CANLI SKOR ANA SAYFA
  1. FOTOMAÇ TV
    1. Beşiktaş
    2. Fenerbahçe
    3. Galatasaray
    4. Trabzonspor
    5. Futbol
    6. Basketbol
    7. Ziraat Türkiye Kupası
    8. DİZİ
    9. Diğer Sporlar
  2. TV YAYINLARI
    1. A Haber
    2. A Spor
    3. ATV
    4. A2TV
    5. Apara
  3. RADYO YAYINLARI
    1. A Haber Radyo
    2. A Spor Radyo
    3. A News Radio
    4. Radyo Turkuvaz
    5. Turkuvaz Romantik
    6. Turkuvaz Efsane
    7. Vav Tv
    8. Radyo Soft
    9. Radyo Energy
    10. Turkuvaz Anadolu
  1. GALERİ
  2. Son Eklenenler
  3. Beşiktaş
  4. Fenerbahçe
  5. Galatasaray
  6. Trabzonspor
  7. Futbol
  8. Basketbol
  9. Genel
Ziraat Türkiye Kupası
Haberler Haberler Kurban kesmenin şartları nelerdir, kimler kurban kesmelidir?

Kurban kesmenin şartları nelerdir, kimler kurban kesmelidir?

Kurban Bayramı öncesinde "Kurban kimlere vaciptir?" sorusu milyonların gündeminde. Diyanet İşleri Başkanlığı, kurban ibadetinin geçerlilik şartlarını ve hangi ölçüde zengin olanların bu ibadeti yapması gerektiğini detaylarıyla açıkladı. Temel ihtiyaçların dışında nisap miktarına ulaşanların yerine getirmesi gereken bu mali ibadet hakkında merak edilen tüm fıkhi detaylar haberimizde...

Haberler Haberleri Giriş Tarihi: 06 Mayıs 2026 15:38
Kurban kesmenin şartları nelerdir, kimler kurban kesmelidir?

Kurban ibadeti için geri sayım başladı! İslam alemi için büyük önem taşıyan kurban ibadeti hakkında Diyanet'ten kritik bilgilendirmeler geldi. "Kurban kesmenin şartları nelerdir?" ve "Kurban kimlere düşer?" soruları, dini yükümlülüklerini yerine getirmek isteyen vatandaşların gündeminde. Peki, dinen zenginlik ölçüsü nedir? Kimler kurban kesmekle mükelleftir? İşte Diyanet İşleri Başkanlığı'nın güncel açıklamalarıyla kurban rehberi…

KURBAN KESMEK FARZ MI, VACİP Mİ?

Diyanet İşleri Başkanlığı'nın açıklamalarına göre; kurban kesmek, fıkhi bir terim olarak vacip bir ibadettir. Hanefi mezhebine göre, gerekli şartları taşıyan her Müslüman için kurban kesmek vaciptir. Şafii mezhebine göre ise bu ibadet "sünnet-i müekkede" (kuvvetli sünnet) olarak kabul edilir.

KURBAN KESMENİN ŞARTLARI NELERDİR?

Bir kimsenin kurban kesmekle yükümlü olabilmesi için belirli şartları taşıması gerekir. Diyanet'e göre kurban kesmenin şartları şunlardır:

  1. Müslüman Olmak: İbadetler ancak Müslüman olanlar için birer yükümlülüktür.
  2. Akıl Sağlığı Yerinde Olmak: Akli dengesi yerinde olmayanlar ibadetten sorumlu değildir.
  3. Ergenlik Çağına Gelmiş Olmak: Dini hükümlere göre reşit olmak gerekir.
  4. Mukim Olmak: Seferis (yolcu) olmamak gerekir. Ancak seferi olanlar isterlerse kurban kesebilirler.
  5. Zenginlik (Nisap Miktarı): Temel ihtiyaçları ve borçları dışında belirli bir mali güce sahip olmak.

KURBAN KİMLERE DÜŞER?

Kurban kesmek için aranan mali sınır nisap miktarıdır. Dinimize göre; borcu ve temel ihtiyaçları dışında 80.18 gram altın veya bu değerde para/mala sahip olan her Müslüman, kurban kesmekle yükümlüdür. Kurban nisabında, zekattan farklı olarak malın üzerinden bir yıl geçmesi şartı aranmaz.

Kurban Bayramı ikramiyesi ne zaman yatacak? Devamını Oku BUNU DA OKU
2026 Kurban fiyatları! Kurban hisse fiyatları Devamını Oku BUNU DA OKU
2026 Kurban fiyatları! Kurban hisse fiyatları Devamını Oku BUNU DA OKU

Hakan Safi'nin ilk transferi belli oldu!
Aziz Yıldırım adaylığını açıkladı!
DİĞER
Milli Takım marşı sorulunca Sinan Akçıl’ı işaret etti! Coşkun Sabah’tan "etik olmaz" çıkışı...
Başkan Erdoğan'dan CHP'li belediyelerdeki yolsuzluklara tepki: "Şehirleri haraca bağladılar"
Son dakika spor haberlerinden haberdar olmak için
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Abone Ol
F.Bahçe'de 3 ayrılık! Yeni yönetim...
F.Bahçe'ye Livakovic piyangosu!
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
Milli okçular Dünya Kupası'nda finalde! Milli okçular Dünya Kupası'nda finalde! 15:21
Asya Gülmez Milli Takım kampına davet edildi! Asya Gülmez Milli Takım kampına davet edildi! 15:04
Beşiktaş'ta kupa hasreti! Beşiktaş'ta kupa hasreti! 14:58
Yalçın ve Adalı arasında istifa görüşmesi! Yalçın ve Adalı arasında istifa görüşmesi! 14:56
F.Bahçe'de o isim adaylıktan çekildi! F.Bahçe'de o isim adaylıktan çekildi! 14:34
F.Bahçe'de 3 ayrılık! Yeni yönetim... F.Bahçe'de 3 ayrılık! Yeni yönetim... 14:14
Daha Eski
Şampiyonlar Ligi finali nerede, ne zaman? Şampiyonlar Ligi finali nerede, ne zaman? 14:12
G.Saray'da Antalya maçı için dev prim G.Saray'da Antalya maçı için dev prim 13:32
Basketbolda düğüm son maçlara kaldı! Basketbolda düğüm son maçlara kaldı! 12:51
TFF'den PFDK kararı! TFF'den PFDK kararı! 12:42
"Aziz Yıldırım göreve Mourinho ayarında birini getirecek!" "Aziz Yıldırım göreve Mourinho ayarında birini getirecek!" 12:41
Göztepe evinde son kez sahne alacak! Göztepe evinde son kez sahne alacak! 12:30