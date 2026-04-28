Kurban fiyatları ne kadar, kaç TL? İl il büyükbaş-küçükbaş kurbanlık fiyatları

2026 yılı Kurban Bayramı yaklaşırken, ibadetlerini yerine getirmek isteyen vatandaşlar güncel kurbanlık fiyatlarını ve canlı hayvan kilogram bedellerini yakından takip ediyor. Yem maliyetleri ve nakliye giderlerindeki değişimlerin ardından, damızlık birlikleri ve besicilerden alınan ilk verilerle 2026 kurban pazarlarındaki fiyat tablosu netleşmeye başladı. 2026 kurbanlık fiyatları büyükbaş ve küçükbaş hayvan türüne göre farklılık gösteriyor. Vatandaşlar "Kurbanlık dana, koyun, koç fiyatları ne kadar?" ve "Kurbanlık canlı kilo fiyatı kaç TL?" sorularına yanıt arıyor. İşte İstanbul, Ankara, İzmir ve diğer illerdeki güncel kurbanlık fiyat listesi ve hisse bedelleri...

2026 KURBAN BAYRAMI NE ZAMAN, HANGİ GÜNLERE DENK GELİYOR?

Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından yayımlanan dini günler takvimine göre, 2026 yılında Kurban Bayramı Mayıs ayının son haftasına denk geliyor. İşte resmi tatil takvimi:

Kurban Bayramı Arifesi: 26 Mayıs 2026 - Salı (Yarım Gün Tatil)

Kurban Bayramı 1. Gün: 27 Mayıs 2026 - Çarşamba

Kurban Bayramı 2. Gün: 28 Mayıs 2026 - Perşembe

Kurban Bayramı 3. Gün: 29 Mayıs 2026 - Cuma

Kurban Bayramı 4. Gün: 30 Mayıs 2026 - Cumartesi

DİYANET VE TDV 2026 KURBAN KESİM BEDELİ

Türkiye Diyanet Vakfı (TDV), vekalet yoluyla kurban kesim bedellerini geçtiğimiz yıla oranla güncelledi. Yapılan açıklamaya göre, yurt içi ve yurt dışı arasındaki maliyet farkları dikkat çekiyor.

TDV Yurt İçi Kurban Kesim Bedeli: 18.000 TL

TDV Yurt Dışı Kurban Kesim Bedeli: 7.000 TL

Bağışçılar, TDV üzerinden online olarak veya müftülükler aracılığıyla dünyanın dört bir yanındaki ihtiyaç sahiplerine kurbanlarını ulaştırabilecek.

TÜRK KIZILAY KURBANLIK BAĞIŞ ÜCRETLERİ

"Kurban Bereketini Yıl Boyu Yaşatıyoruz" sloganıyla yola çıkan Türk Kızılay, Gazze ve yurt dışı operasyonları için özel bir bütçelendirme yaptı. Geçtiğimiz yıl yurt içi ve Gazze bedeli 13.250 TL olan kurumun, 2026 yılı için bu rakamları güncellemesi bekleniyor.

Kızılay Yurt İçi ve Gazze Öngörülen Bedel: 18.000 TL - 22.000 TL bandı

Kızılay Yurt Dışı Öngörülen Bedel: 7.000 TL - 9.000 TL bandı

Not: Kızılay'ın kesinleşmiş resmi rakamları kurumun internet sitesinden eş zamanlı olarak takip edilmelidir.

İL İL KURBANLIK FİYATLARI: BÜYÜKBAŞ, KÜÇÜKBAŞ VE HİSSE BEDELİ

Kendi kurbanını seçmek isteyenler için 2026 kurban pazarlarında fiyatlar illere göre ciddi farklılıklar gösteriyor. Büyükşehirlerdeki lojistik ve çadır maliyetleri fiyatları yukarı çekiyor.

İşte il il tahmini fiyat listesi:

İstanbul:

Büyükbaş: 140.000 - 400.000 TL

Küçükbaş: 18.000 - 45.000 TL

7/1 Hisse Bedeli: 30.000 - 55.000 TL

Ankara:

Büyükbaş: 110.000 - 350.000 TL

Küçükbaş: 18.000 - 40.000 TL

7/1 Hisse Bedeli: 28.000 - 50.000 TL

İzmir:

Büyükbaş: 140.000 - 330.000 TL

Küçükbaş: 18.000 - 45.000 TL

7/1 Hisse Bedeli: 30.000 - 50.000 TL

Anadolu (Erzurum, Kars vb.):

Büyükbaş: 100.000 - 280.000 TL

Küçükbaş: 15.000 - 35.000 TL

7/1 Hisse Bedeli: 25.000 - 45.000 TL