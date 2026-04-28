1 MAYIS ECZANELER AÇIK MI? Bugün eczaneler saat kaça kadar çalışıyor?

1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü resmi tatil takvimi içerisinde yer alıyor. Bu kapsamda, kamu kurumlarının yanı sıra birçok özel kuruluşun da kapalı olacağı günde, sağlık hizmeti almak isteyenler "Eczaneler bugün açık mı?" sorusuna yanıt arıyor. Peki, 1 Mayıs Cuma günü eczaneler saat kaça kadar açık? Nöbetçi eczaneler nasıl öğrenilir? İşte 1 Mayıs eczane çalışma saatleri...

1 MAYIS'TA ECZANELER AÇIK MI?

1 Mayıs resmi tatil olduğu için, Türkiye genelindeki eczaneler normal çalışma düzenine ara verecektir.

ECZANELER RESMİ TATİLLERDE KAPALI MI?

Normal çalışma düzenine sahip olan eczaneler, 30 Nisan Perşembe günü mesai bitiminden itibaren kapanacak ve 4 Mayıs Pazartesi günü sabahına kadar sadece nöbetçi olanlar açık kalacaktır.

NÖBETÇİ ECZANELER NASIL ÖĞRENİLİR?

Resmi tatil süresince ilaç ihtiyacını karşılamak isteyen vatandaşlar, bulundukları bölgedeki nöbetçi eczaneleri şu kanallardan öğrenebilir:

e-Devlet Üzerinden: TİTCK (Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumu) "Nöbetçi Eczane Sorgulama" ekranından.

Eczane Kapılarından: Her eczanenin kapısında o gün nöbetçi olan eczanelerin adres ve telefon bilgileri asılı bulunmaktadır.

Mobil Uygulamalar: Türk Eczacıları Birliği (TEB) veya yerel Eczacı Odaları'nın uygulamaları üzerinden.