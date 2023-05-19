TYT ÇIKMIŞ SORULAR | ÖSYM TYT 2022, 2021, 2020, 2019, 2018 çıkmış soru ve çözümleri PDF İNDİR 2023

TYT ÇIKMIŞ SORULAR | Yükseköğretim Kurumları Sınavı'nın (YKS) ilk oturumu olan TYT için geri sayım devam ediyor. Geç başvuruların da sona ermesiyle sınav heyecanı yaşayan adaylar, ÖSYM'nin geçmiş yıllarda sorduğu soruları çözerek sınav hazırlıklarını tamamlıyor. İşte ÖSYM TYT 2022, 2021, 2020, 2019, 2018 çıkmış soru ve çözümleri PDF'i 2023...

TEMEL YETERLİLİK TESTİ (TYT) 2022 ÇIKMIŞ SORULAR VE CEVAP ANAHTARI PDF

TEMEL YETERLİLİK TESTİ (TYT) 2021 ÇIKMIŞ SORULAR VE CEVAP ANAHTARI PDF

TEMEL YETERLİLİK TESTİ (TYT) 2020 ÇIKMIŞ SORULAR VE CEVAP ANAHTARI PDF

TEMEL YETERLİLİK TESTİ (TYT) 2019 ÇIKMIŞ SORULAR VE CEVAP ANAHTARI PDF

TEMEL YETERLİLİK TESTİ (TYT) 2018 ÇIKMIŞ SORULAR VE CEVAP ANAHTARI PDF

TYT HANGİ GÜN, HANGİ TARİHTE, AYIN KAÇINDA?

2023 Yükseköğretim Kurumları Sınavı (2023-YKS), 17-18 Haziran 2023 tarihlerinde yapılacaktır. 17 Haziran 2023 tarihinde Temel Yeterlilik Testi (TYT), 18 Haziran 2023 tarihinde sabah oturumunda Alan Yeterlilik Testleri (AYT), öğleden sonra oturumunda Yabancı Dil Testi (YDT) uygulanacaktır.

TYT KONULARI VE SORU DAĞILIMI

TYT sınavında 9 ve 10. sınıf konularından toplamda 120 soru sorulmaktadır.

TEMEL MATEMATİK TESTİ: 40 SORU

Sayılar ve Temel Kavramlar

Sayı Basamakları

Bölme – Bölünebilme

Asal Çarpanlara Ayırma

EBOB-EKOK

Rasyonel Sayılar

Ondalıklı Sayılar

Basit Eşitsizlikler

Mutlak Değer

Üslü Sayılar

Köklü Sayılar

Çarpanlara Ayırma

I. Dereceden Denklemler

Oran-Orantı

Problemler

Mantık

Kümeler

Fonksiyonlar

II. Dereceden Denklemler

Permütasyon-Kombinasyon

Binom Açılımı

Olasılık

İstatistik

Polinomlar

GEOMETRİ

Açılar ve Üçgenler

Doğruda ve Üçgende Açılar

Dik Üçgen

Özel Üçgen

İkizkenar ve Eşkenar Üçgen

Açı Kenar Bağıntıları

Üçgende Eşlik ve Benzerlik

Üçgende Açıortay

Üçgende Kenarortay

Üçgende Alan

Çokgenler

Dörtgenler

Yamuk

Paralelkenar

Eşkenar Dörtgen

Deldoid

Dikdörtgen

Kare

Çember ve Daire

Doğrunun Analitik İncelenmesi

Katı Cisimler

Dikdörtgenler Prizması

Küp

Silindir

Piramit

Koni

Küre

TÜRKÇE TESTİ: 40 SORU

Sözcükte Anlam

Cümlede Anlam

Paragraf

Sözcük Türleri

Tamlamalar

Fiiller

Ekler

Sözcükte Yapı

Cümlenin Ögeleri

Cümle Çeşitleri

Ses Bilgisi

Anlatım Bozuklukları

Yazım Kuralları

Noktalama İşaretleri

Sözel Mantık

TARİH: 5 SORU

Tarih Bilimine Giriş

Uygarlığın Doğuşu ve İlk Uygarlıklar

İlk ve Orta Çağlarda Türk Dünyası

İslam Medeniyetinin Doğuşu

Türk-İslam Devletleri (10-13. yüzyıllar)

Türkiye Tarihi (11-13. yüzyıllar)

Beylikten Devlete (1300-1453)

Dünya Gücü Osmanlı Devleti (1453-1600)

Yeniçağ Avrupası (1453-1789)

Osmanlı Kültür ve Medeniyeti

Arayış Yılları (17. yüzyıl)

18. Yüzyılda Değişim ve Diplomasi

Yakınçağ Avrupası (1789….)

En Uzun Yüzyıl (1800-1922)

20. Yüzyıl Başlarında Osmanlı Devleti

1. Dünya Savaşı

Milli Mücadeleye Hazırlık Dönemi

Kurtuluş Savaşında Cepheler

Türk İnkılabı

Atatürkçülük ve Atatürk İlkeleri

Türk Dış Politikası

COĞRAFYA: 5 SORU

Doğa ve İnsan

Dünya'nın Şekli ve Hareketleri

Coğrafi Konum

Harita Bilgisi

Atmosfer ve Sıcaklık

İklimler

Basınç ve Rüzgarlar

Nem, Yağış ve Buharlaşma

İç Kuvvetler / Dış Kuvvetler

Su – Toprak ve Bitkiler

Nüfus

Göç

Yerleşme

Türkiye'nin Yer Şekilleri

Ekonomik Faaliyetler

Bölgeler

Uluslararası Ulaşım Hatları

Çevre ve Toplum

Doğal Afetler

FELSEFE: 5 SORU

Felsefenin Konusu

Bilgi Felsefesi

Varlık Felsefesi

Ahlak Felsefesi

Sanat Felsefesi

Din Felsefesi

Siyaset Felsefesi

Bilim Felsefesi

DİN KÜLTÜRÜ VE AHLAK BİLGİSİ: 5 SORU

İnsan ve Din (İnanç)

İbadet

Hz. Muhammed'in Hayatı ve Örnekliği

Vahiy ve Akıl

İslam Düşüncesi ve Yorumu

İslamda Değerler, Sanat ve Laiklik

Yaşayan Dinler

FİZİK: 7 SORU

Fizik Bilimine Giriş

Vektör-Kuvvet ve Kuvvet Dengesi

Basit Makineler

Madde ve Özellikleri

Sıvıların Kaldırma Kuvveti

Basınç

Isı ve Sıcaklık

Genleşme

Doğrusal Hareket

İş Enerji

Işık ve Gölge

Düzlem Ayna

Küresel Aynalar

Kırılma ve Renkler

Mercekler ve Aydınlanma

Elektrostatik

Elektrik Akımı ve Devreler

Temel Dalga Bilgileri

Yay Dalgaları

Su Dalgaları

Ses ve Deprem Dalgaları

KİMYA: 7 SORU

Kimya Bilimi

Atom ve Yapısı

Periyodik Sistem

Kimyasal Türler Arası Etkileşimler

Maddenin Halleri

Kimyanın Temel Kanunları

Asitler, Bazlar ve Tuzlar

Kimyasal Hesaplamalar

Karışımlar

Endüstride ve Canlılarda Enerji

Kimya Her Yerde

BİYOLOJİ: 6 SORU