 247,81 300118 82,6
- Afyonkarahisar Sağlık Bilimleri Üniversitesi (Afyonkarahisar) (Devlet) 90 247,72 300494 81,9
- Burdur Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi (Burdur) (Devlet) 60 247,21 302333 82,9
- Yüksek İhtisas Üniversitesi (Ankara) (Vakıf) (%50 İndirimli) 10 247,12 302659 80,4
- Manisa Celâl Bayar Üniversitesi (Manisa) (Devlet) (İÖ) 60 246,81 303795 82,5
- İstanbul Rumeli Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf) (Burslu) 8 246,66 304408 78,3
- Kütahya Sağlık Bilimleri Üniversitesi (Kütahya) (Devlet) 100 246,26 305877 82,6
- Kırıkkale Üniversitesi (Kırıkkale) (Devlet) 80 246,12 306427 83,5
- Sivas Cumhuriyet Üniversitesi (Sivas) (Devlet) 80 245,52 308656 82,2
- Avrasya Üniversitesi (Trabzon) (Vakıf) (Burslu) 6 245,27 309571 86,6
- Hasan Kalyoncu Üniversitesi (Gaziantep) (Vakıf) (Ücretli) 15 243,16 317789 83,3
- Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi (Zonguldak) (Devlet) 80 242,36 320821 82,4
- Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi (Tokat) (Devlet) 70 242,22 321411 82,2
- Yozgat Bozok Üniversitesi (Yozgat) (Devlet) 65 241,69 323600 80,3
- Fırat Üniversitesi (Elazığ) (Devlet) 70 241,60 324004 80,3
- Kırklareli Üniversitesi (Kırklareli) (Devlet) 60 241,09 326044 80,5
- Karabük Üniversitesi (Karabük) (Devlet) 80 240,95 326645 81,1
- Çankırı Karatekin Üniversitesi (Çankırı) (Devlet) 60 239,47 332856 81,5
- Kırşehir Ahi Evran Üniversitesi (Kırşehir) (Devlet) 80 239,14 334254 80,4
- Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi (Rize) (Devlet) 70 238,98 334910 81,2
- Doğu Akdeniz Üniversitesi (Kktc-Gazimağusa) (KKTC) (Burslu) 8 238,79 335667 80,9
- Bahçeşehir Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf) (Ücretli) 7 238,54 336710 96,9
- Afyonkarahisar Sağlık Bilimleri Üniversitesi (Afyonkarahisar) (Devlet) (İÖ) 70 238,52 336819 78,5
- Kto Karatay Üniversitesi (Konya) (Vakıf) (Ücretli) 31 235,81 348247 76,3
- Doğu Akdeniz Üniversitesi (Kktc-Gazimağusa) (KKTC) (İngilizce) (Burslu) 6 235,62 349044 87,5
- Kocaeli Sağlık Ve Teknoloji Üniversitesi (Kocaeli) (Vakıf) (%25 İndirimli) 34 235,45 349772 81,4
- Fenerbahçe Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf) (%50 İndirimli) 42 235,14 351060 80,9
- Acıbadem Mehmet Ali Aydınlar Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf) (%25 İndirimli) 51 234,71 352794 86,3
- Kto Karatay Üniversitesi (Konya) (Vakıf) (%50 İndirimli) 11 232,73 360642 82,3
- Kıbrıs İlim Üniversitesi (Kktc-Girne) (KKTC) (Burslu) 3 232,67 360874 73,6
- İzmir Ekonomi Üniversitesi (İzmir) (Vakıf) (%50 İndirimli) 25 232,56 361293 79,1
- Iğdır Üniversitesi (Iğdır) (Devlet) 60 230,84 367316 76,3
- Yakın Doğu Üniversitesi (Kktc-Lefkoşa) (KKTC) (Burslu) 25 230,27 369019 80,0
- İstanbul Medipol Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf) (%50 İndirimli) 66 229,67 370727 82,8
- İstanbul Gelişim Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf) (İngilizce) (%50 İndirimli) 51 228,98 372599 78,2
- Doğu Akdeniz Üniversitesi (Kktc-Gazimağusa) (KKTC) (%50 İndirimli) 20 228,52 373732 75,5
- Lefke Avrupa Üniversitesi (Kktc-Lefke) (KKTC) (İngilizce) (Burslu) 20 228,34 374143 76,3
