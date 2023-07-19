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ALES-2 GEÇ BAŞVURU NE ZAMAN 2023? | ALES/2 geç başvuru saat kaçta başlıyor, bitiyor?

ÖSYM tarafından lisansüstü eğitim almak isteyen adaylara yönelik düzenlenen Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitim Sınavı'nın (ALES) 2.'si için geri sayım devam ediyor. Her yıl 3 kez yapılan ALES'e başvuru yapmakta gecikenler, geç başvuru tarihleri hakkında araştırmalara başladı. Peki ALES-2 geç başvuru ne zaman 2023?ALES/2 geç başvuru saat kaçta başlıyor, bitiyor?

Haberler Haberleri Giriş Tarihi: 20 Temmuz 2023 Perşembe 00:00 Güncelleme Tarihi: 20 Temmuz 2023 Perşembe 00:00
ALES-2 GEÇ BAŞVURU NE ZAMAN 2023? | ALES/2 geç başvuru saat kaçta başlıyor, bitiyor?

ALES-2 GEÇ BAŞVURU NE ZAMAN 2023? | Lisansüstü eğitim almak isteyen adayların başvurduğu ALES, bu yıl ikinci kez yapılacak. ÖSYM başkanlığında düzenlenen sınavın başvuruları sona erdi. Başvuru sürecini kaçıran adaylara bir şans daha vermek amacıyla yapılan geç başvuru için tarihler de merak konusu oldu. Peki ALES/2 geç başvuru tarihleri ve ücreti ne kadar, kaç TL? İşte detaylar...

2023 ALES/2 GEÇ BAŞVURU NE ZAMAN? SAAT KAÇTA BAŞLIYOR, BİTİYOR?

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından yapılan ALES/2 sınavına başvurular, 19 Temmuz Çarşamba günü saat 10.00'da başlayacak, 19 Temmuz Çarşamba günü, saat 23.59'a kadar devam edecek.

2023 ALES/2 GEÇ ÜCRETİ NE KADAR, KAÇ TL?

ALES başvuru ücreti, ÖSYM tarafından 260 lira olarak belirlenmişti. Geç bşavuru yapan adaylardan yüzde 50 daha fazla ücret alındığından bu kişiler başvuru ücretini 390 TL olarak ödeyecek.

ALES-2 geç başvuru ekranı 2023 ÖSYM Devamını Oku BUNU DA OKU

2023 ALES-2 NE ZAMAN?

2023 yılında ÖSYM'nin belirlediği takvime göre, ALES'in ikinci sınavı bu yıl 20 Ağustos 2023 Pazar günü yapılacak. Saat 10.15'te başlayacak sınava girmek isteyen adayların, saat 10.00'da sınav salonlarında hazır beklemesi gerekmektedir.

2023 ALES-3 NE ZAMAN?

ÖSYM'nin resmi internet sitesinde yer alan takvime göre, 2023 yılına ilişkin 3. ALES sınavı olan 2023 ALES-3 ise 19 Kasım Pazar 2023 tarihinde yapılacak.

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