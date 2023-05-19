TYT ÇIKMIŞ SORULAR | ÖSYM TYT 2022, 2021, 2020, 2019, 2018 çıkmış soru ve çözümleri PDF İNDİR 2023

TYT ÇIKMIŞ SORULAR | Yükseköğretim Kurumları Sınavı'nın (YKS) ilk oturumu olan TYT için geri sayım devam ediyor. Geç başvuruların da sona ermesiyle sınav heyecanı yaşayan adaylar, ÖSYM'nin geçmiş yıllarda sorduğu soruları çözerek sınav hazırlıklarını tamamlıyor. İşte ÖSYM TYT 2022, 2021, 2020, 2019, 2018 çıkmış soru ve çözümleri PDF'i 2023...
TEMEL YETERLİLİK TESTİ (TYT) 2022 ÇIKMIŞ SORULAR VE CEVAP ANAHTARI PDF
TEMEL YETERLİLİK TESTİ (TYT) 2021 ÇIKMIŞ SORULAR VE CEVAP ANAHTARI PDF
TEMEL YETERLİLİK TESTİ (TYT) 2020 ÇIKMIŞ SORULAR VE CEVAP ANAHTARI PDF
TEMEL YETERLİLİK TESTİ (TYT) 2019 ÇIKMIŞ SORULAR VE CEVAP ANAHTARI PDF
TEMEL YETERLİLİK TESTİ (TYT) 2018 ÇIKMIŞ SORULAR VE CEVAP ANAHTARI PDF
TYT HANGİ GÜN, HANGİ TARİHTE, AYIN KAÇINDA?
2023 Yükseköğretim Kurumları Sınavı (2023-YKS), 17-18 Haziran 2023 tarihlerinde yapılacaktır. 17 Haziran 2023 tarihinde Temel Yeterlilik Testi (TYT), 18 Haziran 2023 tarihinde sabah oturumunda Alan Yeterlilik Testleri (AYT), öğleden sonra oturumunda Yabancı Dil Testi (YDT) uygulanacaktır.
TYT KONULARI VE SORU DAĞILIMI
TYT sınavında 9 ve 10. sınıf konularından toplamda 120 soru sorulmaktadır.
TEMEL MATEMATİK TESTİ: 40 SORU
- Sayılar ve Temel Kavramlar
- Sayı Basamakları
- Bölme – Bölünebilme
- Asal Çarpanlara Ayırma
- EBOB-EKOK
- Rasyonel Sayılar
- Ondalıklı Sayılar
- Basit Eşitsizlikler
- Mutlak Değer
- Üslü Sayılar
- Köklü Sayılar
- Çarpanlara Ayırma
- I. Dereceden Denklemler
- Oran-Orantı
- Problemler
- Mantık
- Kümeler
- Fonksiyonlar
- II. Dereceden Denklemler
- Permütasyon-Kombinasyon
- Binom Açılımı
- Olasılık
- İstatistik
- Polinomlar
GEOMETRİ
- Açılar ve Üçgenler
- Doğruda ve Üçgende Açılar
- Dik Üçgen
- Özel Üçgen
- İkizkenar ve Eşkenar Üçgen
- Açı Kenar Bağıntıları
- Üçgende Eşlik ve Benzerlik
- Üçgende Açıortay
- Üçgende Kenarortay
- Üçgende Alan
- Çokgenler
- Dörtgenler
- Yamuk
- Paralelkenar
- Eşkenar Dörtgen
- Deldoid
- Dikdörtgen
- Kare
- Çember ve Daire
- Doğrunun Analitik İncelenmesi
- Katı Cisimler
- Dikdörtgenler Prizması
- Küp
- Silindir
- Piramit
- Koni
- Küre
TÜRKÇE TESTİ: 40 SORU
- Sözcükte Anlam
- Cümlede Anlam
- Paragraf
- Sözcük Türleri
- Tamlamalar
- Fiiller
- Ekler
- Sözcükte Yapı
- Cümlenin Ögeleri
- Cümle Çeşitleri
- Ses Bilgisi
- Anlatım Bozuklukları
- Yazım Kuralları
- Noktalama İşaretleri
- Sözel Mantık
TARİH: 5 SORU
- Tarih Bilimine Giriş
- Uygarlığın Doğuşu ve İlk Uygarlıklar
- İlk ve Orta Çağlarda Türk Dünyası
- İslam Medeniyetinin Doğuşu
- Türk-İslam Devletleri (10-13. yüzyıllar)
- Türkiye Tarihi (11-13. yüzyıllar)
- Beylikten Devlete (1300-1453)
- Dünya Gücü Osmanlı Devleti (1453-1600)
- Yeniçağ Avrupası (1453-1789)
- Osmanlı Kültür ve Medeniyeti
- Arayış Yılları (17. yüzyıl)
- 18. Yüzyılda Değişim ve Diplomasi
- Yakınçağ Avrupası (1789….)
