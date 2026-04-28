1 Mayıs bankalar açık mı? Bugün EFT gider mi?

1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü'nün resmi tatil olması nedeniyle bankaların çalışma düzeni ve para transferi süreçleri vatandaşlar tarafından merak ediliyor. 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü nedeniyle Türkiye genelindeki tüm kamu ve özel bankalar kapalı olacak. Resmi tatil takvimine denk gelen 1 Mayıs Cuma günü banka şubelerinden fiziksel işlem yapılamayacak. Vatandaşlar, bankacılık işlemlerini dijital kanallar veya ATM'ler üzerinden gerçekleştirebilecek. Peki, 1 Mayıs'ta yapılan EFT ve Havale ne zaman hesaba geçer? İşte merak edilenler...

1 MAYIS CUMA BANKALAR ÇALIŞIYOR MU?

1 Mayıs resmi tatil olduğu için banka şubeleri gün boyunca kapalıdır.

EFT VE HAVALE İŞLEMLERİ NE ZAMAN HESABA GEÇER?

Resmi tatillerde yapılan para transferlerinde işlem türüne göre süreç farklılık gösterir. Aynı banka içinde yapılan transferler (Havale) 7/24 olduğu gibi anında karşı hesaba geçer. Belirlenen limitler dahilindeki FAST işlemleri anında gerçekleşir. Farklı bankalar arası yapılan standart EFT işlemleri, resmi tatil nedeniyle 4 Mayıs Pazartesi günü mesai başlangıcında karşı hesaba geçer.

DİJİTAL BANKACILIK VE ATM'LER

Banka şubeleri kapalı olsa da dijital kanallar üzerinden birçok işlem kesintisiz devam edecektir. Para çekme, para yatırma ve fatura ödeme işlemleri 7/24 yapılabilir. Kredi başvurusu, kart işlemleri ve Havale/FAST transferleri aktif olacaktır.