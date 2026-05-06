Survivor eleme adayı kim oldu? Survivor 5 Mayıs son bölüm özeti

Survivor 2026 maratonunda haftanın ikinci eleme adayı netleşti! 5 Mayıs akşamı yayınlanan yeni bölümde dokunulmazlık oyunu nefes kesti. Kırmızı takımın galibiyetiyle sonuçlanan mücadelenin ardından Gönüllüler takımı eleme adayını belirlemek için sandık başına gitti. "Survivor eleme adayı kim oldu?" sorusu yanıt bulurken, takım içindeki gruplaşmalar konseye damga vurdu. İşte Survivor 5 Mayıs son bölüm özeti ve potaya giren o isim...

SURVIVOR DOKUNULMAZLIĞI HANGİ TAKIM KAZANDI?

5 Mayıs Salı akşamı ekrana gelen bölümde, takımlar zorlu bir engelli parkurda karşı karşıya geldi. Atışların kazananı belirlediği mücadelede Kırmızı Takım, oyunun başından sonuna kadar sergilediği kararlı duruş ve final atışlarındaki isabet oranlarıyla dokunulmazlık oyununu kazanan takım oldu. Gönüllüler Takımı ise büyük bir direnç göstermesine rağmen oyunun son bölümlerinde rakibine boyun eğerek mağlubiyetin ardından konseyin yolunu tuttu.

5 MAYIS SURVIVOR ELEME ADAYI KİM OLDU?

Dokunulmazlığı kaybeden Gönüllüler takımı için ada konseyi oldukça gergin geçti. Survivor'da ikinci eleme adayı Seda oldu.