- En Uzun Yüzyıl (1800-1922)
- 20. Yüzyıl Başlarında Osmanlı Devleti
- 1. Dünya Savaşı
- Milli Mücadeleye Hazırlık Dönemi
- Kurtuluş Savaşında Cepheler
- Türk İnkılabı
- Atatürkçülük ve Atatürk İlkeleri
- Türk Dış Politikası
COĞRAFYA: 5 SORU
- Doğa ve İnsan
- Dünya'nın Şekli ve Hareketleri
- Coğrafi Konum
- Harita Bilgisi
- Atmosfer ve Sıcaklık
- İklimler
- Basınç ve Rüzgarlar
- Nem, Yağış ve Buharlaşma
- İç Kuvvetler / Dış Kuvvetler
- Su – Toprak ve Bitkiler
- Nüfus
- Göç
- Yerleşme
- Türkiye'nin Yer Şekilleri
- Ekonomik Faaliyetler
- Bölgeler
- Uluslararası Ulaşım Hatları
- Çevre ve Toplum
- Doğal Afetler
FELSEFE: 5 SORU
- Felsefenin Konusu
- Bilgi Felsefesi
- Varlık Felsefesi
- Ahlak Felsefesi
- Sanat Felsefesi
- Din Felsefesi
- Siyaset Felsefesi
- Bilim Felsefesi
DİN KÜLTÜRÜ VE AHLAK BİLGİSİ: 5 SORU
- İnsan ve Din (İnanç)
- İbadet
- Hz. Muhammed'in Hayatı ve Örnekliği
- Vahiy ve Akıl
- İslam Düşüncesi ve Yorumu
- İslamda Değerler, Sanat ve Laiklik
- Yaşayan Dinler
FİZİK: 7 SORU
- Fizik Bilimine Giriş
- Vektör-Kuvvet ve Kuvvet Dengesi
- Basit Makineler
- Madde ve Özellikleri
- Sıvıların Kaldırma Kuvveti
- Basınç
- Isı ve Sıcaklık
- Genleşme
- Doğrusal Hareket
- İş Enerji
- Işık ve Gölge
- Düzlem Ayna
- Küresel Aynalar
- Kırılma ve Renkler
- Mercekler ve Aydınlanma
- Elektrostatik
- Elektrik Akımı ve Devreler
- Temel Dalga Bilgileri
- Yay Dalgaları
- Su Dalgaları
- Ses ve Deprem Dalgaları
KİMYA: 7 SORU
- Kimya Bilimi
- Atom ve Yapısı
- Periyodik Sistem
- Kimyasal Türler Arası Etkileşimler
- Maddenin Halleri
- Kimyanın Temel Kanunları
- Asitler, Bazlar ve Tuzlar
- Kimyasal Hesaplamalar
- Karışımlar
- Endüstride ve Canlılarda Enerji
- Kimya Her Yerde
BİYOLOJİ: 6 SORU
- Canlıların Ortak Özellikleri
- Canlıların Temel Bileşenleri
- Hücre ve Organeller – Madde Geçişleri
- Canlıların Sınıflandırılması
- Hücrede Bölünme – Üreme
- Kalıtım
- Bitki Biyolojisi
- Ekosistem