Haberler Haberler AYT ÇIKMIŞ SORULAR | ÖSYM AYT 2022, 2021, 2020, 2019, 2018 çıkmış soru ve çözümleri PDF İNDİR 2023

AYT ÇIKMIŞ SORULAR | ÖSYM AYT 2022, 2021, 2020, 2019, 2018 çıkmış soru ve çözümleri PDF İNDİR 2023

AYT 2023 için heyecan dorukta. Üniversite sınavı olarak da bilinen YKS'nin ikinci oturumu olan AYT'ye hazırlanan milyonlarca öğrenci, geçmiş yıllarda çıkan soruları çözmenin sınav için büyük ölçüde başarı sağlayacağını düşünüyor. Bu nedenle arama motorlarında 2018, 2019, 2020, 2021 ve 2022 yıllarında çıkmış sorular araştırılıyor. İşte AYT çıkmış sorular, soru kitapçığı ve cevap anahtarı PDF...

Haberler Haberleri Giriş Tarihi: 18 Haziran 2023 Pazar 08:02 Güncelleme Tarihi: 18 Haziran 2023 Pazar 08:10
AYT ÇIKMIŞ SORULAR | ÖSYM AYT 2022, 2021, 2020, 2019, 2018 çıkmış soru ve çözümleri PDF İNDİR 2023

AYT ÇIKMIŞ SORULAR | Yükseköğretim Kurumları Sınavı'nın (YKS) ikinci oturumu olan AYT için geri sayım devam ediyor. Geç başvuruların da sona ermesiyle sınav heyecanı yaşayan adaylar, ÖSYM'nin geçmiş yıllarda sorduğu soruları çözerek sınav hazırlıklarını tamamlıyor. İşte ÖSYM AYT 2022, 2021, 2020, 2019, 2018 çıkmış soru ve çözümleri PDF'i 2023...

ALAN YETERLİLİK TESTİ (AYT) 2022 ÇIKMIŞ SORULAR VE CEVAP ANAHTARI PDF

ALAN YETERLİLİK TESTİ (AYT) 2021 ÇIKMIŞ SORULAR VE CEVAP ANAHTARI PDF

ALAN YETERLİLİK TESTİ (AYT) 2020 ÇIKMIŞ SORULAR VE CEVAP ANAHTARI PDF

ALAN YETERLİLİK TESTİ (AYT) 2019 ÇIKMIŞ SORULAR VE CEVAP ANAHTARI PDF

ALAN YETERLİLİK TESTİ (AYT) 2018 ÇIKMIŞ SORULAR VE CEVAP ANAHTARI PDF

AYT HANGİ GÜN, HANGİ TARİHTE, AYIN KAÇINDA?

2023 Yükseköğretim Kurumları Sınavı (2023-YKS), 17-18 Haziran 2023 tarihlerinde yapılacaktır. 17 Haziran 2023 tarihinde Temel Yeterlilik Testi (TYT), 18 Haziran 2023 tarihinde sabah oturumunda Alan Yeterlilik Testleri (AYT), öğleden sonra oturumunda Yabancı Dil Testi (YDT) uygulanacaktır.

AYT KONULARI VE SORU DAĞILIMI

AYT tüm alanlarda (sayısal, sözel, dil) 120 sorudan oluşur. Adaylara bu oturum için toplam 180 dakika süre verilir.

TYT çıkmış sorular ve çözümler 2022, 2021, 2020, 2019, 2018 Devamını Oku BUNU DA OKU

TEMEL MATEMATİK TESTİ

  • Temel Kavramlar
  • Sayı Basamakları
  • Bölme ve Bölünebilme
  • EBOB – EKOK
  • Rasyonel Sayılar
  • Basit Eşitsizlikler
  • Mutlak Değer
  • Üslü Sayılar
  • Köklü Sayılar
  • Çarpanlara Ayırma
  • Oran Orantı
  • Denklem Çözme
  • Problemler
  • Kümeler
  • Mantık
  • Fonskiyonlar
  • Polinomlar
  • 2.Dereceden Denklemler
  • Permütasyon ve Kombinasyon
  • Olasılık
  • Veri – İstatistik
  • Karmaşık Sayılar
  • 2.Dereceden Eşitsizlikler
  • Parabol
  • Trigonometri
  • Logaritma
  • Diziler

GEOMETRİ

  • Doğruda Açı
  • Üçgende Açı
  • Ek Çizimler
  • Özel Üçgenler
  • Açıortay
  • Kenarortay
  • Üçgende Eşlik – Benzerlik
  • Açı – Kenar Bağıntıları
  • Üçgende Alan
  • Üçgende Merkezler
  • Çokgenler
  • Özel Dörtgenler
  • Çember ve Daire
  • Analitik Geometri
  • Katı Cisimler (Uzay Geometri)

