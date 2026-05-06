Ziraat Türkiye Kupası
Suudi Arabistan vizesi kalkıyor mu?

Türkiye ve Suudi Arabistan arasında vizeler kalkıyor mu? 6 Mayıs 2026 Çarşamba günü Ankara'da düzenlenen tarihi zirveden beklenen haber geldi. İki ülke arasında karşılıklı vize muafiyetini öngören anlaşmanın imzalanmasıyla birlikte, Türk vatandaşları için vizesiz seyahat kapısı aralanıyor. Peki, bordo pasaporta vize kalktı mı? Vizesiz Suudi Arabistan seyahatleri ne zaman başlayacak? İşte son dakika gelişmeleri ve anlaşmanın tüm detayları…

Haberleri Giriş Tarihi: 06 Mayıs 2026 15:57
Türkiye ve Suudi Arabistan arasında vize krizi tarih oluyor! 6 Mayıs 2026 tarihinde Ankara'da imzalanan stratejik iş birliği anlaşmaları kapsamında, vize zorunluluğunun karşılıklı olarak kaldırılması kararlaştırıldı. "Suudi Arabistan vizesi kalkıyor mu?" sorusuna yanıt arayan hacı adayları, iş insanları ve turistler için müjdeli haberi Dışişleri Bakanlığı duyurdu. Peki, vizesiz Umre yapılabilecek mi? Bordo pasaport sahipleri ne zaman vizesiz gidebilecek? İşte vize muafiyeti anlaşmasının maddeleri ve yürürlük takvimi...

SUUDİ ARABİSTAN İLE VİZELER KALKTI MI? (6 MAYIS 2026)

Bugün Ankara'da Dışişleri Bakanı Hakan Fidan ve Suudi Arabistan Dışişleri Bakanı Prens Faysal bin Ferhan'ın katılımıyla düzenlenen Türkiye-Suudi Arabistan Koordinasyon Konseyi toplantısında, iki ülke arasında vize muafiyeti anlaşması imzalandı.

ANLAŞMANIN KAPSAMI

İlk gelen bilgilere göre muafiyet; diplomatik, hizmet ve hususi pasaportların yanı sıra umuma mahsus (bordo) pasaport sahiplerini de kapsayacak şekilde genişletildi. Türk vatandaşlarının Suudi Arabistan'da, Suudi vatandaşlarının ise Türkiye'de 180 gün içinde 90 güne kadar vizesiz kalabilmesi öngörülüyor.

VİZESİZ DÖNEM NE ZAMAN BAŞLAYACAK?

Anlaşmanın imzalanması "vizeler bugün kalktı" anlamına gelmiyor. Vizesiz seyahatlerin resmen başlayabilmesi için şu sürecin tamamlanması gerekiyor:

  • Resmi Gazete Onayı: Her iki ülkenin de anlaşmayı kendi resmi gazetelerinde yayımlayarak onaylaması.
  • Sistem Entegrasyonu: Havalimanlarındaki pasaport kontrol sistemlerinin yeni muafiyet kurallarına göre güncellenmesi.
  • Yürürlük Tarihi: Uzmanlar, bürokratik süreçlerin tamamlanmasıyla birlikte 2026 yaz ayları itibarıyla vizesiz geçişlerin fiilen başlamasını öngörüyor.

