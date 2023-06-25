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GAZİ KOŞUSU 2023 CANLI İZLE | 97. Gazi Koşusu ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda canlı yayınlanacak?

Gazi Koşusu, her yıl Gazi Mustafa Kemal Atatürk adına düzenlenmekte olup 2023 yılında 97. kez atlar sahaya sürülmektedir. 22'si asil ve 4'ü yedek olmak üzere 26 safkanın kayıt yaptırdığı yarış için heyecanlı bekleyiş sürerken Gazi Koşusu'nu canlı izlemek isteyenler arama motorlarında 'Gazi Koşusu 2023 canlı izle, 97. Gazi Koşusu ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda canlı yayınlanacak?' sorularının cevabını haberimizde derledik. İşte detaylar...

Haberler Haberleri Giriş Tarihi: 25 Haziran 2023 Pazar 09:30 Güncelleme Tarihi: 25 Haziran 2023 Pazar 09:30
GAZİ KOŞUSU 2023 CANLI İZLE | 97. Gazi Koşusu ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda canlı yayınlanacak?

GAZİ KOŞUSU 2023 CANLI İZLE | Gazi Koşusu kapsamında, Türk tarihinin en büyük yarışçılığının 97.'si için nefesler tutuldu. 1927'den beri düzenlenen İstanbul Veliefendi Hipodromu'ndaki Gazi Koşusu'nun 2023 yılında yapılacağı tarih, yarışacak atlar ve ödül belli oldu. 22'si asil ve 4'ü yedek olmak üzere 26 safkanın kayıt yaptırdığı Gazi Koşusu hakkında sorgulanan 'Gazi Koşusu ne zaman 2023? 97. Gazi Koşusu'nda hangi atlar yarışacak? Ödül ne kadar?' sorularının cevabını haberimizde derledik...

2023 GAZİ KOŞUSU NE ZAMAN, SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?

Bu yıl 97.'si düzenlenen Gazi Koşusu'nun 2023 tarihi, 25 Haziran olarak belirlendi. 25 Haziran Pazar günü saat saat 17.15'te başlayacak olan Gazi Koşusu, Smart Spor 2 ve Spor Smart 2'de naklen canlı yayınlanacak. Yarışta 22'si asil ve 4'ü yedek; 26 safkan start alacak.

97. GAZİ KOŞUSU'NDA HANGİ ATLAR YARIŞACAK?

97. Gazi Koşusu'na kayıt yaptıran 22'si asil ve 4'ü yedek olmak üzere 26 safkan şöyle:

ASİLLER

Altınsima, Anadolu Koparan, Bright Fire, Cosmic Kid, Dagmar, Head Vorker, Lord of Pelennor, Native Power, Poyri, Qualizto, Raks Star, Samurai Kajiki, Sound of Summer, The Raptor, Turdemirkır, Urfa Aslanı, Wild Danger, Chaika, Çakalın Kızı, General Briella, Horror, Moonlight Fairy

YEDEKLER

Veni Vici, Masterclassman, Sellyboy, Azmin Zaferi

97. GAZİ KOŞUSU ÖDÜL NE KADAR?

2 bin 400 metrelik çim pistte yapılacak olan Gazi Koşusu'nun bu yılki birincilik ikramiyesi ise 5 milyon lira olarak belirlendi.

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