FİZİK TESTİ

  • Vektörler
  • Kuvvet, Tork ve Denge
  • Kütle Merkezi
  • Basit Makineler
  • Hareket
  • Newton'un Hareket Yasaları
  • İş, Güç ve Enerji II
  • Atışlar
  • İtme ve Momentum
  • Elektrik Alan ve Potansiyel
  • Paralel Levhalar ve Sığa
  • Manyetik Alan ve Manyetik Kuvvet
  • İndüksiyon, Alternatif Akım ve Transformatörler
  • Çembersel Hareket
  • Dönme, Yuvarlanma ve Açısal Momentum
  • Kütle Çekim ve Kepler Yasaları
  • Basit Harmonik Hareket
  • Dalga Mekaniği

KİMYA

  • Kimya Bilimi
  • Atom ve Periyodik Sistem
  • Kimyasal Türler Arası Etkileşimler
  • Kimyasal Hesaplamalar
  • Kimyanın Temel Kanunları
  • Asit, Baz ve Tuz
  • Maddenin Halleri
  • Karışımlar
  • Doğa ve Kimya
  • Kimya Her Yerde
  • Modern Atom Teorisi
  • Gazlar
  • Sıvı Çözeltiler ve Çözünürlük
  • Kimyasal Tepkimelerde Enerji
  • Kimyasal Tepkimelerde Hız
  • Kimyasal Tepkimelerde Denge
  • Asit-Baz Dengesi
  • Çözünürlük Dengesi
  • Kimya ve Elektrik
  • Karbon Kimyasına Giriş

BİYOLOJİ

  • Sinir Sistemi
  • Endokrin Sistem
  • Duyu Organları
  • Destek ve Hareket Sistemi
  • Sindirim Sistemi
  • Dolaşım ve Bağışıklık Sistemi
  • Solunum Sistemi
  • Üriner Sistem (Boşaltım Sistemi)
  • Üreme Sistemi ve Embriyonik Gelişim
  • Komünite Ekolojisi
  • Popülasyon Ekolojisi
  • Genden Proteine
  • Canlılarda Enerji Dönüşümleri

EDEBİYAT

  • Anlam Bilgisi
  • Dil Bilgisi
  • Güzel Sanatlar ve Edebiyat
  • Metinlerin Sınıflandırılması
  • Şiir Bilgisi
  • Söz Sanatları
  • Edebi Akımlar
  • Türk Edebiyatı Dönemleri
  • İslamiyet Öncesi Türk Edebiyatı ve Geçiş Dönemi
  • Halk Edebiyatı
  • Divan Edebiyatı
  • Tanzimat Edebiyatı
  • Servet-i Fünun Edebiyatı
  • Fecr-i Ati Edebiyatı
  • Milli Edebiyat
  • Cumhuriyet Dönemi Edebiyatı
  • Dünya Edebiyatı

COĞRAFYA

  • Ekosistemlerin Özellikleri ve İşleyişi
  • Ekstrem Doğa Olayları
  • Küresel İklim Değişimi
  • Nüfus Politikaları
  • Yerleşmelerin Özellikleri
  • Ekonomik Faaliyetler ve Doğal Kaynaklar
  • Türkiye'de Ekonomi
  • Geçmişten Geleceğe Şehir ve Ekonomi
  • Türkiye'nin İşlevsel Bölgeleri ve Kalkınma Projeleri
  • Hizmet Sektörünün Ekonomideki Yeri
  • Küresel Ticaret
  • Türkiye Turizmi

FELSEFE

  • Felsefe'nin Konusu
  • Bilgi Felsefesi
  • Varlık Felsefesi
  • Ahlak Felsefesi
  • Sanat Felsefesi
  • Din Felsefesi
  • Siyaset Felsefesi
  • Bilim Felsefesi
  • İlk Çağ Felsefesi
  • MÖ 6. Yüzyıl – MS 2. Yüzyıl Felsefesi
  • MS 2. Yüzyıl – MS 15. Yüzyıl Felsefesi
  • 15. Yüzyıl – 17. Yüzyıl Felsefesi
  • 18. Yüzyıl – 19. Yüzyıl Felsefesi
  • 20. Yüzyıl Felsefesi

  • MANTIK

Mantığa Giriş
Klasik Mantık
Mantık ve Dil

  • PSİKOLOJİ

Psikoloji Bilimini Tanıyalım
Psikolojinin Temel Süreçleri
Öğrenme Bellek Düşünme
Ruh Sağlığının Temelleri

  • SOSYOLOJİ

Sosyolojiye Giriş
Birey ve Toplum
Toplumsal Yapı
Toplumsal Değişme ve Gelişme
Toplum ve Kültür
Toplumsal Kurumlar

DİN KÜLTÜRÜ: 6 SORU

  • Dünya ve Ahiret
  • Kur'an'a Göre Hz. Muhammed
  • Kur'an'da Bazı Kavramlar
  • İnançla İlgili Meseleler
  • Yahudilik ve Hristiyanlık
  • İslam ve Bilim
  • Anadolu'da İslam

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2023 AYT sayısal, sözel, eşit ağırlık net sayısına göre puan hesaplama
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