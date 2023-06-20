SON DAKİKA STAJYER MAAŞI NE KADAR OLDU? | 2023 Temmuz staj parası kaç TL oldu, yüzde kaç zam geldi?

SON DAKİKA STAJ PARASI NE KADAR OLDU? | Milyonlarca vatandaşı doğrudan veya dolaylı yoldan etkileyen asgari ücrette temmuz ara zammı belli oldu. 2023 yılının Ocak ayında yapılan zammın üzerine yüzde 34 daha yükseltilen asgari ücret net 11 bin 402 TL, brüt ise 13 bin 414 TL oldu. Peki engelli maaşı ne kadar oldu? 2023 Temmuz engelli aylığı kaç TL oldu, yüzde kaç zam geldi? İşte detaylar...

2023 TEMMUZ STAJYER MAAŞI KAÇ TL OLDU, YÜZDE KAÇ ZAM GELDİ?

Okullardan işletmelere staj yapmak için giden lise ve Üniversite öğrencilerine ödenen staj ücreti de yeni Asgari Ücret artış oranı kadar yükselecek. Mevcut durumda 2552 lira staj ücreti ödeniyor. Asgari ücretin yüzde 34,04 Zam gelmesi nedeniyle staj ücreti 3420 lira oldu.

Asgari Ücret Tespit Komisyonu, asgari ücrete yapılacak ara zam oranını belirleme çalışmaları kapsamında saat 11.00'de toplandı. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, toplantının ardından yaptığı açıklamada, 2023 asgari ücretin brüt 13 bin 414 lira, net 11 bin 402 liraya yükseldiğini duyurdu.

YENİ ASGARİ ÜCRET ARA ZAMMI YÜZDE KAÇ?

2023 Ocak - Temmuz arasında, yani zamdan önce 8.506 TL olan asgari ücret net 11 bin 402 TL oldu. Bu kapsamda asgari ücrete yüzde 34 zam gelmiş oldu. Asgari Ücret Tespit Komisyonu, asgari ücrete yapılacak ara zam oranını belirleme çalışmaları kapsamında bugün saat 11.00'de 3. kez toplandı.

Toplantıya, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, Türk-İş Başkanı Ergün Atalay ve TİSK Başkanı Özgür Burak Akkol da katıldı. Toplantının ardından, TÜRK-İŞ Genel Mali Sekreteri Ramazan Ağar basın mensuplarına açıklamada bulundu. Asgari Ücret Tespit Komisyonu'nun görüşmelerine devam edeceğini belirten Ağar, hafta içerisinde sonuca ulaşmak için tekrar bir araya geleceklerini bildirdi. Ağar, asgari ücretteki artışın alım gücü ve günün şartları dikkate alınarak yapılmasını istediklerini dile getirdi.

ASGARİ ÜCRET NE KADARDI?

Asgari ücret, bir işçi için aylık brüt 10 bin 8 lira, vergiler ve kesintiler düştüğünde net 8 bin 506 lira 80 kuruş olarak uygulanıyordu.

Asgari ücretin işverene toplam maliyeti, bir işçi için 11 bin 759 lira 40 kuruş. Bunun 10 bin 8 lirasını brüt asgari ücret, 1551 lira 24 kuruşunu sosyal güvenlik primi, 200 lira 16 kuruşunu işveren işsizlik sigorta fonu oluşturuyor.