- Uluslararası Final Üniversitesi (Kktc-Girne) (KKTC) (Burslu) 5 228,31 374215 74,9
- İstanbul Medipol Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf) (%50 İndirimli) 68 228,22 374408 78,0
- İstanbul Medipol Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf) (Ücretli) 2 227,69 375620 79,4
- İstanbul Aydın Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf) (%50 İndirimli) 68 226,15 378541 78,6
- İstanbul Gelişim Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf) (%25 İndirimli) 51 226,09 378647 75,1
- Bahçeşehir Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf) (%50 İndirimli) 35 225,86 378992 81,6
- Haliç Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf) (%50 İndirimli) 51 225,43 379601 75,8
- Kıbrıs Sağlık Ve Toplum Bilimleri Üniversitesi (Kktc-Güzelyurt) (KKTC) (Burslu) 5 224,94 380256 69,9
- İstanbul Arel Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf) (%50 İndirimli) 29 224,82 380429 75,3
- İstinye Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf) (İngilizce) (%50 İndirimli) 34 224,79 380455 71,5
- Biruni Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf) (İngilizce) (%50 İndirimli) 34 224,64 380632 79,7
- Bahçeşehir Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf) (İngilizce) (%50 İndirimli) 35 224,61 380666 82,1
- Kapadokya Üniversitesi (Nevşehir) (Vakıf) (%25 İndirimli) 42 224,59 380696 73,5
- İstanbul Gedik Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf) (%50 İndirimli) 34 224,13 381210 76,7
- Başkent Üniversitesi (Ankara) (Vakıf) (%25 İndirimli) 39 223,60 381801 86,8
- Demiroğlu Bilim Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf) (%50 İndirimli) 25 222,64 382637 83,2
- Biruni Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf) (%50 İndirimli) 51 221,83 383243 77,7
- Fenerbahçe Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf) (İngilizce) (%50 İndirimli) 34 219,83 384396 77,1
- İstinye Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf) (%50 İndirimli) 60 219,70 384457 73,1
- Sanko Üniversitesi (Gaziantep) (Vakıf) (%25 İndirimli) 22 218,92 384823 83,5
- Bezm-İ Âlem Vakıf Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf) (%25 İndirimli) 55 216,96 385583 84,5
- Yeditepe Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf) (İngilizce) (%50 İndirimli) 54 212,54 387039 83,2
- Üsküdar Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf) (%50 İndirimli) 68 212,03 387216 78,2
- İstanbul Medipol Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf) (İngilizce) (%50 İndirimli) 50 210,50 387701 83,3
- Nuh Naci Yazgan Üniversitesi (Kayseri) (Vakıf) (%50 İndirimli) 40 209,75 387939 76,0
- Lefke Avrupa Üniversitesi (Kktc-Lefke) (KKTC) (Burslu) 20 209,39 388079 74,5
- Lokman Hekim Üniversitesi (Ankara) (Vakıf) (%25 İndirimli) 42 207,93 388588 81,0
- Hasan Kalyoncu Üniversitesi (Gaziantep) (Vakıf) (%50 İndirimli) 35 207,65 388696 80,2
- Uluslararası Kıbrıs Üniversitesi (Kktc-Lefkoşa) (KKTC) (Burslu) 12 207,13 388897 76,5
- İstanbul Bilgi Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf) (%50 İndirimli) 65 206,11 389174 82,5
- Girne Amerikan Üniversitesi (Kktc-Girne) (KKTC) (Burslu) 15 205,07 389444 69,6
