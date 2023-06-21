Haberler Haberler AÖF SINAV NOTU SORGULAMA EKRANI 2023 | Açık Öğretim Fakültesi SONUÇ EKRANI - 2023 AÖF Bahar Dönemi sınav sonuç sorgulama e-Devlet

AÖF SINAV NOTU SORGULAMA EKRANI 2023 | Açık Öğretim Fakültesi SONUÇ EKRANI - 2023 AÖF Bahar Dönemi sınav sonuç sorgulama e-Devlet

Anadolu Üniversitesi'nin Açık Öğretim Fakültesi'nde eğitim gören binlerce öğrencinin beklediği haber geldi. 'nün resmi internet sitesinde, AÖF 2023 Bahar Dönemi sınav sonuçları erişime açıldı. 3-4 Haziran tarihleri arasında yapılan sınavlardan geçip geçemediğini araştıran Anadolu Üniversitesi öğrencileri arama motorlarında Açık Öğretim Fakültesi SONUÇ EKRANI - 2023 AÖF Bahar Dönemi sınav sonuç sorgulama - Geçme notu kaç? konularını araştırıyor. Detaylar haberimizde...

Haberler Haberleri Giriş Tarihi: 21 Haziran 2023 Çarşamba 12:30 Güncelleme Tarihi: 21 Haziran 2023 Çarşamba 12:40
AÖF SINAV NOTU SORGULAMA EKRANI 2023 | Açık Öğretim Fakültesi SONUÇ EKRANI - 2023 AÖF Bahar Dönemi sınav sonuç sorgulama e-Devlet

Yüz binlerce öğrencinin uzaktan eğitimle öğrencisi olduğu Anadolu Üniversitesi'nin 2022 - 2023 Bahar Dönemi final sınav sonuçları belli oldu. Resmi internet sitesinden yapılan duyuruda öğrencilerin sınav notlarına erişiminin açıldığı belirtilirken arama motorlarında Açık Öğretim Fakültesi SONUÇ EKRANI - 2023 AÖF Bahar Dönemi sınav sonuç sorgulama - Geçme notu kaç? konuları da en çok sorgulananlar arasında yerini aldı. İşte tüm merak edilenler...

AÇIK ÖĞRETİM FAKÜLTESİ SONUÇ EKRANI İÇİN TIKLAYIN

Açıköğretim İktisat ve İşletme Fakültesi (AÖF) güz dönemi ara sınavlarının 3-4 Haziran tarihlerinde üç oturumda tamamlanmasının ardından sonuçlar erişime açıldı. Üniversitenin resmi sosyal medya hesaplarından yapılan açıklamada "SINAV SONUÇLARI AÇIKLANDI!2022-2023 Bahar Yarıyılı Dönem Sonu Sınav sonuçlarınıza http://aof.anadolu.edu.tr adresinden erişilebilirsiniz." ifadelerine yer verildi.

AÖF öğrencileri, Açıköğretim Öğrenci Bilgi Sistemi (AOS) üzerinden sisteme giriş yaparak ara sınav derslerinden aldıkları puanı görüntüleyebilecekler. Adaylar, sınav sonuçlarını öğrenci numarası ve şifresi ile veya e-Devlet öğrenci giriş seçeneği ile birlikte öğrenebilecekler.

2022 AÖF GÜZ DÖNEMİ SINAV SONUÇ SORGULAMA

ANADOLU ÜNİVERSİTESİ AÖF GEÇME NOTU KAÇ?

AÖF sınavlarına girecek öğrencilerin derslerden başarılı sayılması için ders başarı puanlarının 35 veya üzeri olması gerekir. Açıköğretim sistemine göre öğrenim görülen programlarda (İngilizce Öğretmenliği Lisans Programında İngilizce okutulan dersler ve ödevi olan dersler hariç) ara sınav notunun %30'u, dönem sonu sınav notunun %70'i dikkate alınarak başarı notu hesaplanmaktadır.

Bir Dersin Başarı Notu = (Ara Sınav Notu x 0,3) + (Dönem Sonu Sınav Notu x 0,7) değerlerinin toplamı ile hesaplanır.

ÖRNEK HESAPLAMA

Ara sınavdan 60, dönem sonu sınavından 80 alan bir öğrencinin ders başarı notu şu şekilde hesaplanmaktadır:

Başarı Notu = (60 x 0,3) + (80 x 0,7) = 18 + 56

Başarı Notu = 74

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