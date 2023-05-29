Haberler Haberler BURSLULUK SINAVI BAŞVURU EKRANI - İOKBS bursluluk sınavı başvuru tarihleri ve ekranı - 2023 Bursluluk sınavı başvuru şartları neler?

BURSLULUK SINAVI BAŞVURU EKRANI - İOKBS bursluluk sınavı başvuru tarihleri ve ekranı - 2023 Bursluluk sınavı başvuru şartları neler?

İlköğretim ve Ortaöğretim Kurumları Bursluluk Sınavı (İOKBS) takvimiyle ilgili ayrıntılar belli oldu. Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer geçtiğimiz günlerde yaptığı açıklamada 2023 İOKBS sınavının 3 Eylül'de yapılacağını söylemiş, sonrasında gelen açıklamada ise başvuruların 29 Mayıs'ta alınmaya başlanacağı belirtilmişti. Peki, İOKBS başvuruları başladı mı? 2023 Bursluluk sınavı başvuru şartları neler? İşte Bursluluk sınavı başvuru ekranı…

Haberler Haberleri Giriş Tarihi: 30 Mayıs 2023 Salı 00:30 Güncelleme Tarihi: 30 Mayıs 2023 Salı 00:30
BURSLULUK SINAVI BAŞVURU EKRANI - İOKBS bursluluk sınavı başvuru tarihleri ve ekranı - Başvuru şartları neler?

İOKBS bursluluk sınavı başvuru tarihleri Milli Eğitim Bakanlığı tarafından açıklandı.

5, 6, 7, 8, hazırlık sınıfı, 9, 10 ve 11'inci sınıf öğrencileri için düzenlenen İlköğretim ve Ortaöğretim Kurumları Bursluluk Sınavı (İOKBS) burs sınavı başvuru tarihleri belli oldu.

BURSLULUK SINAVI BAŞVURU EKRANI - İOKBS bursluluk sınavı başvuru tarihleri ve ekranı - Başvuru şartları neler?

MEB KLAVUZU YAYINLADI

Millî Eğitim Bakanlığınca yayımlanan kılavuzda resmi ve özel ortaokullar, imam hatip ortaokulları veya özel eğitim ortaokullarının 5, 6, 7 ve 8'inci sınıfları ile ortaöğretim kurumlarının hazırlık sınıfı, 9, 10 ve 11'inci sınıflarında eğitim gören öğrencilere yönelik yapılacak olan bursluluk sınavı ile ilgili usul ve esaslara yer verildi.

İOKBS BAŞVURU KILAVUZU İÇİN TIKLAYIN

BURSLULUK SINAVI BAŞVURU EKRANI - İOKBS bursluluk sınavı başvuru tarihleri ve ekranı - Başvuru şartları neler?

İOKBS BAŞVURULARI BAŞLADI MI?

2023 İOKBS sınav başvurularının 29 Mayıs'ta başlayacağı belirtilmişti. Başvuru ekranının gün içinde açılması bekleniyor.

BURSLULUK SINAVI BAŞVURU EKRANI - İOKBS bursluluk sınavı başvuru tarihleri ve ekranı - Başvuru şartları neler?

2023 BURSLULUK SINAVI BAŞVURU ŞARTLARI NELER?

2023 Bursluluk sınavı başvuru şartları henüz başvuru kılavuzu yayınlanmadığı için belli olmadı. Ancak geçen yılki başvuru şartları şu şekilde idi:

a. Türkiye Cumhuriyeti veya Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti vatandaşı olmak,

b. Mevzuatta belirtilen kayıt ve kabul şartlarını taşımak,

c. Ortaokullar, imam hatip ortaokulları veya özel eğitim ortaokullarının 5'inci, 6'ncı, 7'nci ve 8'inci sınıfları ile ortaöğretim kurumlarının hazırlık sınıfı, 9'uncu, 10'uncu ve 11'inci sınıflarında öğrenci olmak,

ç. İlköğretim ve ortaöğretim okullarında, sınavın yapıldığı ders yılında okul değiştirme yaptırımı/cezası almamış olmak,

d. Ailenin bir önceki mali yıla ait yıllık gelir toplamından fert başına düşen net miktarın, içinde bulunulan mali yılın Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu'nda belirtilen Millî Eğitim Bakanlığı okul pansiyon ücretinin en azının 4 (dört) katını geçmemesi kaydıyla maddi imkânlardan yoksun bulunmak. Ailenin 2021 senesi yıllık gelir toplamından fert başına düşen toplam miktarın 2022 Mali Yılı için tespit edilen 18.160,00 (on sekiz bin yüz altmış) TL'yi geçmemesi gerekir. Aile gelirinin tespitinde ailenin 2021 yılında elde ettiği tüm gelirleri esas alınacaktır.

BURSLULUK SINAVI BAŞVURU EKRANI - İOKBS bursluluk sınavı başvuru tarihleri ve ekranı - Başvuru şartları neler?

BURSLULUK SINAVI BAŞVURULARI NEREDEN YAPILACAK?

Milli Eğitim Bakanlığı tarafından öğrencilere uygulanan bursluluk sınavı için başvurular http://www.meb.gov.tr veya https://e-okul.meb.gov.tr internet adreslerinden yapılacak.

2023 BURSLULUK SINAVI BAŞVURU EKRANI İÇİN TIKLAYIN

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