- İstanbul Yeni Yüzyıl Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf) (%50 İndirimli) 34 — — —
- Kapadokya Üniversitesi (Nevşehir) (Vakıf) (Ücretli) 9 — — —
- Nuh Naci Yazgan Üniversitesi (Kayseri) (Vakıf) (Ücretli) 7 — — —
- Sanko Üniversitesi (Gaziantep) (Vakıf) (Ücretli) 15 — — —
- Avrasya Üniversitesi (Trabzon) (Vakıf) (Ücretli) 34 — — —
- Başkent Üniversitesi (Ankara) (Vakıf) (Ücretli) 16 — — —
- Beykent Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf) (%25 İndirimli) 62 — — —
- Yeditepe Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf) (İngilizce) (Ücretli) 5 — — —
- Yüksek İhtisas Üniversitesi (Ankara) (Vakıf) (Ücretli) 37 — — —
- Doğu Akdeniz Üniversitesi (Kktc-Gazimağusa) (KKTC) (İngilizce) (%50 İndirimli) 10 — — —
- Doğu Akdeniz Üniversitesi (Kktc-Gazimağusa) (KKTC) (İngilizce) (Ücretli) 20 — — —
- Doğu Akdeniz Üniversitesi (Kktc-Gazimağusa) (KKTC) (Ücretli) 12 — — —
- Girne Amerikan Üniversitesi (Kktc-Girne) (KKTC) (%50 İndirimli) 9 — — —
- Girne Amerikan Üniversitesi (Kktc-Girne) (KKTC) (Ücretli) 6 — — —
- Girne Üniversitesi (Kktc-Girne) (KKTC) (%50 İndirimli) 25 — — —
- Girne Üniversitesi (Kktc-Girne) (KKTC) (Burslu) 5 — — —
- Kıbrıs İlim Üniversitesi (Kktc-Girne) (KKTC) (%50 İndirimli) 17 — — —
- Kıbrıs Sağlık Ve Toplum Bilimleri Üniversitesi (Kktc-Güzelyurt) (KKTC) (%50 İndirimli) 25 — — —
- Lefke Avrupa Üniversitesi (Kktc-Lefke) (KKTC) (%50 İndirimli) 20 — — —
- Lefke Avrupa Üniversitesi (Kktc-Lefke) (KKTC) (İngilizce) (%50 İndirimli) 20 — — —
- Uluslararası Final Üniversitesi (Kktc-Girne) (KKTC) (%50 İndirimli) 29 — — —
- Uluslararası Final Üniversitesi (Kktc-Girne) (KKTC) (Ücretli) 1 — — —
- Uluslararası Kıbrıs Üniversitesi (Kktc-Lefkoşa) (KKTC) (%50 İndirimli) 28 — — —
- Yakın Doğu Üniversitesi (Kktc-Lefkoşa) (KKTC) (%50 İndirimli) 30 — — —
- İstanbul Arel Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf) (Ücretli) 10 — — —
- İstanbul Atlas Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf) (%50 İndirimli) 34 — — —
- İstanbul Esenyurt Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf) (%50 İndirimli) 46 — — —
- İstanbul Esenyurt Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf) (Ücretli) 4 — — —
- İstanbul Galata Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf) (%50 İndirimli) 34 — — —
- İstanbul Kent Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf) (%25 İndirimli) 51 — — —
- İstanbul Kent Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf) (İngilizce) (%25 İndirimli) 34 — — —
- İstanbul Kültür Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf) (%50 İndirimli) 38 — — —
- İstanbul Kültür Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf) (Ücretli) 5 — — —
- İstanbul Medipol Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf) (İngilizce) (Ücretli) 1 — — —
- İstanbul Okan Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf) (%50 İndirimli) 38 — — —
- İstanbul Okan Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf) (İngilizce) (%50 İndirimli) 34 — — —
- İstanbul Rumeli Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf) (%50 İndirimli) 40 — — —
- İstanbul Rumeli Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf) (Ücretli) 4 — — —