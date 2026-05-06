Ziraat Türkiye Kupası
KURBAN BAYRAMI EMEKLİ İKRAMİYESİ 2026: Kim ne kadar, hangi gün alacak?

KURBAN BAYRAMI EMEKLİ İKRAMİYESİ 2026: Kim ne kadar, hangi gün alacak?

Emekliler için bayram ikramiyesi mesaisi başlıyor! 2026 Kurban Bayramı öncesinde milyonlarca emekli, 3 bin TL tutarındaki bayram ikramiyelerinin hesaplara yatacağı günü bekliyor. "Emekli bayram ikramiyesi ödeme tarihleri belli oldu mu?" ve "Kurban Bayramı ikramiyeleri ne zaman ödenecek?" soruları arama motorlarında zirveye yerleşti. İşte SSK, Bağ-Kur ve Emekli Sandığı (4A, 4B, 4C) emeklileri için öngörülen ödeme günleri ve son dakika gelişmeleri…

Milyonlarca emekli için bayram öncesi can suyu niteliği taşıyan ikramiye ödemeleri için geri sayım başladı. 2026 Kurban Bayramı tatili öncesinde ikramiyelerin hangi tarihte hesaplara geçeceği merak konusu oldu. "4 bin TL emekli ikramiyesi ne zaman yatacak?" sorusuna yanıt arayan vatandaşlar, Çalışma Bakanlığı'ndan gelecek resmi açıklamayı bekliyor. Ödemelerin tahsis numarasına göre mi yoksa toplu olarak mı yatacağı ise en çok merak edilen detaylar arasında. İşte 2026 emekli bayram ikramiyesi ödeme takvimine dair tüm bilgiler...

EMEKLİ BAYRAM İKRAMİYESİ ÖDEMELERİ NE ZAMAN YAPILACAK?

2026 yılında Kurban Bayramı 27-30 Mayıs tarihlerine denk geliyor. Emekli bayram ikramiyeleri geleneksel olarak bayramdan önceki hafta içerisinde hesaplara aktarılıyor. Bu doğrultuda, ödemelerin 18-22 Mayıs 2026 tarihleri arasında tamamlanması bekleniyor.

KAPSAMLI ÖDEME TAKVİMİ TAHMİNİ

  • 4C (Emekli Sandığı): 18 - 19 Mayıs 2026
  • 4A (SSK): 20 - 21 Mayıs 2026
  • 4B (Bağ-Kur): 22 Mayıs 2026

Not: Kesin tarihler Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı tarafından duyurulduğunda liste güncellenecektir.

2026 KURBAN BAYRAMI İKRAMİYESİ NE KADAR?

Cumhurbaşkanlığı kararıyla geçtiğimiz dönemde artırılan emekli bayram ikramiyesi tutarı, 2026 yılı Kurban Bayramı için de 4.000 TL olarak uygulanmaya devam ediyor. Dul ve yetim maaşı alan vatandaşlar ise hisse oranlarına göre (yüzde 75, 50 veya 25) bu ikramiyeden yararlanacaklar.

KİMLER BAYRAM İKRAMİYESİ ALABİLİR?

Bayram ikramiyesinden sadece emekliler değil, aşağıdaki gruplar da yararlanabilmektedir:

  • Yaşlılık aylığı alanlar,
  • Vazife malullüğü ve malullük aylığı alanlar,
  • Ölüm aylığı (dul ve yetim maaşı) alanlar,
  • Şehit yakınları ve gaziler,
  • Şampiyon sporcular ve terörden zarar gören siviller.

F.Bahçe'de o isim adaylıktan çekildi!
Aziz Yıldırım adaylığını açıkladı!
12 yıllık evliliği bitiyor... Pelin Karahan boşanma sorusuyla karşılaştı: Tek cümlelik yanıtı çok konuşuldu!
Başkan Erdoğan'dan CHP'li belediyelerdeki yolsuzluklara tepki: "Şehirleri haraca bağladılar"
Beşiktaş'ın orta sahası İtalya'dan!
Gatti'den G.Saray'a transfer yanıtı!
